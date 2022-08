Igor Čičak (PCP): Nakon konsolidacije domaćeg privatnog zdravstva, planiramo veliku investiciju izvan Hrvatske

Dvanaest akvizicija u samo dvije godine – u tih nekoliko riječi moglo bi se sažeti djelovanje Provectus Capital Partnersa (PCP), investicijskog društva koje je s pomoću fonda privatnoga kapitala Adriatic Structured Equity Fond pokrenulo konsolidaciju rascjepkanog tržišta privatnog zdravstva u Hrvatskoj. Posljednju vijest o novoj akviziciji, onoj Specijalne bolnice Arithera, PCP je objavio ovaj tjedan, pokazavši da ozbiljno planira ispuniti obećanje da u ovoj godini tri puta uveća prihode Aviva Medical Groupa. O daljnjim planovima Adriatic Structured Equity Fonda, tržištu zdravstvenih usluga te diverfizikaciji fonda ulaganjem u nove sektore razgovarali smo s Igorom Čičkom, izvršnim partnerom i predsjednikom Uprave PCP-a.

Počeli ste okrupnjavati privatni zdravstveni sektor u Hrvatskoj. Planirate napraviti nešto slično kao što je Blue Sea Capital napravio s Medi Groupom u Srbiji?

– Sličan proces okrupnjavanja već se dogodio u zapadnoj i srednjoj Europi, kao i u Srbiji s Medi Groupom. Tržište je kod nas znatno fragmentirano i nužna je konsolidacija kako bi usluge bile dostupnije, kvalitetnije i povoljnije. Sâm je sektor privatnog zdravstva atraktivan, no zahtijeva stalna velika ulaganja u opremu, prostore, marketing, kvalitetu usluga i slično. Zbog nužnosti velikih ulaganja mnogo igrača ne može pratiti te trendove, što uz fragmentiranost tržišta utječe na konsolidaciju. Zato je ovo što mi činimo u Hrvatskoj uobičajeni model investiranja i logičan razvoj sektora privatnog zdravstva.

Kojem konceptu težite s Aviva Medical Groupom? Planirate li cijelu Hrvatsku pokriti poliklinikama sa svim vrstama usluga privatnog zdravstva?

– Naša je osnovna ideja ulagati u sektore s potencijalom rasta i razvoja. Primjenom strategije buy and build želimo biti aktivan sudionik u nužnoj konsolidaciji tržišta te tako omogućiti i kvalitetnije pokazatelje za svoja ulaganja. Zdravstveni sektor važan je segment naših ulaganja. Geografska pokrivenost može biti jedan od kriterija, no ipak gledamo ukupne poslovne sinergije. S Aviva Medical Groupom cilj nam je formirati privatnu medicinsku ustanovu koja će šire u regiji biti prva u segmentu dijagnostičkih i specijalističkih usluga te koja će nuditi i neke medicinske usluge koje pružaju specijalne bolnice.

Kolike prihode ostvaruje vaš segment privatnog zdravstva, a koliki dentalni segment?

– Ukupan godišnji konsolidirani prihod Aviva Medical Groupa veći je od dvadeset milijuna eura, a prihodi Adria Dental Groupa iznose otprilike 25 milijuna eura.

Spomenuli ste da je tržište jako fragmentirano. Koliko je igrača na njemu?

– Mislim da ih ima više od tisuću, s tim da ima mnogo malih poliklinika odnosno ordinacija. To je mnogo pa je, kao što sam već spomenuo, konsolidacija nužna jer su zahtjevi za ulaganja i regulativni standardi sve veći. Osim toga, brojni osnivači dosegnuli su limit razvoja svojih ustanova, zbog čega im trebaju investitori. Kvalificirani investitor, primjerice private equity fondovi, ne unosi samo kapital; on pomaže u osnaživanju menadžmenta, uspostavi kvalitetnih upravljačkih procedura, strateškom pozicioniranju i daljnjem ulaganju u rast i razvoj.

Do sada ste investirali više od pedeset milijuna eura i izravno ili neizravno proveli dvanaest akvizicija. Koliko još imate prostora za nove investicije/akvizicije?

– Kao fond prikupili smo oko 95 milijuna eura kapitala, a u suradnji s bankama ukupan investicijski potencijal kompanija u koje smo uložili i u koje ćemo tek uložiti procjenjujemo na dvjesto do tristo milijuna eura. Do kraja ove godine planiramo ostvariti ukupno do sto milijuna eura investicija.

Planirate li još neke akvizicije ove godine?

– Sada planiramo veliku investiciju izvan Hrvatske. Do sada smo investirali u tri platforme: privatno zdravstvo, dentalne klinike te u Keindl Sport, tvrtku koja je najveći veletrgovac i maloprodajna mreža specijalizirana za sportsku opremu, posebno za bicikle, osobito električne. Planiramo uložiti u još neke nove sektore u idućih godinu-dvije. Računamo na to da ćemo imati od šest do osam inicijalnih investicija, odnosno segmenata, a onda te tvrtke-platforme dalje nastavljaju ulagati u rast i razvoj, uključujući preuzimanja. Aviva sad ima pet članica, a do kraja godine bit će ih šest ili sedam. U Adria Dental Groupu imamo četiri članice, do kraja godine očekujemo da ćemo imati barem još dvije akvizicije. Keindl je već proveo dvije akvizicije, a sada radimo na trećoj. Mi smo fond razvojnoga kapitala i u sklopu svake svoje investicije, u razdoblju dok smo vlasnici, ulažemo više kapitala u razvoj poslovanja nego u isplatu postojećih dioničara. To nam je ključan ulagački kriterij.

U koje to nove segmente namjeravate uložiti?

– Gledamo razne sektore: poslovne usluge, specijaliziranu maloprodaju, IT itd., odnosno industrije koje rastu, koje su fragmentirane, one kojima treba razvojni kapital. Gledamo sektore čije se poslovanje ne temelji na velikoj materijalnoj imovini, zbog čega im financiranje rasta može biti problem pa, logično, za svoj rast traže partnerstvo s private equity fondovima.