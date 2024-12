Generativni AI može prepoloviti troškove i ubrzati rokove projekata za 40 do 50 posto

GenAI agenti počinju kreirati ​​vrijednost, ali tvrtke moraju shvatiti kako ih implementirati i uskladiti

Generativni AI značajno unapređuje modernizaciju IT-ja automatizacijom složenih procesa razvoja softvera, što može prepoloviti troškove i ubrzati vremenske rokove projekata za 40 do 50 posto, jedan je od zaključaka novog istraživanja tvrtke McKinsey & Company pod nazivom ‘Korištenje umjetne inteligencije u modernizaciji IT-a: Brže, jeftinije i bolje‘ koje obuhvaća teme vezane za cloud, IT operacije i modernizaciju postojećih IT sustava.

Ključno je razviti centraliziranu i autonomnu generativnu umjetnu inteligenciju, a to uključuje korištenje više specijaliziranih AI agenata koji surađuju na zadacima poput analize podataka i organizacije integracija, pod vodstvom ljudskih stručnjaka kako bi se integracije uskladile s poslovnim ciljevima.

AI rješava izazove postojećih IT sustava tako što ubrzava inovacije, osigurava kompatibilnost s modernim kanalima i smanjuje operativne troškove. Orkestracija generativnih AI agenata podiže kvalitetu rezultata i olakšava donošenje boljih poslovnih odluka. Time se povećavaju produktivnost i učinkovitost u projektima modernizacije IT sustava.

No to je, naime, manje povezano sa samom tehnologijom, a više s načinom na koji se ona koristi. Vrijednost multiagentnog modela proizlazi iz njegove industrijalizacije, kako bi se mogao skalirati i primijeniti na više područja poslovanja.

Vrijednost multiagentnog modela leži u njegovoj prilagodbi za industrijsku primjenu, što omogućuje skaliranje i primjenu u različitim poslovnim područjima. AI agenti preuzimaju zadatke poput analize podataka, sofisticiranih integracija, dizajniranja i izvođenja testnih slučajeva te pročišćavanja rezultata uz povratne informacije od ljudi u stvarnom vremenu. No, prava vrijednost proizlazi iz upravljanja cjelokupnim procesima razvoja softvera, a ne samo pojedinačnim zadacima.

Ipak, uloga koju imaju ljudi i dalje će biti ključna za usmjeravanje i upravljanje agentima generativne umjetne inteligencije. Stručnjaci poput product ownera, inženjera i arhitekata morat će razumjeti njihovu primjenu, shvatiti koji su procesi važni za poslovanje te prema tomu postaviti ciljeve.