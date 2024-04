Institucionalni dioničari traže isplatu veće dividende za Arena Hospitality Group

Arena Hospitality Group uoči održavanja Glavne skupštine predložila je isplatu dividende od 0,75 eura po dionici s dividendnim prinosom od 2,3 posto, na što su reagirali institucionalni dioničari sa svojim protuprijedlozima, PBZ Croatia osiguranje i AZ mirovinski fondovi. Kako se navodi u obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi, protuprijedlog PBZ Croatia osiguranja je da se isplati 1,65 eura DPS-a, uz DY od 5,1 posto na cijenu dionice prije objave, dok su AZ mirovinski fondovi predložili isplatu 1,19 eura DPS-a, uz DY od 3,65 posto.

Dva protuprijedloga poslana su na suglasnost na Glavnoj skupštini koja će se održati 25. travnja 2024.

PBZ Croatia osiguranje napominje da prvobitni prijedlog dividende "ne donosi razuman povrat za dioničare, posebno uzimajući u obzir financijski status Društva. Iz PBZ-a nadalje napominju da Arena ima snažnu bilancu i pozitivne povrate iz poslovanja te zaključuju da je financijsko stanje Društva povoljno". AZ-ov protuprijedlog je pak detaljno argumentiran i u njemu se Arena uspoređuje s drugim turističkim tvrtkama koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

U tom protuprijedlogu navodi se tako da je Arena Hospitality Group "jedna od najgorih turističkih kompanija koja kotira na burzi i to po nekoliko pokazatelja". To su obrazložili rastom prihoda (i na godišnjoj razini i u usporedbi s 2019.), rastom EBITDA-e, iznosom neto duga u odnosu na EBITDA-u, troškovima zaposlenika, ali i onim što u tom pogledu najviše muči dioničare - najvećim bonusima za Upravu Društva u usporedbi s hrvatskim konkurentima.

No to nije sve, AZ mirovinski fondovi navode kako je prinos na dionicu u odnosu na IPO cijenu negativan, a to se dodatno povećava ako se uzme u obzir inflacija koja je u ovom razdoblju bila dvoznamenkasta.