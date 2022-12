Igor Kordić i Tomislav Zovko (Irundo): Pioniri trenda ‘zimmer frei‘ 2.0 investitorima u nekretnine zarađuju novac

Iznajmljivanje apartmana u Hrvatskoj je tradicionalno jedna od najpopularnijih djelatnosti i rentijerstvom se u današnje vrijeme bave svi koji imaju viška nekretninu – bilo da se radi o običnim nasljednicima djedovine na moru, lokalnim i političkim moćnicima ili pak strancima koji su zimmer frei prepoznali kao poreznu oazu i priliku za zaradu.

Igor Kordić i Tomislav Zovko, šogori i poduzetnici tu su činjenicu okrenuli u svoju korist još prije 11 godina te započeli biznis sa iznajmljivanjem nekretnina, u mnogočemu drukčiji od tradicionalnog zimmer freija na kakvog smo navikli. Nazvali su ga Zimmer Frei 2.0 kao naprednu verziju rentijerstva koja je nametnula nove trendove na tržištu.

Glavna djelatnost njihove tvrtke Irundo je kompletno upravljanje nekretninama. A to podrazumijeva koordinaciju s gostima prije, tijekom i nakon boravka, organizaciju self check-ina ili osobnog prijema gostiju, te prijavu u eVisitor sustav. Nakon odlaska gostiju organiziraju i koordiniraju čišćenje apartmana, pranje i peglanje posteljine, dostavu potrošnog materijala za svaku smjenu gostiju, te brinu o eventualnim oštećenjima ili kvarovima. Uz sve to Irundo se brine i o oglašavanju i prodaji i formiranju cijene te o komunikaciji s gostima.

Agencija se specijalizirala za najam apartmana u gradovima, isključivo u užim središtima, odnosno za goste koji vole city break putovanja koja postaju sve popularnija na globalnoj razini.

Oko 90 posto vlasnika nekretnina koje Irundo nudi gostima su zapravo investitori koji su ulaganja u nekretnine prepoznali kao najbolji način oplemenjivanja kapitala (što u Hrvatskoj i dalje je omiljeni način ulaganja). Vlasnici imaju druge poslove, a Irundo im ‘radi novac‘.

Agencija trenutno upravlja sa 200-tinjak nekretnina u strogom središtu Zagreba, Dubrovnika, Rovinja, Opatije i Beča, gdje su nedavno ugovorili suradnju za 40 apartmana.

Uz pomoć digitalizacije svakodnevno se prati prodaja i potražnja i tako detektiraju trendovi, najbolje pozicioniraju kapaciteti na prodajnim kanalima, određuju cijene, a sustav za rezervacije vlasnicima nudi pregled svih rezervacija na jednom mjestu u realnom vremenu.

Njihovi uobičajeni kanali prodaje jesu klasične OTA agencije – Booking.com, Airbnb te njihova vlastita web stranica. – U ovom biznisu uspješnost se ne određuje postotkom popunjenosti već prosječnim prihodom po sobi. Mi nastojimo uvijek biti što skuplji i u tome uspijevamo – istaknuo je Kordić, ističući kako su njihove cijene prosječno 25 do 30 posto više nego kod konkurencije.

Iako u svakoj destinaciji imaju jaku lokalnu konkurenciju u ponudi smještaja, u segmentu full menadžmenta kojim se oni bave, Kordić kaže da u Hrvatskoj ne postoji ništa slično. Iako je do sada bilo interesa za njihovo preuzimanje s globalnog tržišta, dvojac nije bio raspoložen za prodaju. Ali je trenutno raspoložen za kvalitetnog strateškog partnera.

Cijelu poduzetničku priču i rezultate poslovanja Irunda pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.