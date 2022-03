Estonija dobila desetog jednoroga i potvrdila da ima jaki sustav za razvoj startupova

Zemlja prvak po broju poslovnih jednoroga – Estonija – na listu tvrtki koje su postigle vrijednost od milijardu dolara dodala je i tvrtku Gliu. Ovaj vodeći pružatelj digitalnih usluga tako je postao desetim estonskim jednorogom, a time se samo još jednom potvrdila estonska nadmoć u stvaranju uspješnih startupova pa onda i jednoroga.

Glia je titulu jednoroga osigurala u posljednjoj rundi financiranja koju je predvodila globalna tvrtka rizičnog i privatnog kapitala Insight Partners sa sjedištem u New Yorku. Njima su pridružili i postojeći investitor Wildcat Capital Management te novi strateški ulagač RingCentral Ventures. Dodatni kapital tvrtka će koristiti za istraživanje i razvoj te planiraju ulaganje u naprednu umjetnu inteligenciju, analitiku, razmjenu poruka, glasovne i video mogućnosti. Time se nadaju poboljšati svakodnevni život i digitalna iskustva potrošača i zaposlenika u službi za korisnike. Osim toga, kapital će pomoći u ubrzavanju Gliinog širenja na stranim tržištima, navodi Invest in Estonia.

Ovim rastom Glia je stala 'uz bok' Skypeu, Playtechu, Wiseu, Boltu, Pipedriveu, Zegou, ID.meu, Gelatou i Veriffu – ostalim estonskim jednorozima. A ono što se mnogi pitaju je kako je moguće da je jedna zemlja tako dobra u osnivanju startupova, rastu tehnoloških tvrtki vrijednih milijardu dolara i prikupljanju novaca?

Uspješni startuopvi

Eve Peeterson, voditeljica vladine inicijative Startup Estonia, istaknula je da se Estonija ne izdvaja samo po rastućem broju jednoroga, već i po stavu lokalnih poduzetnika koji ih žele stvoriti te u predanosti osnivača startupova koji mentoriraju i ulažu u poduzetnike, navodi Invest in Estonia. Pa tako, to što imaju najviše jednoroga 'po glavi stanovnika', prije svega, ima veze s dobro razvijenim startup sustavom kojeg gotovo da nisu imali do prije 10 godina. No, u 2021. Estonija je u svojoj bazi podataka imala zabilježeno 1126 startupova. Tom je brojkom, prema podacima Invest in Estonia, ostvaren rast od čak 49 posto u odnosu na godinu ranije u kojoj su startuopvi ostvarili 782 milijuna eura prometa i zapošljavali 6072 ljudi.

Zanimljivo je i da, kada se u 2020. godini BDP Estonije smanjio za 2,9 posto, ukupni prihod startupova je porastao za 43 posto, a broj zaposlenih za 4 posto. Zajedno sa tehnološkim tvrtkama, u 2020. godini startupovi su osiguravali su 6,9 posto estonskog BDP-a, a prema planu Startup Estonije, do 2025. žele doseći 15 posto, navodi ZDnet.com.

Tajna uspjeha

Pa kada bi se postavilo pitanje koja je onda tajna uspjeha Estonije kada su u pitanju startupovi i, u konačnici jednorozi, možemo reći da država ima razvijenu startup viziju. No, ono još važnije Estonija ima dobru startup kulturu i pruža podršku tvrtkama.

U zemlji postoji oko 150 organizacija za podršku startupovima, od inkubatora do investicijskih fondova, koji pomažu u ubrzavanju poslovanja. Osim toga, samo poslovanje je pojednostavljeno jer je ona 'zemlja digitalnih potpisa i komunikacije' u kojoj se 99 posto državnih usluga pruža online putem pa se startup gotovo može osnovati za svega 15 minuta preko računala.

Također, Estonija spada među najjednostavnije i najtransparentnije zemlje kada je u pitanju sustav oporezivanja. Ne škodi niti to što su uvidjeli potrebu za zapošljavanjem talenata iz inozemstva zbog čega je 2017. uveden program Startup Visa kojima je osnivačima startupova omogućeno da presele svoje poslovanje u Estoniju i imaju sve pogodnosti. Taj program olakšava i proces zapošljavanja koji žive izvan Europske unije.

Generalno, u Estoniji se ciljano stvara dobra klima za razvoj takvih tvrtki pa ne bi čudilo da se listi deset jednoroga pridruži i još koji.