Fortenova prodala Eko Biograd beogradskoj Tamivi, radnici nezadovoljni

U ožujku, iako se već načulo o promjeni vlasnika, u Fortenovi i Tamivi nisu smatrali da je potrebno o tome obavijestiti radnike

Eko Biograd plus, proizvođač povrća, donedavno u vlasništvu Fortenova grupe prodan je beogradskoj tvrtki Tamiva. Cijena je naravno ostala tajna, no kako kažu iz Fortenova grupe, ‘poslovni model tvrtke godinama nije bio održiv jer je u zadnjih pet godina kumulirao preko četiri milijuna eura gubitaka. Iz tog razloga, u tvrtki nakon posljednjeg branja uroda nije nastavljena proizvodnja.‘ A upravo je tada kulminiralo jer kako kažu u Sindikatu PPDiV, radnici su otpušteni bez ikakve procedure, čak do kraja ožujka nitko službeno nije znao ni da je Eko Biograd prodan Tamivi.

Naime, sindikat PPDiV je izvijestio novinare da se Uprava Eko Biograda plus oglušila na sve pozive za razgovor o sudbini radnika u toj kompaniji. Prema tvrdnjama PPDiV-a Upravi Eko Biograda plus poslan je prijedlog 5. prosinca 2024. za pregovore o kolektivnom ugovoru. Kako nije bilo odgovora od Uprave, PPDiV je pokrenuo postupak mirenja pred Gospodarsko-socijalnim vijećem 6. ožujka 2025. Ni na taj poziv nitko se nije javio, iako je, prema tvrdnjama PPDiV-a, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike slalo nekoliko poziva. Kako nam pričaju u PPDiV-u, početkom ožujka Uprava Eko Biograda (tada još Fortenovini ljudi – predsjednik Danko Šinka i član Ivan Begović) usmeno je poručila radnicima da više ne moraju dolaziti na posao, no ništa im napismeno nije uručeno. U našem dodatnom upitu Fortenovi (na prethodni poslan tjedan dana ranije nije odgovoreno) tražili smo komentar na tu tvrdnju PPDiV-a, no iako su odgovorili na neka pitanja, na to nisu.

PPDiV u pravu

Tek sredinom ožujka PPDiV je saznao da je Eko Biograd plus prodan, ali nije mogao doći do informacije kome. Plaće za veljaču isplaćene su tek 21. ožujka, a šutnja Fortenove trajala je do 25. ožujka kada je poslano pismo Sindikatu, da bi dan kasnije u Sudskom registru bilo objavljeno da je novi vlasnik Eko Biograda plus beogradska tvrtka Tamiva te da je novi direktor Miodrag Lazarević.

U pismu Sindikatu Uprava Fortenove navodi kako su radnici ‘obaviješteni da nema potrebe dolaziti na posao jer nema proizvodnje. O svemu ostalom će novi vlasnik dati informacije‘. Dakle, glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško i izvršni direktor Damir Spudić u pismu Sindikatu navode da su radnici ‘obaviješteni‘, iako ne navode je li to urađeno usmeno ili pismeno, odnosno poštujući proceduru. Nama, ponavljamo, ništa po tom pitanju nije odgovoreno, tako da ostaje samo tvrdnja PPDiV-a da je radnicima usmeno rečeno da više ne dolaze na posao.

Da je PPDiV bio u pravu potvrđuje ne samo šutnja na naš prvi upit Fortenovi, odnosno nepotpuni odgovor na dodatni, već i pismo opunomoćenika Eko Biograda zagrebačkog odvjetnika Domagoja Petrinovića iz odvjetničkog društva Kožul i Petrinović kojeg je 20. ožujka ove godine opunomoćio Lazarević. Petrinović u pismu Radničkom vijeću od 7. travnja ove godine tek tad najavljuje otkaze radnicima (znači da im je usmeno rečeno da ne dolaze na posao) te poziva na savjetovanje s Vijećem.

Fortenovi smo poslali spomenuti dodatni upit u kojem smo naveli i to da se svakako ne može osporavati pravo donedavnom vlasniku Eko Biograda plus da zbog poslovnog interesa ne objavljuje informaciju o postupku prodaje tvrtke. Usprkos tome pitali smo ne čini li im se da se ipak odigralo sve netransparentno s obzirom da radnici nisu znali što se događa, kao ni sindikat koji je socijalni partner, a ipak im je to u interesu jer je riječ o njihovoj egzistenciji. No iako su iz Fortenove odgovorili na naš drugi upit, ni na to pitanje se nisu osvrnuli.

Savjetovanje s Radničkim vijećem

U pismu Sindikatu čelnici Fortenove pišu da su šokirani protupravnim upadom u imovinu Fortenova grupe dana 21. ožujka, samovoljnog otvaranja pumpe za vodu i njezinim blokiranjem. ‘Još smo više šokirani činjenicom da su u navedenim radnjama aktivno sudjelovali čelnici PPDiV-a. Ovim putem vas obavještavamo da će Fortenova grupa poduzeti sve radnje za zaštitu svoje imovine te tražiti zadovoljštinu na sudu protiv osoba koje su u tome sudjelovale, koje su to organizirale, odnosno poticale‘, stoji u pismu čelnika Fortenove PPDiV-u.

Podsjećamo da je početkom ožujka radnicima rečeno da više ne dolaze na posao, a na opetovane pozive PPDiV-a i Ministarstva na socijalni dijalog iz Fortenove su se oglušivali, tako da radnicima nije bilo jasna njihova sudbina, što je izazvalo sindikalnu reakciju. U PPDiV-u na ovo pismo iz Fortenove dodaju da je tada radnicima poslana i policija da intervenira protiv njih.

