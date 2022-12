Fran Peterlin (Upgrade): Sportaši mogu imati podjednak talent, ali klub će uzeti igrača koji je marketinški isplativiji

Nakon jedne utakmice moga klijenta njegov je talijanski klub na društvenoj mreži objavio snimku njegova suigrača koji je postigao znatno slabiji rezultat. Usprkos tomu imao je sedamdeset tisuća pratitelja, a moj klijent tada šesto. Klubu je isplativije reklamirati ovoga drugoga na društvenim mrežama, a to ne povećava samo vrijednost kluba već i tog igrača. On tako možda dobiva priliku potpisati bolji ugovor ili se prodati drugom klubu; jednostavno je vidljiviji. To možda jest okrutno, ali takav je biznis

Iako je Hrvatska sportska nacija koja od osamostaljenja bilježi vrhunske rezultate u brojnim sportovima, najveći se novac (i dalje) krije u nogometu. Domaći sportski marketing gotovo je zanemaren, a tek rijetki sportaši uspijevaju podebljati svoje prihode monetizacijom vlastitog brenda, pa čak i ako ostvaruju vrhunske rezultate na svjetskoj razini. Takvu sliku sportskog marketinga odlučio je promijeniti odbojkaški reprezentativac Fran Peterlin, koji je u ožujku ove godine osnovao agenciju specijaliziranu za osobno brendiranje sportaša Upgrade te stoji iza organizacije akademije za osobno brendiranje te networtking eventa ‘Sportski MeetUp‘. Peterlin paralelno s igrom u prvoligaškom krugu razvija svoju poduzetničku priču. Tijekom karijere nije toliku pozornost pridavao izgradnji osobnog brenda, a sada priznaje da ne bi htio da sportaši ponove njegovu pogrešku već iskoriste prilike koje stoje na raspolaganju. Ili, kako je poručio, želja mu je podignuti svijest i potaknuti sportaše da se na vrijeme usmjere na izgradnju svog brenda te paralelno s rezultatima grade cjelokupnu sportsku priču.

Otkud ideja o osnivanju agencije Upgrade?

– Ideja mi je na pala na pamet još prije pet godina, dok sam igrao u Grčkoj. Valjda polovica mojih tamošnjih suigrača imala je agenciju ili agenta koji su upravljali njihovim društvenim mrežama, ugovarali sponzore i slično pa sam se zapitao zašto takvo što ne postoji i u Hrvatskoj. Ipak smo mi sportska nacija. Kasnije sam počeo igrati u Sloveniji i paralelno razvijati ideju, ali i skupljati znanja i iskustva radeći i u jednoj marketinškoj agenciji. Znao sam da se želim vratiti u Hrvatsku i pokrenuti svoj biznis, tako da je spajanje sporta i marketinga za mene bio logičan izbor. Upgrade sam osnovao u ožujku i trenutačno je jedina domaća agencija specijalizirana za osobno brendiranje sportaša.

Koji je vaš poslovni model?

– Nadahnula me jedna slovenska agencija koja radi slične stvari. Istražio sam njezin poslovni model te stupio u kontakt s jednim njezinim klijentom da bih saznao koje sve usluge nudi. To je bio početak. Osim toga, istražujem američke trendove, pratim što se ondje događa budući da sve će što je kod njih sad aktualno, doći i kod nas. Da za tim postoji potreba, potvrdilo mi se već na početku kad mi se javilo desetak sportaša. Zanimalo ih je kako im mogu pomoći.

Što ih je najviše zanimalo?

– Kako doći do sponzora. Kod nas sportaši, s iznimkom nogometaša, uglavnom traže način da poboljšaju svoj proračun, unaprijede opremu, nabave novac za kondicijske trenere. Međutim, ja ne radim na proviziju od sponzorstva. Želim jamčiti sponzoru da će njegov proizvod biti vidljiv, da će sportaš opravdati ulaganje…

Posredujete li onda u pronalasku sponzora?

– Da, ali ponajprije nudim usluge izgradnje osobnog brenda, od kreiranja zajednice na društvenim mrežama i sadržaja do izgradnje odnosa s medijima. Iako mnogi sportaši očekuju da će u roku mjesec dana od angažmana agencije dobiti sponzora, stvar tako ne funkcionira. Prvo moraju izgraditi osobni brend. Onda sve dolazi. Također, paketi usluga koje nudim prilagođeni su svakom pojedinačnom sportašu, odnosno klijentu. Nisu svi sportaši voljni otvoriti TikTok. Moram uvažiti njihove želje, ali i napraviti dobru priču. No, cijelo tržište je tek u povojima, mnogi i ne znaju što im točno treba. Zato sam, među ostalim, pokrenuo akademiju za brendiranje.

O čemu je riječ?

