EURO će pogurati promet trgovaca, što će biti s hrvatskim turizmom?

Europsko prvenstvo u nogometu koje danas počinje u Njemačkoj sutra će donijeti prvu utakmicu hrvatske reprezentaciji u skupini, protiv Španjolske. Ako Hrvatska na EURO-u uspije polučiti značajniji uspjeh, kao na prošlom Svjetskom prvenstvu, mali pozitivan utjecaj osjetit će cijelo gospodarstvo. Nadolazeće europsko nogometno prvenstvo trebalo bi imati uobičajene pozitivne efekte na domaću ekonomiju, ocjenjuje Mate Jelić, ekonomski analitičar Erste banke.

– Dominantno govorimo o pojačanoj potrošnji unutar pojedinih sektora maloprodaje; prodaja televizora, promet unutar ugostiteljskih objekata (potrošnja piva i grickalica), kladionica, turističkih agencija. Teško je sasvim precizno diferencirati potrošnju vezanu uz prvenstvo u odnosu na uobičajenu, ali prošla iskustva govore kako potrošnja piva raste u prosjeku 10 posto u odnosu na uobičajenu, dok prodaja televizora može porasti i do 20 posto. Puno toga ovisi i o uspjehu nacionalne reprezentacije, pri čemu prolazak u samu završnicu turnira donosi veću euforiju i gledanost, a time i potrošnju – ističe Jelić.

Što bliže finalu, više se troši

Prijašnja iskustva s nogometnim turnirima na kojima je hrvatska reprezentacija polučila veliki uspjeh pokazuju kako je utjecaj na potrošnju vidljiv posebno kada su Vatreni došli do same završnice natjecanja. Općenito, podaci iz sustava fiskalizacije Porezne uprave ukazuju na prosječni porast fiskaliziranih računa u vremenu održavanja natjecanja, što najviše dolazi do izražaja u prvom tjednu natjecanja. Podaci o fiskaliziranim računima u trgovini na malo pokazuju da je tjedan uoči Svjetskog prvenstva održanog krajem 2022. u Kataru zabilježeno 44,4 milijuna računa. Broj računa tijekom prvenstva održavao se na približno sličnoj razini tijekom cijelog turnira, a tek zadnji tjedan, u kojem je Hrvatska igrala polufinalnu utakmicu s Argentinom te utakmicu za treće mjesto s Marokom rezultirao je skokom fiskaliziranih računa na 48,2 milijuna.

Na Mundijalu u Rusiji 2018. gdje je Hrvatska igrala finale s Francuskom već u prvom tjednu zabilježen je skok broja računa, sa 48,9 na 58 milijuna. U drugom tjednu SP-a broj računa pao je na 44,8 milijuna, u trećem je tjednu porastao na 51 milijun, a u četvrtom tjednu uvećan je na 53,3 milijuna. Dio javnosti ponajviše strahuje kako će se EURO u Njemačkoj odraziti na najznačajniju gospodarsku granu – turizam.

Tako se mogu čuti procjene da će tijekom lipnja i prve polovice srpnja znatno manji broj Nijemaca i općenito turista iz europskih država pohoditi hrvatska ljetovališta, što sugerira lošiju predsezonu i prvi dio glavne sezone. Međutim, turistički djelatnici za sada ne bilježe ništa neuobičajeno što se tiče rezervacija, kaže za Lider Veljko Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge turizma. – Prva polovica lipnja nije bila nešto spektakularno, ali to je uvijek tako kad su blagdani, poput Tijelova, rano. Nije to kao nekad kad se televizija mogla gledati samo u TV salama hotela, danas mogućnost praćenja utakmica postoji na svakom koraku. Stoga ne očekujem da će EURO bitno utjecati na buking – kaže Ostojić.

Bez znatnog podbačaja

Mate Jelić kaže kako u odnosu na nedavna prvenstva (u Kataru i Rusiji), specifičnost ovoga je da je vjerojatniji odlazak većeg broja navijača zbog relativne blizine zemlje domaćina, čime se ponešto umanjuju očekivani pozitivni lokalni efekti. – Teško je unaprijed govoriti o smanjenom broju dolazaka stranih gostiju budući da većina navijača ipak većinom prati isključivo vlastitu reprezentaciju, te u tom smislu možebitni pad dolaska gostiju iz Njemačke, ili bilo koje druge zemlje, je povezan s uspjehom iste reprezentacije na samom turniru. No i tada, ne smatramo kako je izgledan značajan podbačaj koji bi povezali s prvenstvom - ocjenjuje Jelić.

Nogomet općenito snažno marketinški koriste proizvođači piva. Međutim, ne treba očekivati značajni skok potrošnje tog pića zbog održavanja Europskog prvenstva, iščitava se iz odgovora direktorice Sektora za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore Jelene Đugum. Ona ističe kako je proizvodnja piva u Hrvatskoj u 2023. iznosila 2,88 milijuna hektolitara što je u odnosu na proizvodnju iz 2022. od 2,93 milijuna hektolitara (kada je održano Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru), manje za svega jedan posto.

– U 2021. kada je održan EURO 2020 u Londonu, proizvodnja piva iznosila je 2,33 milijuna hektolitara, odnosno 20 posto manje nego 2023. godine. Ovdje treba uzeti u obzir da su 2020. i 2021. godina obilježene pandemijom bolesti COVID-19 što je značajno utjecalo i na proizvodnju i na potrošnju (restrikcije u radu ugostiteljskog sektora, uključujući kafiće i restorane, koji doprinose s trećinom u ukupnoj potrošnji piva) – kaže Đugum.