Osim toga, o spornoj obavijesti radnicima da ne dolaze na posao nije savjetovano ni Radničko vijeće, iako nam dopredsjednik PPDiV-a i regionalni povjerenik Regije IV tog sindikata Ivica Blažević priča kako u Fortenovi tvrde da je proveden postupak pred Vijećem. No da ipak nije potvrđuje spomenuto pismo odvjetnika Petrinovića od 7. travnja u kojem on tek tada poziva Radničko vijeće na savjetovanje.

Vratimo se još malo na pismo čelnika Fortenova grupe PPDiV-u. U njemu piše, kao što smo naveli, sljedeće: ‘O svemu ostalom će novi vlasnik dati informacije‘. Iako je Sindikat sredinom ožujka načuo informacije o prodaji tvrtke, tek riječima Peruška i Spudića da će o svemu ostalom Sindikatu i radnicima novi vlasnik dati informacije praktično je tek u tom pismu od 25. ožujka službeno potvrđeno da je Eko Biograd plus prodan.

Poslali smo upit i novom vlasniku Eko Biograda plus, odnosno Lazareviću kao novom direktoru tvrtke, ali i njegovom opunomoćeniku Petrinoviću. I njih smo pitali zašto je radnicima usmeno rečeno da više ne moraju doći na posao. Naime, iako Lazarević početkom ožujka još službeno nije postao direktor Eko Biograda plus (podsjećamo, Upravu su činili Fortenovini ljudi), smatrali smo to pitanje legitimnim jer je očito da su Lazarević i Petrinović znali da preuzimaju biogradsku tvrtku i da Fortenovini članovi Uprave te tvrtke vrlo vjerojatno ništa nisu poduzimali bez konzultacija s novim vlasnikom. Pitali smo ih i zašto se Uprava oglušila na pozive PPDiV-a za pregovore o kolektivnom ugovoru i na mirenje te je li održano Radničko vijeće i postoji li zapisnik s te sjednice. Također smo pitali zašto se sve toliko krilo od radnika i Sindikata (uvažavajući pravo da se o tome ne govori dok traju pregovori o preuzimanju), no kao ni Fortenova, ni Lazarević niti Petrinović nisu odgovorili na ta pitanja.

Prava iz Kolektivnog ugovora

Ipak, Blažević nam je proslijedio pismo odvjetnika Petrinovića sindikalnom povjereniku u Eko Biogradu plus Damiru Rajšiću od 2. travnja ove godine. U njemu Petrinović ističe da je namjera poslodavca Lazarevića ‘ponuditi svim radnicima društva sporazumne raskide ugovora o radu, s obzirom na namjeravano napuštanje uzgoja dosadašnjih neprofitabilnih povrtnih kultura i orijentaciju na uzgoj tržišno konkurentnijih i profitabilnijih poljoprivrednih kultura, a koje ne zahtijevaju stalno zapošljavanje radnika, već povremeno sezonsko zapošljavanje.‘ U nastavku pisma Petrinović piše da ‘poslodavac prvenstveno namjerava radne odnose raskidati sporazumno, a ukoliko isto neće biti moguće, ugovore o radu otkazat će sukladno Zakonu o radu i drugim primjenjivim propisima. Poslodavac nema namjeru zapošljavati za stalno radnike, pa time niti povećavati broj radnika. Naime, cilj poslodavca je u budućnosti izbjegavati stvaranje daljnjih gubitaka, a koji su u prethodnom razdoblju bili kontinuirani.‘

Tek 7. travnja Petrinović je u već spomenutom pismu obavijestio predsjednika Radničkog vijeća Nikolu Jukića o razlozima prestanka potrebe za radnicima i predlaže postupak provođenja savjetovanja, što potvrđuje da nije istina da se taj postupak proveo u ožujku. U tom pismu Petrinović poimenice navodi radnike koji će biti otpušteni (njih 32), a otpremnine će biti isplaćene prema Zakonu o radu.

Blažević pak kaže da radnici ne pristaju na sporazumni raskid ugovora jer bi time izgubili pravo na otpremnine regulirane Kolektivnim ugovorom. Ne osporava pravo novom vlasniku i direktoru da određuje trebaju li mu radnici ili ne, ali neće pristati na ništa manje od onoga što trebaju dobiti u vidu otpremnina. Pri tom će radnicima Eko Biograda plus morati isplatiti sve plaće do mogućeg otkaza.

Čini se da su i stari vlasnik (Fortenova grupa) i novi vlasnik (Tamiva) napravili grešku što nisu transparentno, nakon zaključenih pregovora o preuzimanju, obavijestili radnike i Sindikat o promjenama, što je na kraju izazvalo reakciju radnika. Ostaje nam vidjeti kako će ova priča završiti. Nadamo se da će razgovori biti transparentniji nego do sada.

I na kraju još jedan detalj iz preuzimanja Eko Biograda plus do kojeg smo došli neizravno. Naime, u pismu Uprave Fortenova grupe PPDiV-u stoji, kako smo naveli, da je Uprava šokirana zauzimanjem nekretnina u vlasništvu Fortenove od strane radnika i Sindikata. A to vjerojatno znači da je Fortenova grupa prodala brend Eko Biograd, a zadržala je u svom vlasništvu nekretnine te tvrtke.