Grad Zagreb prodao državi manjinski udio u APIS IT-ju i isplatio sva dugovanja

Grad Zagreb prodao je državi svoj udio u Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) za 37,8 milijuna eura, priopćila je u srijedu Gradska uprava istaknuvši da je time prebijen dug grada prema državi.

- Ovom transakcijom, Grad Zagreb nakon dugo vremena više nema nikakvih dugovanja prema državi, nastalih slijedom pozajmica zbog COVID-19 i zagrebačkog potresa - istaknuto je u priopćenju iz grada.

Prema ranijoj odluci Vlade, za kupnju udjela u agenciji iz državnog proračuna osigurano je više od 1,03 milijuna eura, dok je ostatkom iznosa prebijen dug Grada Zagreba prema državi koji je iznosio 36,7 milijuna eura.

Kupnjom 49-postotnog udjela koje je do sada bilo u vlasništvu Grada Zagreba, država je postala jedini vlasnik APIS IT-ja. Država već otprije posjeduje 51 posto udjela u toj IT tvrtki, koja uz ostale projekte u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva (SDURDD) razvija i Centar dijeljenih usluga (CDU) kao državnu IT (informacijsku) infrastrukturu, nazivanu i ‘državni oblak/cloud‘, važan za razvoj digitalizacije javne uprave, ali i gospodarstva i društva u cjelini.

Ugovor o kupoprodaji potpisali su gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i ministar financija Republike Hrvatske Marko Primorac, a prodajna cijena rezultat je nalaza neovisnog procjenitelja vrijednosti poslovnog udjela, ističu iz Gradske uprave.