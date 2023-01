Filip Ljubić, Q agency: Ove godine očekujemo rast prihoda od 43 posto

- Rast će uvijek biti u našoj DNA. U 2023. planiramo nastaviti sa zdravim rastom, povećanjem broja klijenata i otvaranjem šansi na novim tržištima. Dugoročni plan je, ako okolnosti to dozvole, izaći na inicijalnu javnu ponudu (IPO) - rekao je izvršni direktor Q agencyja, Filip Ljubić na okupljanju za medije koje se održalo u četvrtak u prostorima njihove tvrtke.

Q agency trenutno ima preko 350 zaposlenih uz nevjerojatno visok angažman djelatnika, a prethodne su godine zaposlili preko 100 novih ljudi. Tri godine zaredom su, kazao je Ljubić, osvojili ‘Employer of the Year‘ nagradu u raznim kategorijama - uključujući i 2022., a valja napomenuti da su čak šest puta osvojili i ‘Adria‘s Best Employer Branding Awards‘ za najuspješnije poslodavce u cijeloj regiji.

Ljubić nas je podsjetio i na to da su krenuli kao vrlo mala IT kompanija koja se morala boriti ne bi li našla klijente koji će ih shvatiti ozbiljno, a danas se mogu pohvaliti da rade (ili su radili) s velikim tvrtkama poput The Timesa, Coca Cole, BBC-a, Facebooka, Nestlea i mnogim drugim snažnim igračima na tržištu.

- Najveće prihode ostvarujemo u Londonu, ali to ne trebamo gledati iz te perspektive jer smo aktivni na puno drugih tržišta koja, kad se zbroje, zajedno donose puno veće prihode. Kada je krenuo rat u Ukrajini, razmatrali smo načine na koje možemo naći svojevrsni safe zone i odlučili smo se za Bliski Istok. Tamo je dolar, koji je vrlo snažan, a i zasigurno neće biti energetske krize. Danas smo tamo izgradili čvrste odnose s kompanijama s kojima bi gotovo sva lokalna poduzeća htjela poslovati, a to nam donosi mjesečne prihode iznad 300.000 eura - rekao je Ljubić.

Q agency je prethodne godine otvorio nove centre u Beogradu, Londonu te na Filipinima u kojima zajedno radi 30 stručnjaka, a također su akvizirali i lokalnu IT agenciju Flipkod koja je u to vrijeme zapošljavala 35 programera.

- U zadnjih pet godina broj naših djelatnika povećao se za 485 posto, prihodi za 840 posto, a i ove godine očekujemo godišnji rast od 43 posto - rekao je glavni financijski direktor, Goran Kovačević.