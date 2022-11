Gordan Lauc planira otvaranje Genosovih franšiznih laboratorija po svijetu

Prihod veći od milijun eura ostvarila je prošle godine tvrtka GlycanAge koju je sveučilišni profesor Gordan Lauc, vlasnik Genosa, prije nekoliko godina osnovao u Londonu. Preko te tvrtke prodaje se test za određivanje biološke dobi organizma GlycanAge. Lauc namjerava uskoro u Hrvatskoj osnovati njenu podružnicu za prodaju testa na području Europske unije.

-Za jedan startup to je jako dobar rezultat, a ove godine očekujemo rast prihoda – kaže Lauc. Prema poslovnom planu koji je napravio prije početka pandemije koronavirusa ta je tvrtka, kao i istoimena osnovana u Pekingu, trebala uprihoditi milijune eura. No to se nije ostvarilo.

- Nažalost, pandemija je prekinula našu suradnju s Kinom koja se potpuno zatvorila što je onemogućilo bilo kakve učinkovite kontakte. S druge strane, GlycanAge Ltd u Londonu razvija se jako dobro i već je postao najveći pojedinačni naručitelj analiza glikana u Genosu. Promidžbene aktivnosti koje provodi GlycanAge LTD uspjele su naš test biološke dobi pozicionirati kao vodećeg navigatora za personalizirane programe zdravog starenja. Na globalnoj razini značajno raste svijest o važnosti životnih navika za zdravlje, a kako su naša istraživanja jasno pokazala da je upravo GlycanAge najbolji test biološke dobi za evaluaciju učinka različitih intervencija, interes za testom jako se povećava – kaže Lauc.

Tijekom zadnjih godinu dana većina svjetskih medija pisala je o ovome testu. Primjerice, 6. studenog Daily Mail objavio je veliki članak u kojemu je opisano kako je test GlycanAge pomogao jednoj novinarki prepoznati značajne pogreške u životnim navikama za koji je prije testiranja mislila da su jako dobre. Ipak, prema Laucovim riječima, pandemija je imala i pozitivne i negativne posljedice na poslovanje tvrtke. S jedne strane, značajno se povećala svijest o važnosti glikana što je dovelo više novih klijenata i istraživačkih partnera.

- S druge strane, svaka kriza se neminovno negativno odrazi na istraživačke proračune, a kako još uvijek većina naših prihoda na ovaj, ili onaj način dolazi iz istraživačkih proračuna, to će rezultirati padom naših prihoda u budućnosti. Ti procesi su dosta spori i zapravo očekujemo da će nas globalna kriza pogoditi krajem 2023. i tijekom 2024. Tako je bilo i za zadnje krize kada su naši prihodi pali tek u 2010. – kaže Lauc.

Danas je test GlycanAge dostupan u više od trideset zemalja kroz mrežu od oko 600 poliklinika koje ga koriste za verifikaciju programa zdravog starenja. Svakog dana u tu se mrežu priključuju novi partneri te Lauc očekuje da će ih već početkom sljedeće godine biti i više od tisuću.

- Uskoro će naši analitički kapaciteti postati značajno ograničeni. Još uvijek nismo donijeli konkretne odluke ali, uz povećanje kapaciteta laboratorija u Zagrebu, pregovaramo i o otvaranju franšiznih laboratorija u Abu Dhabiju, Singapuru i San Franciscu – kaže Lauc.

U Hrvatskoj desetak Genosovih partnera prodaje GlycanAge test, no kako je dosta skup ne radi se o velikom broju analiza. Ipak, u odnosu na broj stanovnika i kupovnu moć u Hrvatskoj, test se prodaje više nego u drugim zemljama, ali kako se radi o malom tržištu radi se i o vrlo malom ukupnom udjelu u prodaji. Ipak, postoji i mogućnost besplatnog testiranja jer Genos u Hrvatskoj ima suradnju sa znanstvenim institucijama te kroz nekoliko istraživačkih projekata ljudi mogu obaviti analizu glikana bez plaćanja, a radi se o nekoliko tisuća ljudi koji sudjeluju u tomu. Prema Laucovim riječima, vrlo je velik tržišni potencijal ovoga testa jer je Genos, koji ove godine obilježava petnaest godina postojanja, u posljednjih deset godina napravio ukupno 85 posto analize glikoma na svjetskoj razini.