Hrvoje Kapetanović (Undabot): Planiramo dodatna širenja na tržišta zapadne Europe i ekspanziju u SAD-u

Hrvatska IT tvrtka Undabot početkom ove godine osvojila je prvo mjesto u kategoriji Website/Lifestyle Web Excellence Awarda. Ta se nagrada dodjeljuje projektima koji promiču kreativne ideje, nove poslovne modele i inovativne web tehnologije, a Undabot ju je osvojio u konkurenciji većoj od 1200 prijavljenih radova iz cijelog svijeta. Time je nastavljen uspješni niz, tvrtka je prošle godine dobila šest nagrada, a platforma Clutch ju je prošle i pretprošle godine uvrstila među jedan posto najboljih globalnih kompanija. Hrvoje Kapetanović, glavni izvršni direktor Undabota, pojašnjava kako su zaslužili taj status i nagrade, te najavljuje nove poslovne planove i suradnje.

Zbog čega je Clutch uvrstio Undabot 2021. i 2022. u jedan posto najboljih globalnih kompanija?

- Clutch je najveća svjetska platforma za rangiranje IT kompanija i svake godine izrađuje liste najboljih, globalno i lokalno. Uz to što smo već godinama uvršteni na listu najboljih kompanija u Hrvatskoj, već drugu godinu zaredom smo i među top jedan posto najboljih IT tvrtki u svijetu. Budući da u svijetu postoji na desetke tisuća IT kompanija, ovo je fantastično postignuće za kompaniju naše veličine. Svih 27 naših referenci na Clutch platformi ima maksimalnu ocjenu od pet zvjezdica, uz izvrsne recenzije samih projekata, što je najbolja potvrda našoj predanosti kvaliteti. Okosnica poslovanja u IT industriji su upravo reference klijenata i njihovo zadovoljstvo koje, između ostaloga, održavamo i kroz konstantno unapređenje procesa i edukaciju zaposlenika. Samo u 2022. uložili smo oko četiri tisuće sati u edukaciju zaposlenika, sudjelovali u 43 edukacijska programa i sami održali 27 edukacija.

Kako se razvijao Undabot kroz deset godina postojanja i kako ste osvajali tržište?

- Kao i većina tehnoloških kompanija s ovih prostora i Undabot je krenuo s nekoliko entuzijasta koji su htjeli izrađivati napredna digitalna rješenja. Te davne 2012. potražnja za mobilnim rješenjima bila je posebno izražena na stranim tržištima te je Undabot prva digitalna rješenja izradio za klijente iz zemalja zapadne Europe, ponajviše iz Austrije. Kvalitetnim projektima, na temelju preporuka i kroz sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, kroz godine osvajali smo i druga tržišta. U portfolio usluga dodali smo 2018. i web development te krenuli nuditi integrirana rješenja. Kako se IT industrija i tržište transformiralo, tako smo i mi razvijali nove odjele, unaprijeđivali procese i poboljšavali kvalitetu krajnih proizvoda, te sad možemo reći da nudimo end-to-end uslugu, od inicijalnog definiranja do održavanja kompleksnih digitalnih rješenja.

Koja je dodana vrijednost Undabotovih usluga?

-Undabot je tehnološka tvrtka koja izrađuje kompleksna web i mobilna rješenja po mjeri (custom software development). Specijalizirani smo u Android i iOS tehnologijama, dok u web domeni radimo primarno u PHP programskom jeziku. Iako se u svijetu IT-a konstantno razvijaju novi programski jezici, smatramo da upravo rad s provjerenim tehnologijama pridonosi stabilnosti projekta, pogotovo kod nadogradnje i održavanja. Budući da izrađujemo rješenja po mjeri klijenta, imali smo dosad prilike raditi razne B2B i B2C self-service i m-commerce mobilne aplikacije, web i mobilne platforme za dijeljenje sadržaja i povezivanje, digitalne transformacije kroz posebne ERP sustave, tehnički, funkcionalni i dizajn konzalting i ostale usluge koje klijentima pomažu u procesu uvođenju digitalnih rješenja za unapređenje njihovog poslovanja. Izradom digitalnih rješenja za klijente iz raznih industrija stekli smo specifična znanja koja nam pomažu da bolje shvatimo potrebe klijenata, ali i krajnjih korisnika. Uvjereni smo da sa znanjem i iskustvom koje posjeduju naši stručnjaci možemo napraviti gotovo svako digitalno rješenje po zahtjevima klijenta i konkurirati na globalnom tržištu.

