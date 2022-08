IN MEMORIAM: Napustio nas je Tihomir Premužak

Iznenada nas je napustio Tihomir Premužak. Malo je reći da nas je vijest o njegovoj smrti šokirala i zatekla. Otišao je više nego prerano, u 54. godini života. Mnogo je toga dobrog napravio u svojoj karijeri, a vjerovali smo da su najplodnije godine tek pred njim. Vetropack Straža naprasno je ostala bez svog predsjednika Uprave, Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika Croma bez svog predsjednika, obitelj bez supruga, oca i djeda, Hrvatsko zagorje bez jednog od najboljih svojih menadžera, HUP bez istaknutog predstavnika u svom Vijeću članova, redakcija Lidera bez prijatelja i partnera, Liderov Klub izvoznika bez stalnog, staloženog i konstruktivnog sudionika…

Prije no što je 2012. godine Premužak imenovan na poziciju predsjednika Uprave tvrtke Vetropack Straža, ujedno i članom proširenog rukovodstva švicarske kompanije Vetropack, u tvornici stakla u Humu na Sutli bio je direktor tehnike. Još prije toga, a nakon diplome na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje, radio je kao nastavnik tehničkog odgoja u osnovnim školama u Tuhlju i Desiniću, gdje je i živio. Iz prosvjete je ubrzo otišao u realni sektor, između ostalog, radio je u predstavništvu izraelske tvrtke Iscar, vodeće svjetske kompanije alata za strojnu obradu iz tvrdog metala. Još dok je u Vetropack Straži bio direktor tehnike, završio je magisterij poslovnog upravljanja (MBA) na Poslovnoj školi Bled.

Švicarski vlasnici Vetropack Straže nisu ni mogli poželjeti boljeg stručnjaka za preuzimanje čelne pozicije svoje hrvatske tvrtke nakon što je dugogodišnji generalni direktor Dragutin Špiljak otišao u mirovinu. U deset godina u kojima je Premužak vodio tvrtku to je milijun puta dokazano i potvrđeno. I time što je za to vrijeme napravljena i finalizirana najveća i najkompleksnija investicija u remont staklarske peći i nove proizvodne linije u povijesti tvrtke; i time što je kapacitet proizvodnje povećan 50 posto; i time što je tvrtku doveo do prihoda većeg od milijarde kuna na godinu; i još mnogo toga.

Prije nešto manje od tri godine Premužak je prihvatio postati predsjednikom HUM-Crome. Želio je to udruženje, korak po korak, pozicionirati kao organizaciju koja radi na platformi povezivanja komplementarnih udruženja te na zajedničkom djelovanju I nastupu gdje god to donosi korist cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Smatrao je da je profesionalna i etička dužnost današnjih lidera da svoja iskustva, najbolja znanja i sposobnosti upregnu ne samo u funkciju održavanja poduzeća koja vode, već i u funkciju otvorenih pitanja razvojne strategije cjelokupnog društva. U realizaciji tih planova prvo ga je omela korona, a sada je otišao prije nego što je uspio obaviti i taj posao.

Tihomire, sjećat ćemo Vas se s dubokim poštovanjem.

Redakcija Lidera