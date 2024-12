Globalna kriza kave: Povijesne cijene i neizvjesna budućnost

U posljednjih deset dana cijene kave dosegnule su najvišu razinu u gotovo pola stoljeća, što je posljedica očekivanja lošeg uroda u Brazilu uslijed sušnih uvjeta. Na londonskoj burzi ICE, cijena Arabice porasla je za 0,7 posto u odnosu na prethodni tjedan, dosegnuvši privremeno 3,35 dolara, što je najviša zabilježena cijena od 1977. godine. Od početka godine cijena Arabice porasla je za čak 75 posto, svrstavajući je među najbrže rastuće poljoprivredne sirovine, zajedno s kakaovcem čija je cijena gotovo udvostručena.

Glavni razlog ovako drastičnog poskupljenja su nepovoljni vremenski uvjeti u Brazilu, vodećem proizvođaču kave na globalnoj razini. Suša, koja je ove godine snažno pogodila regije za uzgoj kave, ne samo da smanjuje trenutačne prinose nego i stvara neizvjesnost u vezi s budućim berbama, što dodatno povećava pritisak na cijene, prenosi DW.

Klimatske promjene imaju sve veći utjecaj na uzgoj kave, pri čemu arabica, kao osjetljivija vrsta, više trpi zbog temperaturnih oscilacija i nedostatka vlage u usporedbi s robustom. Potražnja za kavom ostaje visoka, dok ograničena ponuda stvara značajne poremećaje na tržištu. Uz klimatske izazove, cijene kave dodatno su pod pritiskom globalnih trgovinskih politika. Najava Donalda Trumpa o uvođenju visokih carina na uvoz iz Meksika, Kanade i Kine izazvala je zabrinutost među proizvođačima i prerađivačima. Meksiko, ključni izvoznik arabica zrna u SAD, mogao bi se suočiti s povećanim troškovima, što bi dodatno opteretilo cijene kave na američkom tržištu.

Geopolitičke napetosti dodatno kompliciraju situaciju. Problemi u lancima opskrbe i sve veći troškovi distribucije povećavaju troškove kave globalno. Unatoč rastu cijena, potrošnja ostaje visoka i doseže rekordne razine. Slični poremećaji utječu i na zrna robuste, iz Vijetnama i Indonezije, koja se često koriste za instant kavu i espresso. Njihova cijena na londonskoj burzi dosegnula je 5.200 dolara po toni, nakon rekordnih 5.829 dolara zabilježenih u rujnu. Proizvođači, unatoč visokim cijenama, oprezno raspolažu zalihama, što dodatno ograničava ponudu na tržištu. Ova poskupljenja već se osjete u trgovinama i kafićima, a očekuje se da će se njihov utjecaj na potrošače intenzivirati, iako neka tržišta još uvijek uživaju zaštitu dugoročnih ugovora i zaliha.

Što donosi budućnost?

Gabrijela Kasapović, direktorica Korporativnih komunikacija Atlantic grupe dala je komentar za Lider u vezi trenutačnog stanja na tržištu kave i očekivanja za budućnost. Naglašava da pod utjecajem svih ovih faktora cijene sirovina na svjetskim burzama dosežu rekordne razine i nemaju tendenciju opadanja u bližoj budućnosti.

- Imajući u vidu da nabavna cijena kave i dalje raste, kao i da manja dostupnost ili nedostupnost kave dovode do dodatnih troškova i poteškoća u poslovanju, jasno je da proizvođač na sebe preuzima veći dio poskupljenja. Dugoročno je to ipak neodrživo za sve aktere na domaćem tržištu kave i općenito. Najvjerojatnije je da bi se, bez daljnjih cjenovnih intervencija, domaće tržište kave suočilo s velikim rizikom održanja kvalitete i gubitka kontinuiteta proizvodnje, odnosno s ozbiljnim izazovom da uopće opskrbljuje tržište kavom - rekla je Kasapović.

Najnovija procjena ovogodišnje berbe u Brazilu je dodatno znatno smanjena, a s obzirom na to da su i zalihe minimalne, teško je očekivati da se zadovolje potrebe za arabicom globalno. Procjena je da će se manjak arabice osjećati najmanje do 2026. godine, a nameće se pitanje kako će to utjecati na potrošače.

- Atlantic Grupa je već nekoliko godina, kroz sve krize i opći rast ulaznih troškova, amortizirala dramatična poskupljenja, ne prenoseći ih većim dijelom na potrošača. Tako je i ukupna razina nužnog poskupljenja proizvođačkih cijena značajno manja od ukupnog rasta stvarno nastalih troškova, što značajno utječe na poslovni rezultat biznisa kave. Kako bismo održali kvalitetu koju potrošači od nas očekuju, za nas ne postoji opcija primjesa supstituta koji su najjednostavniji način uštede, te je neminovno da se povećanje ulaznih troškova reflektira i na cijenu finalnog proizvoda - zaključila je Kasapović.

HUP predlaže ukidanje posebnog poreza

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) očekuju daljnji kratkoročni rast cijena kave ovisno o razvoju vremenskih uvjeta i tržišnih okolnosti te navode procjenu analitičara da će cijena zrna arabice iduće godine iznositi najmanje 280 američkih centi za funtu, što je i dalje znatno iznad prosječne cijene u posljednjih pet godina. Za to vrijeme, porezno opterećenje kave u Hrvatskoj premašuje 30 posto, što potiče prekograničnu kupnju, destimulira potrošnju i povećava visoke troškove birokracije te kompleksnost, pa u cilju efikasnosti i rasterećenja poslovanja HUP predlaže ukidanje posebnog poreza na kavu.

Ovaj porez nema niti jedna članica EU u okruženju, a neke čak primjenjuju nižu stopu PDV-a na ovaj proizvod (Italija, devet posto). Ukidanje ovog posebnog poreza u zemljama poput Rumunjske i Slovenije rezultiralo je povećanjem službeno registrirane količine kave i rastom prihoda od PDV-a. Neke zemlje poput, primjerice Švicarske, idu u šire rasterećenje ostatka srodnih kategorija (čaj) potpunim ukidanjem carinsko/trošarinskog opterećenja, što jasno ukazuje na promišljanje o kategoriji čaja/kave s pozicije stanovništva, navodi HUP.

Iako je u periodu od 2018. do 2023. uvoz kave vrijednosno gotovo udvostručen na 104 milijuna eura, količinski uvoz kave je gotovo pet posto manji u odnosu na pred-pandemijsku 2019. godinu, a dodatno je smanjen i u 2023. u odnosu na 2022. godinu. Udio uplaćenog posebnog poreza na kavu također je smanjen na 0,065 posto s 0,095 posto u 2018. godini, a budući da je prikupljanje ovog poreza vezano uz razmjerno visoke troškove administriranja i kontrole, neto porezni efekt je znatno manji.