Hrvoje Ćosić (Aircash): Radimo na novim financijskim proizvodima poput mikrokredita i zajmova za kupnju uz odgodu plaćanja

Bili smo na korak do osnivanja tvrtke u Ukrajini

Ove godine ćemo zasigurno premašiti psihološki broj od sto tisuća izdanih Aircash Mastercard kartica

Lanjski prihod bio je oko 90 milijuna kuna, a dobit veća od 30 milijuna kuna. To je rast od četiri-pet puta u odnosu na godinu prije

Nema prodaje i to nije cilj. Cilj je izgraditi nešto novo, dokazati da se može raditi u cijelom svijetu

Hrvoje Ćosić, FER-ovac s diplomom MBA-a iz financija i stažem u banci, suosnivač je i direktor Aircasha, uspješnog fintecha koji je prije nekoliko godina na tržište izbacio prvi hrvatski digitalni novčanik, a sad počinje osvajati Europu. Aircash je digitalna verzija klasičnog novčanika s pomoću kojega se mogu provoditi sve vrste plaćanja, slanja ili primanja novca. Korisnici novac mogu uplatiti sa svojeg tekućeg računa, kreditnih ili debitnih kartica, ali i u gotovini na lokacijama poput benzinskih postaja ili kioska, po čemu se Aircash razlikuje od konkurencije. Idući korak bio je izdavanje kartice​ Aircash Mastercard. Zahvaljujući tom potezu Aircash je postao prvi financijski igrač u Hrvatskoj koji izdaje Mastercardove kartice, a da nije banka. U intervjuu za Lider Ćosić govori o daljnjem razvoju Aircasha i financijskotehnološkom tržištu.

Kako rat i aktualna globalna gospodarska situacija utječu na Aircash? Bili ste u postupku otvaranja tvrtke u Ukrajini…

– Da, bili smo na korak do osnivanja tvrtke u Ukrajini. Sve do početka rata intenzivno smo komunicirali s odvjetnicima u Kijevu, planirali smo sudjelovati u javnom savjetovanju o zakonu o platnom prometu i institucijama za elektronički novac. Taj je zakon trebao stupiti na snagu 31. kolovoza ove godine. Sada je sve to stalo. Lani sam bio u Kijevu, imamo ondje odvjetničko društvo s kojim radimo, dosta kolega i prijatelja. Kijev je grad koji je frcao od života, nevjerojatno je što se sada događa. Inače, Ukrajina je jako digitalna, sva prodajna mjesta primaju Apple Pay i Google Pay. Nama je to tržište bilo zanimljivo u kontekstu širenja. Što se tiče globalne ekonomske situacije, sâm porast cijene energenata automatski utječe na kupovnu moć na cijelom Zapadu, a to onda utječe i na nas. No nadamo se da će se najprije zaustaviti rat, ne možemo kukati zbog prihoda Aircasha dok traje krvoproliće.

Na koja ćete se tržišta sada usredotočiti?

– Do ljeta ćemo se usredotočiti na tržišta Slovenije, Austrije, Njemačke i Rumunjske te na ljude iz Europe koji dolazi u Hrvatsku, a nakon ljeta i na ostala velika tržišta u Europskoj uniji. No imamo i zemlje poput Švicarske, Srbije, Velike Britanije koje su nam zanimljive za širenje. Zato nam je i Ukrajina, kao veliko tržište, bila zanimljiva.

Najviše je pozornosti u posljednje vrijeme dobila vaša kartica Aircash Mastercard​. Koliko ih je dosad prodano i koje ste si ciljeve zadali?

– Interes je i dalje vrlo dobar. Kartice smo počeli distribuirati početkom studenoga 2021. i nakon toga je uslijedila prilično intenzivna marketinška kampanja. Došli smo u fazu kad, jednostavno, sama usmena predaja čini svoje pa je do sada prodano više od pedeset tisuća kartica. Usredotočeni smo i dalje na hrvatsko tržište, no vrlo brzo, u proljeće, počet ćemo distribuirati kartice i po tržištima Njemačke, Austrije i Slovenije. Vjerujemo da ćemo ove godine zasigurno premašiti psihološki broj od sto tisuća izdanih kartica Aircash Mastercard. Vrijedi istaknuti da je kartica povezana s aplikacijom Aircash, odnosno s mobilnim novčanikom Aircash, dakle stanje na mobilnom novčaniku Aircash odgovara stanju na kartici, zato se njome može plaćati u milijunima trgovina na internetu, u fizičkim trgovinama, podizati novac na bankomatima. Kartica​ Aircash Mastercard ​proširila je mogućnosti aplikacije Aircash i omogućila da ona bude dostupna i primjenjiva svagdje, odnosno gdje ​god je omogućeno plaćanje Mastercardovom karticom. Naravno, novčanik se uvijek može napuniti gotovinom bez naknade, kartičnim uplatama i primitkom novca na Aircash.

