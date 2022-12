Financije u oblaku: Big Tech se pali na tržište kapitala

Prelazak na cloud je gotovo neizbježan

Partnerstvo Microsofta i LSEG-a možda bude ubojica Bloomberg terminala

Cloud tvrtke žele naučiti više o financijskim tržištima

Tehnološki divovi možda i sami postanu burze

Big Tech se polako priklanja tržištima kapitala. Ovotjedna objava partnerstva između Microsofta i London Stock Exchange Groupa treće je takvo savezništvo koje je formirano u nešto više od godinu dana.

U studenom 2021. Google je potrošio milijardu dolara i potpisao desetogodišnji ugovor o računalstvu u oblaku s tvrtkom CME iz Chicaga. Amazon Web Services i njujorški Nasdaq imali su sličan dogovor kasnije tog istog mjeseca, a prošlog tjedna Nasdaq je dovršio premještanje jedne od svojih američkih burzi opcija na AWS, objavio je Financial Times.

- Zajedno gradimo proizvode, zajedno idemo na tržište. Ovdje se radi o našim podacima i analitičkim sposobnostima - rekao je David Schwimmer, izvršni direktor LSEG-a.

Američka softverska grupa pomoći će LSEG-u da svoju infrastrukturu prebaci na Microsoftov oblak, što će mu dati veću procesorsku snagu i omogućiti tvrtki da svoje podatke pakira brže i fleksibilnije.

‘Razumno je pretpostaviti rast prihoda‘

- Prelazak na oblak je vrlo važan jer se moraju osposobiti za sljedeću generaciju računalnih sposobnosti - rekla je Niki Beattie, izvršna direktorica konzultantske tvrtke Market Structure Partners. Dodala je da će bez toga ‘teško ići naprijed dobrim tempom‘.

LSEG-ovo poslovanje s podacima i analitikom okosnica je tvrtke, generirajući čak 2,4 milijarde funti prihoda u prvoj polovici 2022. Njegovi klijenti, koji obuhvaćaju upravitelje fondova i analitičare do trgovaca i investicijskih bankara, koriste njegove podatke za donošenje odluka. LSEG ima podatke o tvrtkama koje čine 99 posto svjetske tržišne kapitalizacije, kao i podatke o cijenama i ekonomiju iz 165 zemalja.

- Microsoft ima čarobnu umjetnu inteligenciju i algoritme, imaju jedinstvene podatke i imaju infrastrukturu za manipulaciju i stvaranje proizvoda s tim. Razumno je pretpostaviti rast prihoda - rekao je jedan od 20 najboljih LSEG investitora.

Može li partnerstvo također razviti ‘Bloomberg ubojicu‘? Više od 40 godina nakon što je Michael Bloomberg osnovao svoju tvrtku s podacima, njegov istoimeni terminal i dalje je sveprisutan. Konkurentski proizvod Eikon, koji je LSEG kupio putem akvizicije Refinitiva vrijedne 27 milijardi dolara, prati njegovu popularnost.

Excel je velika prednost

Jedna od omiljenih funkcija terminala Bloomberg je njegova aplikacija za razmjenu poruka. Microsoft i LSEG imaju cilj stvoriti novu, objedinjenu platformu za chat i podatke kombinirajući Microsoftov sustav za razmjenu poruka Teams s analitikom burze.

- Ljudi koriste Bloomberg prvenstveno zbog funkcije chata i stvaranja tog ekosustava zajednice ... to je važan dio institucionalnih financijskih tržišta - rekao je Ben Quinlan, izvršni direktor konzultantske kuće Quinlan and Associates. No dodao je da su Bloombergovi kupci ‘ljepljivi‘ i da je dugo bilo teško doći do njegovog tržišnog udjela.

- Naravno da će Microsoft poboljšati korisničko sučelje za Eikon, ali to nije velika nagrada, taj rat nikada neće biti dobiven - rekla je za Financial Times osoba bliska LSEG-u, napominjući da Eikon generira relativno mali dio prihoda Refinitiva, oko milijardu dolara.

