Falkensteiner razvio crowdfounding model s kojim i gosti mogu ulagati u hotele

Povodom 65. obljetnice tvrtke FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group), Otmar Michaeler, suvlasnik i izvršni direktor i Alexandra Geyer, voditeljica PR-a, danas su u Zagrebu na konferenciji za medije predstavili buduće projekte u svom portfelju koji obuhvaća planiranje, izgradnju, menadžment i investicije u turističkom sektoru. Uz to, predstavljena je i pionirska inicijativa Falkensteinera na području financija. Uz novitete u portfelju Falkensteiner Hotels & Residences, koji trenutno broji 31 nekretninu, predstavljen je crowdfounding projekt, inovativni oblik financiranja turističkog sektora, vrlo dobro prihvaćen u Austriji i Njemačkoj. Idejni projekt FMTG Investa jedan je od najboljih u FMTG-u u posljednje dvije godine. Kako bi se povećala vrijednost brenda, poboljšao njegov imidž i nastavio uspjeh tvrtke, uspješno je implementirana strategija ulaganja koja ima za cilj osobno uključivanje investitora i gostiju kako bi se stvorio uspješan krug.

Vrste ulaganja podijeljene su prema uplaćenom iznosu i svaka kategorija pruža sve veće pogodnosti, s kamatama od četiri posto u slučaju povrata gotovine ili 6,5 posto u slučaju vaučera za boravak u hotelima grupacije, a potonje je prava inovacija za ovaj sektor. Posljednja kampanja crowdinvestinga završila je prošle godine prikupivši više od 3,5 milijuna eura u nešto manje od pet tjedana, ukupno 26 milijuna eura u dvije godine, za sedam kampanja. Novih osam kampanja počinje 23. lipnja.

-Unatoč teškim tržišnim uvjetima, povjerenje investitora i naših klijenata u brend Falkensteiner ostalo je netaknuto, što je opipljiv znak konkretne lojalnosti, ali i otvorenosti za nove vrste ulaganja koje privlače sve veći broj ljudi. Dovoljno je da kažem da smo tijekom naše posljednje kampanje uspjeli uključiti gotovo 200 novih crowdinvestitora", rekao je Michaeler.

Najveće ulaganje Falkensteiner grupacije u Hrvatskoj predviđeno je u zadarskom resortu Punta Skala. Nakon otvorenja velikog sportsko-zabavno-kongresnog centra Fortis Club, sljedeće bi godine ondje trebao biti otvoren niz luksuznih vila s pogledom na more, Falkensteiner Punta Skala Villas. U Punta Skali je upravo obnovljen Family Hotel Diadora kojem je kategorija povišena na pet zvjezdica, a uz mnoštvo premium usluga ovaj je hotel dobio niz interaktivnih zabavnih sadržaja za djecu.

U Punta Skali u 2023. planirana je gradnja Falkensteiner Diadora Dependencies - 40 Premium Living Apartmana s mogućnošću korištenja svih dijelova resorta. Arhitekti su Atelier Heiss Architekten Vienna, a otvorenje je predviđeno u ljeto 2024. Otvoren je i pop up vegetarijanski i veganski restoran "TIAN Bistro am Meer”, i to u suradnji s bečkim restoranom TIAN, sa Micehelinovom zvjezdicom, Michelinovom zelenom zvjezdicom i četiri Gault Millau toquea.

Zadar je na području Borika dobio i prvi premium kamp s pet zvjezdica u Dalmaciji, jedini otvoren cijele godine. Plan je da nakon obnove takvu kategoriju dobije i kamp Pila kod Punta na otoku Krku.

Kako je istaknuto, održivost je jedan od glavnih fokusa kompanije koja po tom pitanju razvija integriranu strategiju. Tako se krajem godine očekuje otvorenje hotela Falkensteiner Hotel Montafon u Austriji, prvog potpuno ekološkog hotela unutar ovog brenda.

Istodobno, u Italiji će nakon obnove hotela u Casteldarneu i Jesolu, u sljedećih nekoliko godina biti otvoreni premium hoteli s pet zvjezdica u Licati i Cortini D' Ampezzo te superior hotel s četiri zvjezdice u Bolzanu. Značajna su ulaganja i u Češkoj gdje je u svibnju otvoren Falkensteiner hotel Prague, repozicioniran kao boutique hotel s pet zvjezdica, otvoren u svibnju.

Danas je put najavljena gradnja Falkensteiner Hotel & Apartments Salò u Italiji na jezeru Garda s pet zvjezdica koje potpisuje arhitekt Matteo Thun. Investicija je vrijedna 120 milijuna eura, a otvorenje planirano u 2025.

Marija i Josef Falkensteiner prije 65 godina odlučili su otvoriti pansion daleko od najprometnijih prometnica, na obali malog jezera. - Sve je krenulo davne 1957. izgradnjom malog pansiona na jezeru. Bilo je to uistinu vizionarska ideja, a sada smo velika grupacija, istaknuo je Michaeler.