– Tijekom prvih pet mjeseci od osnivanja obavio sam dovoljno razgovora sa sportašima da saznam koja su njihova pitanja i brige. Pokrenuo sam akademiju u kojoj, tijekom tri mjeseca i ukupno 12 predavanja, sportaši mogu saznati sve o osnovama osobnog brendiranja i sportskog marketinga. Da je samo desetero ljudi došlo, bio bih zadovoljan, ali ih se prijavilo 39. Dobili smo super feedback tako da sad razmišljamo o tome da napravimo i napredni tečaj. Osim sportašima, akademija je zanimljiva svima koji su zainteresirani za sportski marketing, ali i klubovima koji žele pomoći svojim sportašima.

Koji su dobici, benefiti, osobnog brendiranja sportaša?

– Za početak, monetizacija osobnog brenda, ali i veća marketinška isplativost za klub, savez, odbor. Sportaši mogu imati podjednak talent, ali će klub uzeti igrača koji je marketinški isplativiji ili je vidljiviji u javnosti. Moj klijent je zato odlučio raditi s Upgradeom. Nakon jedne utakmice njegov je talijanski klub na društvenoj mreži objavio snimku njegova suigrača koji je postigao znatno slabiji rezultat. Usprkos tomu imao je 70 tisuća pratitelja, a moj klijent tada 600. Klubu je isplativije reklamirati ovoga drugog na društvenim mrežama, a to ne povećava samo vrijednost kluba već i tog igrača. On tako možda dobiva priliku potpisati bolji ugovor ili se prodati drugom klubu; jednostavno je vidljiviji. To možda jest okrutno, ali takav je biznis. Osim monetizacije, prednost je i u boljoj suradnji s novinarima, ali i osobni brend mogu iskoristiti u karijeri nakon sportske karijere.

Koja je razlika u brendiranju igrača iz timskih i individualnih sportova?

– Proces osobnog brendiranja nešto je lakši u pojedinačnim sportovima jer oni lakše mogu prilagoditi svoje obveze. Zainteresiranost je podjednaka, ali trenutačno imam više klijenata iz timskih sportova.

Mogu li se sportaši iz manje popularnih sportova nadati monetizaciji svog brenda?

– Apsolutno. Odličan primjer su braća Sinković, koja dolaze iz medijski manje zastupljenog sporta. Često su u medijima, imaju hrpu sponzora. Zanimljivo je i to što su imala sjajne rezultate prije nego su angažirala agenciju za brendiranje. Na domaćem tržištu imamo jako mnogo sportaša s fantastičnim rezultatima koji ne uspijevaju unovčiti svoje uspjehe. Uvijek im preporučujem da se ne fokusiraju na sponzore već na zajednicu, fanove, jer postoji mnogo načina da monetiziraju svoj brend. Sjajan je primjer za to naša Mirela Kardašević, koja obara rekorde u ronjenju. Zahvaljujući sjajnoj zajednici na društvenim mrežama (ima gotovo 70 tisuća pratitelja), uspijeva poboljšati svoj proračun na treninzima disanja i ronjenja.

Kakva je općenita slika sportskog marketinga kod nas?

– Budući da je u svijetu, a i kod nas, sve manje klubova koji se financiraju javnim novcem, postoji sve veća potreba za marketingom, jer moraju opravdati privatna ulaganja. U tom se smislu stvari mijenjaju, ali sportski marketing generalno još uvijek nije na zavidnoj razini, nije strukturiran. Premda postoje odlični primjeri poput kluba Olimpik.

Što u njemu rade dobro?

– Shvatili su da je sport postao šou. Ljudi na utakmice ne idu samo zbog sporta nego očekuju spektakl, dobru zabavu, svjetlosne efekte, glazbu, interakciju, izazove, navijačke rekvizite, štandove itd. Na utakmicama Olimpika, kluba iz B lige, bude po osam stotina ljudi u dvorani koja toliko publike i prima. Pokušavam objasniti i ljudima iz klubova koliko je važno iskoristiti sportaše za vlastitu promociju, uložiti u njihovo brendiranje. Ako su oni jaki i klub se diže.

Mogu li i klubovi angažirati Upgrade za svoj marketing?

– Mene zanima sve u vezi sa sportskim marketingom, no u ovom sam se trenutku usredotočio na sportaše. Naravno, ako mi se javi klub, super; neću ga odbiti.

Organizirali ste prvi ‘Sportski MeetUp‘.

– Među rijetkim sam sportašima koji su aktivni na LinkedInu. Sport je posao sportašima i zaslužuje da se o njemu govori i na poslovnoj platformi. Oduševila me interakcija, povezao sam se s ljudima, pa sam na kraju, umjesto da se družimo virtualno, predložio da se nađemo uživo. Na prvom ‘Sportskom MeetUpu‘ bilo je oko 25 ljudi, od sportaša, bivših sportaša, fanova i ljudi iz klubova. Svima nam je cilj bio družiti se, razmijeniti iskustva… Uskoro bismo trebali organizirati i drugi ‘MeetUp‘, već smo našli neke sponzore. Takva me druženja raduju. Svima nam je u interesu da tržište raste, da se profesionalizira. Ako raste tržište, rast ćemo i mi, pojedinačni igrači.