Energia Naturalis preuzela još jedan geotermalni projekt i cilja na nove koncesijske natječaje

Enna Grupa, Pavla Vujnovca, preuzela je još jedan geotermalni projekt od Dragana Jurilja. Naime, nakon što se krajem lipnja Enna Renew upisala kao vlasnik tvrtke Geo Power Babina Greda, koja ima dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru Babina Greda 1, nedavno je postala i vlasnik druge Juriljeve tvrtke, Geo Power Zagocha, koja pak ima istražna prava za geotermalno polje Slatina 2. Tu informaciju potvrdili su nam i iz same tvrtke.

- Tvrtka ENNA Renew je 5. prosinca 2022. godine upisana u Sudski registar kao novi vlasnik društva Geo Power Zagocha. Osim tog društva Enna Renew je sredinom 2022. godine kupila i društvo Geo Power Babina Greda - naveli su iz tvrtke Enerrgia Naturalis.

Inače, Dragan Jurilj je u kolovozu prošle godine objavio da na tom koncesijkom polju kreće s istražnim radovima vrijednim 24 milijuna kuna.

- Riječ je o radovima bušenja, remonta te hidrodinamičkih mjerenja bušotine PS-5 koji se izvode kako bi se u fazi istraživanja potvrdili geotermalni resursi buduće elektrane. Kada se izgradi, Zagocha će biti najveće ORC postrojenje u Europskoj uniji i bit će dvostruko veće od geotermalne elektrane u u Velikoj Cigleni kod Bjelovara – naveo je tada Jurilj.

Zašto je ipak odlučio prodati taj projekt?

- Ja se bavim ‘green field‘ investicijama i razvijam projekte od samog početka na način da si za cilj postavljam riješiti one najizazovnije i najrizičnije administrativne postupke s kojima se susrećem tijekom rane faze realizacije projekta u što mnogi veliki investitori ne žele ulagati a i nemaju vremena za to, a to je meni upravo izazov.

Kada projekt dovedem do faze da postane investicijski manje rizičan, potražim kupca ili partnera koji ima financijski kapacitet i poslovnu strategiju ulaganja u obnovljive izvore energije i geotermalnu energiju. Upravo u skladu s takvom mojom poslovnom strategijom sam pronašao kupca – objasnio je Jurilj koji je na projektu Slatina 2 radio šest godina te trenutno razvija još dvije nove greenfield investicije u obnovljive izvore energije.

Vujnovac u obnovljive izvore energije u zadnje vrijeme sve intenzivnije ulaže te u tom segmentu danas ima više od 100 MW aktualnih ili projekata u razvoju.

- Sve aktivnosti vezane uz diverzifikaciju poslovanja na obnovljive izvore energije vezane su uz sustav Energia naturalis, dok PPD grupa svoje poslovanje veže prvenstveno uz trgovinu i opskrbu prirodnim plinom. Uz razvoj poslovanja vezan uz iskorištavanje energije sunca, odlučili smo na nivou naše grupe investirati i u projekte iskorištavanja geotermalne energije u energetske svrhe što pokazuje našu predanost aktivnom razvoju obnovljivih izvora energije.

Oba projekta napreduju dobro i trenutno smo u fazi ekipiranja timova koji će voditi ove, a u budućnosti i nove geotermalne projekte. Kao što vam je poznato, potkraj prošle godine otvoreno je nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda na novih 6 koncesijskih područja i trenutno smo u procesu analize svih područja – najavili su iz tvrtke Energia naturalis.