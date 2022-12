FTC želi blokirati Microsoftovu akviziciju Activision Blizzarda tešku 69 milijardi dolara

Savezna trgovinska komisija u SAD-u (FTC) je tužila Microsoft ne bi li blokirala njegovu akviziciju Activision Blizzarda vrijednu čak 69 milijardi dolara, dovodeći tako u pitanje jednu od najvećih tehnoloških akvizicija u povijesti.

- I dalje vjerujemo da će ovaj ugovor proširiti konkurenciju i stvoriti više prilika za igrače i programere igara. Od prvog dana posvećeni smo rješavanju problema tržišnog natjecanja, uključujući nuđenje predloženih koncesija FTC-u ranije ovog tjedna. Iako smo vjerovali u davanje šanse miru, imamo potpuno povjerenje u naš slučaj i pozdravljamo priliku da svoj slučaj predstavimo na sudu - rekao je Brad Smith, predsjednik Microsofta.

U e-mailu poslanom zaposlenicima, izvršni direktor Activisiona Bobby Kotick rekao je da tužba FTC-a može zvučati ‘alarmantno‘, ali on je i dalje uvjeren da će se posao sklopiti, objavio je CNN.

- Tvrdnja da je ovaj dogovor protukonkurentan ne poklapa se s činjenicama i vjerujemo da ćemo pobijediti u ovom izazovu - rekao je.

Izazov spajanja odražava dosad najveći neuspjeh za Microsoft jer se ‘agresivno udvarao‘ regulatorima diljem svijeta u nadi da će ih uvjeriti da blagoslove posao. To također označava najznačajniji izazov FTC-a za tehnološku industriju otkako je 2020. tužio za razbijanje vlasnika Facebooka Mete, naglašavajući glasna obećanja američkih dužnosnika o oštroj agendi provedbe antitrusta.

- Ovo je najhrabriji potez koji je Bidenova administracija do sada napravila u nadzoru spajanja (mergera) koja uključuju Big Tech i proširenju područja provedbe spajanja - rekao je William Kovacic, profesor prava na Sveučilištu George Washington i bivši predsjednik FTC-a.

- Više od bilo čega drugog što su učinili, ovo utjelovljuje njihovu predanost oštrom postupanju s spajanjima - dodao je.

Microsoftov predloženi dogovor dao bi mu kontrolu nad ključnim franšizama videoigara, uključujući ‘Call of Duty‘, ‘World of Warcraft‘ i druge. To bi kompaniji moglo dati ogroman utjecaj na budućnost industrije vrijedne više milijardi dolara, rekao je FTC.

- Nastojimo spriječiti Microsoft u preuzimanju kontrole nad vodećim neovisnim studijem za igre i njegovom korištenju za nanošenje štete konkurenciji na višestrukim dinamičnim i brzorastućim tržištima igara - izjavila je Holly Vedova, direktorica Ureda za tržišno natjecanje FTC-a.

Dužnosnici Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije također su pomno procijenili dogovor kao potencijalno antikonkurentski. No žalba FTC-a označava prvi pokušaj antimonopolskog regulatora da potpuno blokira posao.

Microsoft bi mogao iskoristiti svoje vlasništvo nad Activisionovim proizvodima za podizanje cijena ili za pokušaj usmjeravanja igrača na platforme za igre koje kontrolira, kao što su Xbox ili Windows, sumnjaju iz FTC-a. Dogovor bi također mogao utjecati na tržište u nastajanju za usluge igranja u oblaku (cloudu), s kojim je Microsoft uključen putem svoje usluge pretplate, Xbox Game Pass.