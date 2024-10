Hrvoje Bujas odlazi s čela Udruge Glas poduzetnika

Nakon četiri i pol godine na mjestu predsjednika Udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas objavio je da je njegovom putu na čelu Udruge došao kraj. Naime, kako je sam napisao u objavi na Facebooku, onoga trenutka ‘kada ti određena pozicija postane uteg u tvom osobnom razvoju, kao i u širenju i jačanju nekih svojih afiniteta, onda je vrijeme za ići dalje, za nove i drugačije stvari te zatvaranje određenih poglavlja u životu‘, a odluku nije donio lako.

Podsjetimo, Glas poduzetnika osnovan je u jeku pandemije koronavirusa, na istoimenu inicijativu nekolicine poduzetnika, među kojima su bili Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin, a koji su se okupili kako bi ukazali na probleme i nedostatke Vladinih mjera za gospodarstvo pogođeno pandemijom. Oreščanin se s mjesta izvršnog direktora Udruge povukao još 2022. godine.

Na naš upit zašto odlazi iz UGP-a Bujas nije htio otkriti konkretne razloge, no napomenuo je da će ostati član udruge, a možda će se priključiti Upravi ili Nadzornom odboru udruge. U svakom slučaju, za rad Udruge i dalje ostaje ‘pri ruci‘. Oreščanin, pak, kaže da je došlo do promjena jer je vrijeme da vodstvo Udruge prepuste mlađim generacijama te da je to ‘prirodan korak‘.

Što se tiče novog vodstva, Bujas je napomenuo da će se o tome glasati na Skupštini Udruge 6. studenoga 2024. Tko bi mogli biti potencijalni kandidati za predsjednika UGP-a, kaže, ne zna, osim jednoga čije ime za sada ne otkriva, već ističe da će o novom predsjedniku, kada on bude izabran na Skupštini, pravodobno obavijestiti javnost.

– Naravno, napravi prije toga sve da ono što si prethodno stvarao može rasti i napredovati i dalje, bez tebe. Vrijeme je za nove stvari, vrijeme je za nove izazove, nadam se da iza sebe ostavljam lijepe uspomene i iskorake – dodao je u svojoj objavi Bujas uz napomenu da će više informacija o svojim novim poslovnim pothvatima objaviti krajem godine.

Bujas je inače jedan od osnivača i partnera u tvrtkama Pravi Klik i Siguran Klik, koje stoje iza brendova CrnoJaje.hr i Osiguraj.me. Od 2005. vodi tvrtku Bujas i sin, a prije toga radio je u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Prije nekoliko godina u centru Zagreba otvorio je prvi robotski restoran u Hrvatskoj te ga u međuvremenu zatvorio. Osim UGP-a, bio je jedan od inicijatora i suosnivača CISEx-a, Hrvatske udruge softverskih izvoznika.