Goran Grdović (ZuBee): Osmislili smo platformu zbog koje zaposlenici dobivaju benefit stomatoloških usluga

Zaposlenicima već godinama plaća nije dovoljan razlog za ostanak u kompaniji, a benefiti su postali neizostavna tema kada je riječ o poslodavcima koji traže načine kako da njihovi djelatnici budu zadovoljni.

Platforma ZuBee iza koje stoji tvrtka EMPLOYEE HERO omogućuje poslodavcima da svojim zaposlenicima plaćaju benefit stomatoloških usluga. Ovisno o želji i mogućnostima tvrtke, zaposlenici, pa čak i članovi njihove uže obitelji, od sada mogu dobiti različite dentalne usluge besplatno ili uz velike popuste u odabranim stomatološkim ordinacijama u Hrvatskoj.

- Zadnjih deset godina uspješno surađujem s najjačim stomatološkim ordinacijama na području Hrvatske u grani dentalnog turizma te s raznim tvrtkama kroz kanale u digitalnom marketingu. Upravo tako sam počeo uviđati kako tvrtke iz svih sektora, a naročito u IT sektoru, muku muče s pronalaskom kvalitetnog kadra.

Kada u konačnici pronađu kvalitetan kadar jako teško im je zadržati isti, gotovo nemoguće, usudio bi se reći. Zaposlenicima zadnjih godina plaća više nije najbitniji faktor, već dodatni benefiti koji prate tu plaću. Istraživanje je isto tako pokazalo da su tvrtke u stalnoj potrazi za novim benefitima s kojim idu prema svojim zaposlenicima - rekao je vlasnik platforme ZuBee, Goran Grdović.

Sama ideja za platformom, kaže, rodila se 2020. godine za vrijeme lockdowna, a u realizaciju je krenuo krajem 2021. kada je stupio u kontakt s odvjetnicima i ostalim stručnim konzultantima na temu izrade dokumentacije i uspostave poslovnih procesa potrebnih za početak rada. S obzirom da se radi o prilično inovativnom pothvatu, uspostava poslovnog modela očekivano se odužila na nekoliko mjeseci.

Širenje platforme

Ipak, iz tog čekanja je proizašlo nešto dobro, kaže Grdović. Naime, u međuvremenu se ideja koncepta svidjela i novom investitoru pa je isti htio biti dio projekta od samog početka i investicijom je ušao u vlasničku strukturu tvrtke.

- Naš se tim trenutno sastoji od četvero ljudi, ali već sljedeće godine planiramo nova zapošljavanja. Poslodavac (tvrtka) bira između tri paketa usluga koja imamo u ponudi za njihove zaposlenike.

Svaki paket ima točan iznos koji radnik ili članovi njegove uže obitelji mogu besplatno trošiti u godinu dana na bilo koje stomatološke usluge, a nakon što se taj iznos potroši, korisnik ostvaruje popuste na sve stomatološke usluge, ali i na pojedine zahvate estetskih usluga. Kada smo radili na razvoju paketa, gledali smo da zaposlenik dobiva opipljiv benefit koji će rado koristiti, kao i članovi njegove uže obitelji, ali i da ovakva vrsta benefita bude prihvatljiva investicija za poslodavca - objasnio je Grdović.

Dodatno je izdvojio tvrtke iz IT sektora koje u prosjeku imaju 50 do 100 zaposlenika, ali njihovoj platformi polako se i priključuju i tvrtke iz drugih sektora, većinom one s više 500 zaposlenih. Nakon Zagreba ove godine, dogovorili su suradnju sa stomatološkim ordinacijama u Varaždinu i Osijeku, a u narednim danima potpisuju ugovore i s ordinacijama u Rijeci i Splitu.

- Do kraja 2025. godine planiramo doći do brojke od 40.000 korisnika koncepta ZuBee u Hrvatskoj, u planu je i širenje u regiji, kao i nova zapošljavanja koja sam već spomenuo - zaključio je Grdović.