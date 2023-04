Fina poziva poduzetnike da do kraja travnja predaju godišnje financijske izvještaje

S obzirom na to da se bliži zakonski rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2022. godinu, koji traje do 30. travnja 2023. godine, Fina poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju svoje izvještaje te izbjegnu plaćanje kazne. Do ponedjeljka, 17. travnja 2023. godine, od ukupno 168.808 obveznika, godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu predalo je njih 42.280.

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata

putem online servisa za predaju dokumentacije

poštom

u najbližu poslovnicu Fine

Detaljne informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati

slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu tvrtke: Osijek: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Rijeka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Split: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Zagreb: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

, Rijeka: , Split: , Zagreb: , na stranici www.fina.hr/predaja-financijskih-izvjestaja

Za potrebe javne objave poduzetnici su obvezni godišnje financijske izvještaje predati u roku od šest mjeseci, a konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku svoje poslovne godine.

Za nedostavljanje godišnjeg financijskog izvještaja i ostale dokumentacije propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2650 eura.

Odgovore na najčešća pitanja i dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Fine.