Umjesto toga, ta je osoba rekla da je stav unutar LSEG-a bio da će prodaja terminala opadati jer ima manje trgovaca. Budućnost je, kaže, ‘prijenos podataka‘ putem oblaka, unos podataka u računalne programe koji obavljaju trgovanje i unos podataka u prilagođene sustave koje banke same grade.

Ovdje Microsoft ima prednost još jednog proizvoda koji postoji od ranih 1980-ih: njegove aplikacije za proračunske tablice Excel. Integracijom financijskih podataka LSEG-a u Excel, tvrtke namjeravaju koristiti algoritme za pomoć analitičarima u stvaranju financijskih modela, dijagrama i prezentacija na jednom mjestu unutar Microsoft Officea.

- To je prilično ambiciozan skup prijedloga - rekao je Ian White, analitičar Autonomous Researcha, dodajući da bi to ‘napravilo konkurentnu, bolje integriranu tehničku ponudu koja rješava neke od nespretnosti‘.

Financije u oblaku

Onda, što je u tome za tehnološke grupe? Uvijek postoji financijski aspekt. Microsoft očekuje generiranje pet milijardi dolara prihoda kroz desetogodišnje partnerstvo, uz zajamčenu minimalnu potrošnju od 2,8 milijardi dolara od LSEG-a. Microsoft također kupuje četiri posto udjela u LSEG-u i preuzima mjesto u upravnom odboru.

Pružatelji usluga u oblaku također vide prilagodbu burzama kao pomoć u osiguravanju poslovanja s tisućama povezanih financijskih tvrtki. Nasdaq, na primjer, ima brojne korisnike infrastrukture koji se oslanjaju na njega za trgovanje, clearing i nagodbe, što znači da će se i oni oslanjati na AWS.

- Postojat će prilike za stvaranje novih odnosa. Postoje neka tržišta na kojima još nemamo infrastrukturu, a imat ćemo priliku proširiti se - rekao je Scott Mullins, direktor svjetskih financijskih usluga u AWS-u.

- Pružatelji usluga u oblaku definitivno žele naučiti više o financijskim tržištima, a quid pro quo je da moraju odrediti minimalnu potrošnju na svojim platformama, čime jamče buduće prihode. Vjerojatno je bilo ključno za Microsoft da dobije ovakvu vrstu posla kada su njihovi konkurenti već imali nešto u torbi - rekla je Beattie.

Partnerstva nisu ekskluzivna, kažu analitičari kako ne bi bili uhvatili previše pažnje od regulatora. Očekuje se da će zakonodavci pozorno pratiti sve veći interes Big Tech-a za globalna tržišta kapitala, osobito jer nekolicina tvrtki za računalstvo u oblaku upravlja većinom tržišta. Amazon, Microsoft i Google usluge računalstva u oblaku imale su zajednički tržišni udio od 66 posto na globalnoj razini u trećem kvartalu ove godine, prema Synergy Research Groupu.

Neki su zabrinuti

Banka za međunarodne nagodbe (BIS) upozorila je u srpnju da bi sve veće oslanjanje financijskih institucija na softver za računalstvo u oblaku koji isporučuje nekolicina velikih tehnoloških tvrtki moglo imati ‘sistemske implikacije na financijski sustav‘.

- Oblak je promijenio ideju o tome što je strateški (dobavljač). Kada oblak postane vozilo za sav vaš IT, to je kvalitativno drugačija vrsta izazova - rekao je Lee Sustar, analitičar u savjetodavnoj tvrtki Forrester Research.

Tvrtke iz Ujedinjenog Kraljevstva koje svoje podatke outsourceaju pružateljima usluga u oblaku moraju se pridržavati pravila Uprave za financijsko ponašanje, uključujući i plan u kojemu se cloud tvrtka suoči s prekidom rada.

Neki su zabrinuti da bi sve veća prisutnost američkih tehnoloških tvrtki u infrastrukturi koja podupire globalna financijska tržišta mogla evoluirati u veći izazov, uključujući i to da one same postanu burze.

Za sada žele zaraditi od prodaje infrastrukture u oblaku ‘tako da se neće natjecati sa svojim klijentima, ali dugoročno će htjeti iskoristiti znanje‘ i stoga bi se mogli proširiti, rekla je Beattie.