Otkud su i tko su vaši klijenti?

- Većina naših klijenata je iz inozemstva, pretežito iz razvijenih zemalja zapadne Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, ali naravno i iz Hrvatske. S obzirom da stvaramo digitalne produkte krojene prema specifičnim zahtjevima klijenta, imali smo prilike raditi s klijentima kao što su Coca-Cola, Österreichische Post, Cliq Digital, A1 Telekom Austria Group, Styria Media Group, Wiener osiguranje, Njuškalo, Foreo... Većina naših klijenata dolazi preko preporuka i osobnih kontakata, što iznova potvrđuje da su zadovoljstvo klijenata te gradnja transparentnih i iskrenih odnosa s klijentima neizmjerno važni kod postojećih i budućih projekata. Maksimalno se trudimo posvetiti svakom klijentu, od prvog kontakta do faze održavanja, tako da je većina naših klijenata s nama već duži niz godina.

Koliko imate zaposlenih, gdje nalazite kadar i koji stručnjaci su vam najpotrebniji?

- Širok portfolio usluga podržavamo stručnim timovima, koji rastu kvalitetno i organski, a Undabot trenutačno ima 70-ak stručnjaka iz različitih područja. Zapošljavamo u najvećem obujmu mobilne iOS i Android inženjere, web backend i frontend inženjere, te poslovne analitičare, softverske arhitekte, UX/UI dizajnere, voditelje projekata, QA stručnjake i druge digitalne stručnjake, a u našem su timu i kolege iz područja ekonomije i psihologije. Ponosni smo na podatak da zapošljavamo 40 posto žena i da taj udio kontinuirano raste. Osim zapošljavanja kroz otvorene natječaje i izravnu potragu za kandidatima, volimo razgovarati i s kandidatima koji se jave otvorenom molbom ili su zainteresirani čuti više o nama jer vjerujemo da svatko ima jedinstven skup kompetencija koje mogu pridonijeti razvoju našeg tima. Selekciju promatramo kao dvosmjeran proces kojim i mi i kandidat procjenjujemo koliko nam se očekivanja podudaraju, važno nam je da kroz razgovor osoba dobije sve informacije koje su joj važne za donošenje odluke o dugoročnoj suradnji. Kroz godine smo narasli toliko da možemo raditi na velikim kompleksnim projektima, a zadržali smo duh malog tima te njegujemo individualizirani pristup i otvorenu komunikaciju. Važno nam je da se naši zaposlenici razvijaju u smjeru koji im je zanimljiv. Sve ostalo može biti isprogramirano, no ono u što ulažemo velike napore su stvaranje i izgradnja vlastitih kadrova vrhunskih IT stručnjaka. Undabot je temeljen na kulturi kontinuiranog učenja - učimo jedni od drugih kroz grupni rad, redovni feedback, transparentnu komunikaciju i suradnju te kroz razne oblike stručnog i osobnog usavršavanja. Fokusiramo se na kvalitetu i volimo izazove jer njeguju naš istraživački duh i kreativnost, a osim toga omogućuju nam da napredujemo. Zajedno stvaramo okruženje u kojem se osjećamo zadovoljno i prihvaćeno, a benefitima koje nudimo nastojimo omogućiti dobru ravnotežu privatnog i poslovnog života naših članova tima.

Lani ste ostvarili rast prihoda, što očekujete ove godine?

- U 2022. godini ostvarili smo rast prihoda od 30 posto u odnosu na 2021. (kada je prihod bio veći od 2,2 milijuna eura), a u 2023. očekujemo minimalno jednak postotak rasta. Kako smo fokusirani na organski rast i stabilnost, financijske ciljeve postavljamo realno uzimajući u obzir i svjetske trendove. Takav pristup omogućava nam da zadržimo jednaku razinu kvalitete naših procesa i krajnjih proizvoda te održimo postojeću kulturu kompanije.

