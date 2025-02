Ing-Grad objavio poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica, cijena od 37 do 46 eura po dionici

Cilj je prodati najmanje milijun dionica od ukupno 1,2 milijuna ponuđenih. Ako se proda manje od milijun, odustat će se od burze, no u kompaniji su vrlo optimistični jer postoji interes investitora. Ukupno je u ponudi 30 posto dionica kompanije

Kompanija Ing-Grad objavila je javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica. Riječ je o ponudi u jednom krugu za ukupno 1,2 milijuna dionica. Krajnji je cilj, rečeno je danas na briefingu s novinarima koji je organizirala kompanija, da se proda najmanje milijun dionica te da da se svih 3,99 milijuna dionica izlista na Zagrebačkoj burzi.

Ako pak investicijska javnost bude zainteresirana za manje od milijun dionica, odustat će se od izlaska na burzu, no u Ing-Gradu i Interkapital vrijednosnim papirima, aranžeru ponude dionica, vrlo su optimistični s obzirom da postoji interes investitora za tu građevinsku kompaniju.

Pravo na kupnju dionica u razdoblju od 24. veljače do 6. ožujka ove godine imaju radnici te mali ulagači (građani), kao i kvalificirani ulagači (fondovi, banke i druge financijske institucije). Ponuđene dionice prodat će se unutar definiranog raspona cijene po dionici koja neće biti niža od 37 eura niti viša od 46 eura. Ukupna pak ponuđena cijena ne smije biti niža od 500 eura, dok za kvalificirane ulagatelje ona iznosi 50 tisuća eura.

- U 40 godina poslovanja, koje smo započeli kao obiteljski obrt, Ing-Grad je kontinuirano rastao, odolijevajući raznim tržišnim izazovima. Kao kompanija koja nikad nije poslovala s gubitkom, održivo poslovanje temeljimo na visokim standardima i ujednačenom razvoju svih poslovnih segmenata, zbog čega naš uspjeh nije slučajnost, već rezultat vizije i ulaganja u otpornost. Izlazak na Zagrebačku burzu omogućit će nam osnaživanje tržišne pozicije i stvaranje prilika za daljnji razvoj, uz iskorak u nova područja građevinskog sektora. Prilika je to i za naše zaposlenike da postanu suvlasnici kompanije, ostvaruju pravo na dodatne dionice i zajedno s nama nastave graditi naš zajednički uspjeh – rekao je vlasnik Ing-Grada Branislav Brizar.

Dodao je da su stvoreni preduvjeti za izlazak na burzu tehničkim i organizacionim ekipiranjem te kontinuitetom rasta prihoda i dobiti. S druge strane, burza će kompaniji omogućiti kvalitetniji pristup financijskim instrumentima.

Brizar ostaje većinski vlasnik kompanije sa 66 posto dionica, 30 posto će imati oni koji sudjeluju u IPO-u, dok je četiri posto zadržala sama kompanija odakle će se nagrađivati zaposlenici. Njih 120 od 240 spremno je uložiti u kompaniju, što je više od očekivanog, rečeno je na briefingu s novinarima.

Visok dividendni prinos

Od tih 30 posto dionica koje idu u IPO četvrtina (25 posto) bit će ponuđena zaposlenicima i drugim malim ulagačima, dok će 75 posto, rekao je Filip Džanko iz Interkapitala, biti ponuđeno kvalificiranim ulagačima. Od tih 75 posto mirovinskim fondovima će biti ponuđeno pola, a ostalo domaćim i stranim ulagačima.

Planira se prikupiti između 44 i 55 milijuna eura, a ukupna vrijednost Ing-Grada, kako je rekao Tonči Korunić iz Interkapitala, procijenjena je između 97,4 milijuna eura i 121 milijun eura. Kako je rečeno na briefingu, dugoročno se planira iz neto dobiti izdvajati između 33 posto i 67 posto novca za isplatu dividende.

Nepostojeći dug i niski zahtjevi za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu otvaraju prostor za isplate dividendi. Tako je za poslovnu godinu 2024. definirana dividenda u iznosu od 2,60 eura po dionici, što na raspon cijene dionice definiran kroz javnu ponudu reflektira dividendni prinos od 5,7 do 7 posto, što je izuzetno visok postotak, pogotovo za građevinsku kompaniju. Dividenda će biti isplaćena nakon Glavne skupštine svim tadašnjim dioničarima - uključujući ulagatelje koji kupe dionice tijekom razdoblja javne ponude dionica. Ing-Grad se obvezao do 2028. godine isplaćivati dividendu u rasponu od 33 posto do 67 posto dobiti, ovisno o financijskom položaju Društva.

Po prihodima ostvarenima u 2023. godini Ing-Grad je (podaci FINA-e) ušao u top pet najvećih građevinskih kompanija u Hrvatskoj, a u 2024. godini nastavio je snažan trend rasta poslovanja uz prihode od 129 milijuna eura, odnosno rast od čak 33 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posljednjih godina kompanija je bilježila dvoznamenkastu EBITDA maržu, znatno veću od prosjeka usporedivih građevinskih kompanija u Hrvatskoj, koja je 2024. godine iznosila čak 16,9 posto. Ukupno ugovoreni projekti na kraju 2024. godine iznosili su 316 milijuna eura, što je najviše do sada.

Rast prihoda i dobiti

Kako je rekao Brizar, ove godine očekuje se rast prihoda na 160 milijuna eura, kao i rast dobiti i svih pokazatelja poslovanja. Koliko je kompanija stabilna, Brizar je ilustrirao podatkom da je u ovom trenutku avansirala sedam milijuna eura za robe i usluge, čime je dobila jefftiniju ponudu za njih, a da nema na njezinom računu uplaćenih avansa.

Glavni pokretač profitabilnosti predstavlja segment obnove kulturne baštine, primarno zbog svoje kompleksnosti. Riječ je o projektima koji nadilaze granice standardnih građevinskih zahvata i svjedoče o očuvanju prošlosti, poput obnove Amfiteatra u Puli (starog preko 2000 godina), Eufrazijeve bazilike u Poreču, Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog sabora i drugih. Iza Ing-Grada stoje i brojni drugi uspješno izvedeni energetski i infrastrukturni, te poslovni i stambeni projekti, kojima Ing-Grad postavlja temelje za budućnost.

Podsjetimo, javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica uslijedio je nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) 19. veljače ove godine odobrila jedinstveni Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na službeno tržište Zagrebačke burze.