Ciljate li na globalno tržište, pogotovo s novom karticom? Kakva vam je strategija kad je riječ o tome?

– Ciljamo već na cijelu Europsku uniju. Aircash je upisan u registar svih regulatora zemalja članica Europske unije kao institucija za elektronički novac i u registar krovnog regulatora EBA-e, European Banking Authorityja, i može pružati svoje usluge u svih 27 zemalja članica. Planiramo operativni početak rada i s kompanijama izvan Europske unije, u Velikoj Britaniji, Švicarskoj te SAD-u, gdje vrijede druga zakonodavna i regulativna pravila i gdje anticipiramo kompleksne postupke licenciranja. No o tome nekom drugom prilikom.

S Mastercardovom karticom ušli ste u mainstream. Što planirate novo ponuditi: Apple Pay, Google Pay...? Kakvi su vam planovi s ponudom kriptovaluta?

– Vjerujem da smo i prije bili mainstream​. Vidjet ćemo za Apple Pay i Google Pay. Jednoga dana da, ali veliki su troškovi i procesi su kompleksni; ni velike banke nisu to još u cijelosti napravile. A to ovisi i o tome kakvu ćemo potporu dobiti od svojih kartičnih partnera. Više se fokusiramo na nove financijske proizvode poput mikrokredita, zajmova za kupnju uz odgodu plaćanja, sve je trenutačno i vrlo jednostavno za korisnika, a možda i neku inovaciju vezanu uz kriptosvijet, naravno, poštujući regulativni okvir u kojemu Aircash posluje. Kod novih proizvoda poput mikrokredita temeljna je stvar kompleksan matematički model koji određuje može li netko dobiti kredit i na koji rok. To će biti jedinstveni krediti na tržištu. Što se tiče kripta, regulirana smo financijska institucija i kad radimo nešto u tom području, moramo to odvojiti, zato ćemo to raditi u partnerstvu.

Kakvi su poslovni rezultati Aircasha u 2021. i koji su ovogodišnji ciljevi u prihodima, dobiti i broju zaposlenih?

– Rastemo. Sada nas je, u vrijeme ovog intervjua, pedesetak. U tijeku su izrada financijskih izvještaja i postupci revizije. Iako preko nas prolaze milijarde kuna, prihod Aircasha dolazi samo od naknade. Prema preliminarnim podacima, lanjski prihod bio je oko 90 milijuna kuna, a dobit veća od 30 milijuna kuna. To je rast od četiri-pet puta u odnosu na godinu prije. Ova nam je godina godina konsolidacije. Startup smo duhom, ali više ne i organizacijom; imamo procese i procedure na korporacijskoj razini. Apsolutno smo fokusirani na tržište EU i reinvestiramo svu dobit u akviziciju korisnika u Uniji. Zato će ove godine fokus biti na rastu broja korisnika, ne nužno na njihovoj konverziji, i nije realan rast prihoda puta četiri, nego broja korisnika koji će onda za godinu-dvije opet potaknuti velik rast prihoda. Nisu cilj brojevi i rezultati, nego rast i širenje, zato se svi ostvareni rezultati i viškovi usmjeravaju upravo u to – u akviziciju novih korisnika i novih tržišta. Ove godine u EU, a zatim i dalje.

Kakva je vaša poduzetnička vizija? Želite li, kao u Americi, što prije prodati tvrtku za što višu cijenu i osnovati novu ili je dugoročno graditi i držati u svom vlasništvu, kao što je uobičajeno kod nas?

– Nema prodaje i to nije cilj. Cilj je izgraditi nešto novo, dokazati da to može raditi u cijelom svijetu i na tom putu stvoriti organizaciju koja može samostalno i kontinuirano razvijati Aircash. Inovirati, razvijati nove usluge, širiti se na nove skupine korisnika, podizati svijest o brendu Aircash na drugim tržištima, to je vizija. Dok je zanimljivo i dok idemo u tom smjeru, sve ostaje kako jest. 

