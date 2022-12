Fortenova ove godine postavila već trećeg predsjednika Uprave Belja plus, došao iz Petrokemije

Damir Leko novi je predsjednik Uprave BELJA PLUS umjesto Tihomira Adama, koji je na toj poziciji ostao samo deset mjeseci. Krajem siječnja je njegov prethodnik Andrej Dean - tada i izvršni direktor Fortenove zadužen za cijeli slavonski poljoprivredni kompleks - podnio ostavku.

Novi predsjednik Uprave stiže iz Petrokemije u kojoj je od 2019. bio na poziciji direktora prodaje, saznajemo iz objave koju je kompanija poslala odabranim medijima. Lekina profesionalna karijera vezana je uz više od 14 godina vodećih funkcija u kompanijama iz poljoprivredne djelatnosti kao što su Granolio, Ameropa–Žitni terminali te Žito d.d. Razvijao je, restrukturirao i implementirao najsuvremenije prodajne procese te ima dokazane rezultate u upravljanju i prodaji, kao i u pripremi organizacije za promjene.

Najnovija promjena još nije potvrđena u Sudskom registru, ali prema dosadašnjoj praksi moglo bi se očekivati da će Leko preuzeti i druge dužnosti vezanu za kontrolu ostalih Fortenovinih tvrtki iz poljoprivrednog sektora. Adam je, naime, uz glavnu operativnu dužnost u Belju Plus (bio) i predsjednik nadzornih odbora u Vupiku Plus, PIK-u Vinkovci Plus, Vinki Plus i porečkoj Agrolaguni.

Kako neslužbeno doznajemo, ova promjena označava završetak ere kriznog menadžmenta u Belju Plus koje će, prema prvim procjenama, ove godine iskazati rekordnu dobit. Adam se vraća u Fortenovu na svoju nekadašnju poziciju direktora zaduženog za praćenje investicijskog i energetskog menadžmenta.