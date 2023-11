Gordana Fabris (Fortenova): Mlađe generacije danas mogu birati jer nisu odrastale u strahu

Prema istraživanju Europske komisije, žene u Europskoj uniji zarađuju čak 12,7 posto manje od muškaraca, što znači da gotovo dva mjeseca godišnje rade besplatno. Kako bi se ukazalo na financijsku neravnopravnost spolova, 15. studenoga se obilježava Dan jednakih plaća. Zagrebemo li dublje, uočit ćemo da ovo goruće pitanje nije stvar ekonomije nego - kulture. Smatra se da žene zbog majčinstva i kućanskih obveza nisu apsolutno dostupne i posvećene poslu pa da bi bile ravnopravne s muškarcima trče utrku s preponama.

A upravo je jučer, simbolično, održana konferencija i donatorska večera ‘Redefining success‘ pod sponzorstvom Fortenova grupe i organizacijom platforme Mediterranean Women Chefs na kojoj su podijeljene četiri inspirativne priče žena koje utječu na društvene promjene.

‘Tržište rada se mijenja iz temelja‘

- Razmišljajući o tome što ću danas govoriti, shvatila sam da bi završila u tri sata poslijepodne. Morala sam se odlučiti na ono što mi najviše grije srce, a što smo napravili posljednjih pet godina u Fortenovi po pitanju naših ljudi, 45 tisuća zaposlenika. Kada sam se 2018. priključila tadašnjem Agrokoru, u portfelju je bilo 180 kompanija.

Sve mi se to činilo jednostavno, dok nisu počela isplivavati imena za koje nisam ni znala da su dio grupe. Ponosna sam na činjenicu da u našoj piramidi u top menadžmentu danas imamo 30 posto žena, a ne sumnjam da će taj broj u budućnosti i rasti - komentirala je Gordana Fabris, izvršna direktorica ljudskih potencijala Fortenova grupe.

Kada je Agrokor 2018. postao Fortenova grupa, njihova strateška orijentacija postala je usmjerena na razvoj i zadržavanje postojećih, a tek onda privlačenje novih zaposlenika, a zlatno je pravilo HR-a da ste na tržištu dobri onoliko koliko vam je dobar interni marketing, dodala je.

Svjetsko tržište rada se mijenja iz temelja. Ljudi danas imaju priliku birati, s obzirom da mlađe generacije nisu odrastale u strahu i nisu ih dotakle krize. Zbog toga se u Fortenovi okreću novim načinima zapošljavanja. U tome su, kaže Fabris, brzi i efikasni, a danas prihvaćaju i WhatsApp i SMS poruke kao način komunikacije s potencijalnim zaposlenicima.

- Jedno davno sam imala šefa, tada sam nastojala biti omiljena. On mi je rekao nešto što nikada neću zaboraviti: ‘You cannot be everybody‘s darling‘. Iskustvo me naučilo da moram biti efikasna i učinkovita. Ono što se događa u Fortenovi su konstante promjene o kojima većina ljudi samo čita, a mi ih proživljavamo. Mi smo agenti promjena i to nije uvijek omiljeno - rekla je Fabris.

Iz škole u svijet slastičarstva

Nešto je drugačija, ali jednako inspirativna priča Maše Salopek, najbolje slastičarke svijeta 2021. godine po izboru ‘The Best Chef - Top 100‘, koja trenutno radi kao glavna slastičarka u rovinjskom restoranu Cap Aureo. Naime, ona nije od malena sanjala o slastičarstvu. Dapače, bavila se nečime totalno nepovezivim.

- Bila sam profesorica hrvatskog jezika i književnosti, a diplomirani sam bibliotekar po struci. Nakon diplome se dogodila vrlo bitna stvar u mom životu. Zbog ljubavi sam odlučila slijediti svog partnera u Peking i krenuli smo na put koji me definitivno transformirao. Nakon putovanja smo se vratili u grubu realnost. Morala sam otići u Hrvatski zavod za zapošljavanje i tražiti veze da bi me se primilo na radno mjesto u nekoj školi ili knjižnici.

Sve me to rastužilo i shvatila sam da ne želim raditi u školi. Tada sam imala 27 godina i shvatila sam da zaista volim jesti, kuhati, dobro popiti i družiti se. Odlučila sam da moje mjesto definitivno nije u zbornici ili knjižnici i da mi kuhinja daje slobodu. Razmišljala sam da bi bilo dobro da se bavim slastičarstvom, makar osobno ne jedem slatko. Znala sam da mi je potrebna baza, a roditelji mi nisu Rockefelleri pa sam odabrala Kulinarski institut u Sisku i tako je sve krenulo - rekla je Salopek.

Objašnjavajući početak njene kulinarske karijere u Dubravkinom putu i hotelu Lone, dodala je da je u tom procesu učenja shvatila da je hrana za nju počela predstavljati alat. To je, kaže, njen prostor slobode i definiranja ciljeva te se tako uputila do Hiže Franko, slovenskog restorana s tri Michelinove zvjezdice u kojemu je usavršila svoj zanat što dokazuje i činjenica da je 2021. osvojila nagradu za najbolju slastičarku svijeta.

Strast je najvažnija

- Kada nešto želite, zaista je sve moguće! Sretna sam da sam imala toliko hrabrosti odlučiti da je gastronomska industrija ona u kojoj želim ostati i u kojoj imam mogućnost rasti - rekla je Salopek.

Rodom iz Banja Luke, Mira Šemić je kao studentica stigla u Ljubljanu gdje se zaljubila u dobra vina i započela karijeru sommelierke. Tome je prethodilo dosta poduzetničkog iskustva, obilazaka restorana diljem svijeta i kušanja vina. Još 90-ih je u centru Ljubljane otvorila prestižni restoran Monroe, koji je bio prekretnica u razvoju ugostiteljstva u Sloveniji jer je prvi nudio degustacijske menije te raznoliku ponudu vina na čaše. I danas je strastveno posvećena gastronomiji, koju smatra jednim od ključnih aduta u razvoju turizma u Sloveniji.

- Trebalo mi je puno da shvatim da je svaki dan radost i dar te da u njemu treba maksimalno uživati. Zaboravljamo da sve to nije Bogom dano. Uživajte u životu i sa strašću radite ono što volite - kazala je Šemić.

Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, zaključila je konferenciju s izjavom da ljubav i prijateljstvo između snažnih žena oduvijek otvara vrata za nove priče.