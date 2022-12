Euro ojačao prema dolaru nakon povećanja kamata ECB-a i Feda

Na svjetskim je tržištima tečaj europske valute prema dolaru prošloga tjedna porastao, nakon što su američka i europska središnja banka ponovno povećale kamatne stope i najavile daljnja povećanja cijene novca.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,2 posto, na 104,69 bodova. Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,4 posto, pa je cijena eura dosegnula 1,0585 dolara. Tečaj dolara prema japanskoj valuti ostao je, pak, gotovo nepromijenjen na tjednoj razini, na 136,60 jena.

U fokusu ulagača bio je Fed, koji je na posljednjoj sjednici u ovoj godini usporio tempo povećanja kamata. Nakon niza povećanja za 0,75 postotnih bodova, prošloga je tjedna Fed povećao kamate za 0,50 bodova, u raspon od 4,25 do 4,50 posto, što je njihova najviša razina u posljednjih 15 godina.

Uz to, procjene čelnika središnje banke pokazuju da će kamate biti povećane na više razine nego što se očekivalo i da će se na tim razinama zadržati dulje nego što se očekivalo. Čelnici središnje banke, naime, procjenjuju da će konačna kamatna stopa, na kojoj će se zaustaviti ciklus povećanja kamata, dosegnuti 5,1 posto, dok su u rujnu očekivali 4,6 posto. To znači da će Fed i u idućoj godini povećavati kamate, ukupno za 0,75 postotnih bodova, u raspon od 5 do 5,25 posto. Prvo smanjenje kamatnih stopa čelnici Feda očekuju tek 2024. godine, za jedan postotni bod.

Posljednjih mjeseci inflacijski pritisci ponešto popuštaju, no u srijedu je predsjednik Feda Jerome Powell poručio da ‘podaci o inflaciji u listopadu i studenome su dobrodošle naznake usporavanja tempa rasta cijena‘.

- No, trebat će znatno više dokaza da je inflacija u trajnoj silaznoj putanji - dodao je Powell.

A zbog povećanja kamata usporava se rast gospodarstva. Fed procjenjuje da će bruto domaći proizvod iduće godine porasti 0,5 posto, kao i ove godine, no čelnici nekoliko velikih američkih banaka poručili su ovih dana da bi gospodarstvo iduće godine moglo uroniti u recesiju.

Prošloga su tjedna i europska, švicarska te britanska središnja banka podignule kamatne stope za 0,50 postotnih bodova.

S redovne sjednice čelnici Europske središnja banke poručili su i da će trebati dodatno značajno povećanje kamata kako bi se suzbila inflacija.