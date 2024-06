Financijsko-investicijski forum: U Hrvatskoj ima dovoljno kapitala za izvrsne osnivače

Prvi dan Liderovog Financijsko-investicijskog foruma završio je itekako zanimljivim panelom o investicijskim fondovima na kojem je partner u Fil Rouge Capitalu Stevica Kuharski izjavio da u Hrvatskoj i cijeloj regiji ima sasvim dovoljno kapitala za dobre tvrtke i izvrsne osnivače.

- Ono što mi tražimo je izvrstan tim s jako dobrim proizvodom, a ono što mi pružamo je strategija, okvir i priprema za buduće runde – kazao je Kuharski.

Fil Rouge Capital fokusiran je isključivo na IT sektor, a kako je rekao Kuharski, svake godine prime oko tisuću prijava za financiranje. Naravno, IT sektor je specifičan od ostatka te IT tvrtke mogu ostvariti rast od 20 do 30 posto mjesečno što je neodrživ rast za druge sektore, kazao je Kuharski.

I dok će mnogi možda reći da su startupovi iz, recimo, Francuske, Velike Britanije ili čak SAD-a kvalitetniji od domaćih, Kuharski tvrdi da su domaći startupovi u gotovo jednakom rangu kao i oni strani, a kao jedan od problema kod mladih osnivača naveo je i veliku količinu novca koju ponekad traže za vrlo malo ideje.

- IT sektor je specifičan jer je u njemu najlakše i najjeftinije brzo propasti, dok u drugima to dosta sporije ide – rekao je Kuharski.

Na panelu je govorio i Matej Runjak iz Advance Capital Partnersa čiji fond pak ulaže u IT, obnovljive izvore energije, energetska rješenja, logistiku, specijaliziranu trgovinu/e-trgovinu, zdravstvo i industriju, a fond ulaže i u druge posebne mogućnosti koje se pojavljuju na tržištu.

- Nije stvar u industrijama nego u kompanijama – poručio je Runjak koji tvrdi da ima dovoljno mjesta za sve te da vjeruje da je fondovski sektor još uvijek na početku.

- Ljudi su navikli na banke, a uskoro će se naviknuti i na nas – zaključio je Runjak.

Da investicije ipak ovise o investitoru i njegovim preferencijama tvrdi Tomislav Tičić iz Prosperus Investa koji tvrdi da bi dolaskom krize u Njemačku moglo biti više prilika za domaće tvrtke i fondove. Prosperus, kaže, preferira ulaganja od pet do sedam milijuna eura no često je problem upravo oduzimanje vlasništva zbog kojeg se osnivači premišljaju oko potpisivanja ugovora, no tu je, kaže Tičić, najvažnije pregovaranje.

- Mi volimo ljude koji žele ostati s nama u priči. Nismo baš najsretniji ako osnivač u potpunosti izađe – kazao je Tičić čiji je fond već 14 godina na hrvatskom tržištu.

Naravno, kao i kod svakog poslovanja, postoje i restrikcije a fondovima su to restrikcije u sektore koje ne smiju ulagati. Primjer je tu vojna industrija.

- Sektori u koje ulažete iznimno su važni iz više razloga. Kada ulazite u bilo koju investiciju znamo da ćemo kao fond morati izaći iz investicije pa je odabir sektora važan da vidimo koliko je atraktivan, koliko već investicija ima u njemu, brzina rasta… - izjavio je Ivan Dujmović koji je na panelu sudjelovao u ime Provectus Capital Partnersa.

Ipak, u Hrvatskoj treba još uvijek raditi na podizanju svijesti kod poduzetnika o načinu na koje fondovi funkcioniraju i posluju.

- Imate poduzetnike koji se još uvijek boje ići u banke po kredit, a banke dugo postoje tako da ne čudi da se boje i nas. Zato je važno podići svijest – zaključio je Dujmović.