Osjetite li posljedice inflacije i krize i kako se to odražava na poslovanje?

-Vjerujem da ne postoji kompanija na svijetu koja ne osjeća posljedice inflacije i krize, no moram reći da smo uspjeli ublažiti negativne aspekte krize i izvući maksimum iz te teške situacije. Točno je da je inflacija pridonijela rastu cijene svih usluga što direktno generira veće troškove, no kriza je donijela i neke dobre promjene, pogotovo za IT sektor. Najveći utjecaj na poslovanje IT kompanija i povećanje potražnje za digitalnim uslugama donijela je ubrzana digitalna transformacija i to u svim industrijama. Teško je u današnje vrijeme zamisliti ijedno poslovanje bez neke razine digitalizacije, pogotovo ako se želi postići konkurentnost i dugoročna održivost. Moderni potrošači, kojih ima sve više, digitalno su pismeni i zahtijevaju personalizaciju i učinkovitost ponuđača, bilo da pričamo o B2B ili B2C sektoru. Uz prethodno spomenuto, bitno je za naglasiti i da su naši projekti dugoročni, što nam daje dodatnu stabilnost u poslovanju. U prosjeku naši projekti traju od šest mjeseci pa naviše što je ključno za planiranje resursa, te smjera i stope daljnjeg razvoja. Svjesni smo da sistematična izgradnja stabilne kompanije s jasnim fokusom na ciljeve i inzistiranje na kvaliteti nije najlakši put niti osigurava najbrži rast, no takav pristup osigurao nam je temelje koji su otporni na nepovoljne ekonomske uvjete i velike fluktuacije, kako na lokalnom, tako i na svjetskom tržištu.

Namjeravate li mijenjati poslovni model i zbog čega biste to učinili?

-IT industrija je jedna od glavnih pokretača promjena u globalnom gospodarstvu i načinu rada i svi mi koji radimo u IT-u spremni smo na adaptacije i razvoj kako bismo bili ukorak s modernim svjetskim trendovima. Tako već godinama omogućavamo izmješteni rad naših zaposlenika, ulažemo u razne tehničke i soft-skills edukacije, te konstantno unapređujemo procese i načine rada. Takve promjene su dobrodošle, budući da kroz stalni razvoj održavamo svježinu, konkurentni smo na globalnom tržištu i omogućavamo svojim zaposlenicima bolje uvjete rada. Ono što nikako ne želimo mijenjati jest fokus na izvrsnost projekata te visoko zadovoljstvo klijenata i naših zaposlenika. Dok god nam trenutačni poslovni model bude to omogućavao, nećemo ga mijenjati. Ne isključujem da će nam budućnost donijeti nove izazove koji će zahtijevati promjenu poslovnog modela, a u tom slučaju ćemo se adaptirati i rasti, kao i zadnjih deset godina.

Kakvi su dugoročni poslovni planovi?

- Po mnogočemu 2022. je bila jedna od najboljih godina u povijesti Undabota, a vjerujemo da će 2023. biti još i bolja, pogotovo ako je suditi prema početku godine. Upravo smo u zadnjoj fazi izrade robusne komercijalne mobilne i web platforme za streaming audio-vizualnog sadržaja, knjiga i video igara koju smo razvili za inovativnu kompaniju u Nizozemskoj. Platforma će uskoro biti dostupna na njemačkom tržištu, no nećemo otkriti sve detalje budući da klijent sprema veliku kampanju kojom će najaviti proizvod. Također, planiramo dodatna širenja na ciljana tržišta zapadne Europe, ali i ekspanziju na području SAD-a. Naravno, takav intenzivan razvoj nosi sa sobom i dodatna zapošljavanja te nadogradnju i kreiranje novih usluga i odjela, što me posebno veseli. Dugoročno se želimo pozicionirati kao ozbiljan igrač na globalnom tržištu i, iako je konkurencija jaka, idemo samouvjereno prema tom cilju jer znamo da možemo stajati rame uz rame s najjačim kompanijama i odraditi projekte najveće kompleksnosti.