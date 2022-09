Filip Ljubić: Da u Dubaiju nije dobio četiri projekta, Q možda ne bi opstao

Prije devet godina, dok su još radili za druge poslodavce, Dalibor Jurgec i Filip Ljubić osnovali su Q, a Vedran Tolić, jedan od prvih zaposlenika i današnji partner, bio je student. Za Q su ispočetka Jurgec i Ljubić radili povremeno jer je Ljubić bio glavni izvršni direktor Amphinicy Technologiesa, softverske tvrtke iz Zagreba koja razvija rješenja za satelitsku tehnologiju, i direktor strategije za kalifornijsku internetsku kompaniju, koju je vlasnik poslije prodao. Veliko međunarodno iskustvo bilo je prijelomno u odluci da se posveti jačanju Q-a zato što mu je bilo jasno da su hrvatski inženjeri vrlo cijenjeni na Zapadu i da postoji prilika za osnivanje vlastite tvrtke.

Na početku su Jurgec i Ljubić uložili nešto svog novca, a Tolić svoju ušteđevinu ubrzo nakon dolaska, kad se njihova zagrebačka tvrtka tek počela boriti za mjesto na tržištu. Zauzvrat su Toliću ponudili da otkupi deset posto udjela u tvrtki i da kao partner radi s njima besplatno za Q.

– Od 2015. do danas Q je narastao na više od tristo ljudi. U 2022. očekujemo više od 150 milijuna kuna prihoda, nakon lanjskih sto milijuna kuna, a posljednje dvije godine poznata platforma za rangiranje​ Clutch svrstala nas je među dvadeset najboljih softverskih tvrtki na svijetu. Razvijamo složena softverska rješenja za klijente iz niza djelatnosti, poput automobilske, farmaceutske, financijske, medijske, bankarske te telekomunikacijske.

Klijenti k nama dolaze na strateške radionice koje traju do pet dana te im na njima pomažemo da odrede do pojedinosti što točno žele da zajedno napravimo, nakon čega se posebno za njih izrađuju aplikacije i rješenja. Primjerice, za vodeću britansku izdavačku kuću The Times napravili smo The Times Expert Traveler, internetski portal na kojem korisnici mogu sami osmisliti odmor po želji, i The Times Money Mentor, s pomoću kojega korisnici mogu lakše i bolje upravljati svojim financijama.

Za BBC smo u suradnji sa Sveučilištem Cambridge napravili aplikaciju koja simulira širenje smrtonosnih virusa​ Pandemic App, koja je dospjela na prvo mjesto na Apple i Google Playu, i to prije nego što se ​koronavirus uopće počeo širiti – iznosi Ljubić.

Ljubićev je cilj da budu prepoznati u svijetu kao IT tvrtka koja radi vrhunske i inovacijske projekte. Sada Q posluje na 22 svjetska tržišta, među kojima su Švicarska, Njemačka, Velika Britanija, Skandinavija, SAD i Saudijska Arabija.

Od stranih naručitelja dolazi 99 posto poslova, a Q ih uvijek tretira zasebno i točno utvrđuje njihove specifične ciljeve.

– Za Volkswagen smo tako izradili See More, aplikaciju s pomoću koje su kupci mogli mobitel usmjeriti na bilo koji VW-ov model i tako dobiti sve podatke o vozilu te mogućnost da u virtualnoj stvarnosti razgledaju automobil izvana i iznutra. Facebooku smo izradili aplikaciju za onboarding zaposlenika (upoznavanje novog zaposlenika s poslom i tvrtkinim poslovanjem).

Izniman poslovni trenutak bio je put u Dubai, gdje smo uspjeli dogovoriti četiri nova projekta. Da je taj put bio neuspješan, Q-a možda danas ne bi bilo. Nisu to bili veliki projekti, ali bili su dovoljni da se podignemo. Ubrzo nakon njih uslijedile su suradnje s ostalim klijentima iz svijeta pa smo počeli rasti i zapošljavati – kaže Ljubić.

