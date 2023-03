Epski kolaps SVB-a: Globalne financijske dionice izgubile 465 milijardi dolara

Globalne financijske dionice izgubile su 465 milijardi dolara tržišne vrijednosti do sada jer su ulagači od New Yorka do Japana smanjili izloženost zajmodavcima nakon kolapsa Silicon Valley Banka (SVB).

Gubici su se rano u utorak povećali, pri čemu je MSCI Asia Pacific Financials Index pao za čak 2,7 posto na najnižu razinu od 29. studenoga. Mitsubishi UFJ Financial Group skliznuo je čak 8,3 posto u Japanu, dok je južnokorejska Hana Financial Group pala 4,7 posto, a australski ANZ Group Holdings izgubio je 2,8 posto, objavio je Bloomberg.

Pad dolazi nakon velikih gubitaka američkih konkurenata, a ulagači se pitaju hoće li vladin plan spašavanja bankarskog sustava spriječiti daljnje posljedice propasti SVB-a. Smatra se da su azijski zajmodavci nešto izoliraniji od izravnog rizika, za razliku od američkih.

Najveći jednodnevni pad od 80-ih

Kombinirana tržišna kapitalizacija MSCI World Financials Indexa i MSCI EM Financials Indexa pala je za oko 465 milijardi dolara u tri dana.

Glavne banke u sjevernoj Aziji uglavnom imaju ‘minimalni rizik od iznenadnog pada depozita koji je uništio banku Silicijske doline‘ s obzirom na njihove solidne depozite, kombinaciju imovine i likvidnost, napisao je analitičar Bloomberg Intelligencea Francis Chan.

- Manji zajmodavci mogu imati likvidne i kreditne rizike koji bi se lako mogli previdjeti - dodao je.

Međutim, još uvijek postoji zabrinutost da bi financijske tvrtke mogle osjetiti utjecaj svojih velikih ulaganja u obveznice i druge financijske instrumente usred previranja izazvanog SVB-om. Prinosi na dvogodišnje državne obveznice zabilježili su u ponedjeljak najveći jednodnevni pad od ranih 80-ih zbog očekivanja da će Federalne rezerve odgoditi podizanje kamatnih stopa zbog nedavnih izazova u bankarskom sustavu.

- Moramo procijeniti vjerojatnost ekonomskog teškog prizemljenja u SAD-u i izglede da Fed zaokrene kamatne stope... Ako se ove stvari ne dogode, današnji potez u japanskim financijskim dionicama izgleda mi ​​kao pretjerana reakcija - zaključio je Michael Makdad, analitičar u Morningstaru.