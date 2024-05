InterCapital objavio pregled hrvatskih i slovenskih blue chip kompanija za 2024.

InterCapital je nedavno objavio pregled najavljenih dividendi hrvatskih i slovenskih blue chip kompanija za 2024. godinu. Trenutno najavljene dividende u Hrvatskoj podrazumijevale bi dividendni prinos indeksa (DY) od 3,1 posto, dok bi u Sloveniji podrazumijevale DY od 5,8 posto. Ako uključimo puni iznos NLB dividende, kao i vlastitu procjenu dividende Equinoxa, SBITOP DY trebao bi pasti na 6,9 posto u 2024. godini, dodaje tvrtka u najnovijem blogu.

Kako stoji Hrvatska?

Počevši od 10 hrvatskih blue chipova, odnosno članica indeksa CROBEX10, njih osam dosad je najavilo isplatu dividende za 2024. godinu, dok HPB i Atlantska plovidba tek trebaju objaviti dividendu.

Najveća dividenda koju trenutno nude hrvatski blue chipovi (ako govorimo o DY-u) je dividenda Ericssona NT, od 7,6 posto po dionici. Sastoji se od redovne dividende od 10 eura DPS i izvanredne dividende od 5 eura DPS. Ericsson NT nedavno je objavio i svoju politiku dividendi prema kojoj planiraju isplatu između 30 i 100 posto bilančne neto dobiti iz prethodne godine, osim u slučaju izvanrednih događaja koji bi mogli utjecati na poslovanje.

Sljedeći je HT, s DY-om od 5,2 posto, što predstavlja rast od 39 posto u odnosu na prethodnu godinu. HT je jedan od najdosljednijih isplatitelja dividende na burzi, a ima i program otkupa dionica koji dodatno povećava povrat vrijednosti dioničarima. Nakon HT-a, tu su povlaštene dionice Valamar Riviere i Adrisa čije trenutne dividende donose prinose od 4,7 posto odnosno 4,2 posto. Valamarova pozicija najveće turističke tvrtke u Hrvatskoj, u kombinaciji s poboljšanjima u vrhu i rezultatu nakon pandemije omogućila mu je isplatu sve većih i većih dividendi. Slična situacija je i s Adrisom, iako je riječ o društvu koje je spoj različitih sektora kao što su turizam, osiguranje i prehrana, a u posljednjih nekoliko godina bilježi poboljšane financijske rezultate, posebice zbog snažnog poslovanja svog luksuznog segmenta u turizmu, te dobrih povrata u segmentu osiguranja (Croatia osiguranje). Zbog toga je u posljednjih nekoliko godina zabilježen kontinuirani rast dividendi Adris grupe, objasnili su iz InterCapitala.

Osim njih, jedine kompanije s donekle značajnijim dividendnim prinosima su Podravka i Atlantic Grupa od 2,1 posto odnosno dva posto. Iako obje ove tvrtke posluju u prehrambenom sektoru, njihove priče u posljednjih nekoliko godina gotovo su potpuno različite. Dok su obje kompanije doživjele inflatorni udarac na svoje OPEX-e, posebno u pogledu materijalnih troškova (cijene roba) i troškova zaposlenih (rast plaća prilagođen inflaciji), Atlantic Grupa je s tim imala posebno težak izazov, što je rezultiralo smanjenom profitabilnošću u posljednjih nekoliko godina. Podravka je, s druge strane, unatoč ovoj pojavi uspjela poboljšati svoju profitabilnost, što se vidi i po kretanju cijena dionica obje kompanije u posljednjih nekoliko godina. Ipak, za ovaj sektor teže je postići veće dividende od ove, budući da je potrebno puno ulaganja u održavanje i nabavu/poboljšanje proizvodnih/skladišnih pogona.

Na kraju, tu je i Span od kojeg se kao tehnološke tvrtke ne očekuje da će isplatiti veliku dividendu, kažu iz InterCapitala, budući da se te tvrtke obično smatraju tvrtkama u ‘rastu‘ i od njih se očekuje da poboljšaju svoje prihode i donose veće povrate. Također, velik dio Spanovih prihoda čine operacije s nižom maržom povezane s uslugama licenciranja od Microsofta, dok njegovi sektori s većim prinosima, poput kibernetičke sigurnosti, zahtijevaju stalna ulaganja u nove zaposlenike. Span je rastao u tom smislu, ali potrebno je vrijeme da ti novi zaposlenici postanu profitabilni, što stavlja pritisak na profitabilnost tvrtke, što dovodi do nižih dividendi nego prethodne godine, smatraju iz InterCapitala.

Preostale dvije kompanije u indeksu, odnosno HPB i Atlantska plovidba, još nisu odlučile isplatiti dividendu u ovoj godini. Za HPB je banka najavila prijenos neto dobiti iz 2023. godine u zadržanu dobit. No, tako je bilo i prošle godine, ali je ipak isplatila dividendu. Razlog tome ipak je vezan uz činjenicu da je u većinskom vlasništvu države, a u studenom prošle godine donesena je odluka da će državne tvrtke, posebice one s ‘izvanrednom‘ dobiti morati isplatiti dio svoje dobiti u obliku dividende. Za HPB je to postavljeno na 30 posto neto dobiti u 2022. godini.

Atlantska plovidba, s druge strane, možda čak i ne bi predložila novu dividendu, i to iz dva razloga. Prvo, posluje u pomorskoj industriji, koja je vrlo promjenjiva, ima iznimno jake i relativno slabe godine. Prvi pad se dogodio nakon pandemije 2020./2021. i dijelom 2022., dok se drugi dogodio od druge polovice 2022. do danas, uz mala poboljšanja. Drugo i još važnije, Tankerska plovidba nedavno je objavila namjeru nove ponude za preuzimanje, nakon čega je dionica Atlantske plovidbe porasla za dvoznamenkaste razine. Drugim riječima, ako je preuzme Tankerska plovidba, za očekivati ​​je da će Atlantska plovidba biti izbačena s burze kao što je bio slučaj s prijašnjim preuzimanjima Tankerske plovidbe (TUHO, TPNG).

Sve zajedno, trenutno najavljene dividende podrazumijevale bi dividendni prinos od 3,1 posto za cijeli indeks CROBEX10, kažu iz InterCapitala.

Stanje u susjedstvu

Što se Slovenije tiče, najveći dividendni prinos u 2024. zapravo ima NLB, od 10,6 posto. Međutim, treba napomenuti da NLB obično isplaćuje dvije tranše dividende godišnje, a ovo je prva. Također, s obzirom na svoje snažne financijske rezultate potaknute povišenim kamatama i kontinuiranom proizvodnjom novih kredita, NLB je najavila poboljšane izglede za ovu i sljedeću godinu, te planiraju isplatiti 220 milijuna eura (11 eura DPS) u obliku dividende ove godine. Dok druga tranša tek treba biti objavljena, gotovo je 100 posto sigurno da će biti napravljena u ovom obliku. Po cijeni dionice prije prve objave, to bi značilo gore spomenutih 10,6 posto DY.

Nakon NLB-a dolazi Telekom Slovenije s DY od 10,3 posto, odnosno ukupnom dividendom od 6,2 eura po dionici. Međutim, treba napomenuti da je Telekom Slovenije predložio i dvije tranše dividende, od kojih je jedna već isplaćena, tako da je ostalo samo 3,1 EUR DPS za isplatu u kolovozu. Iako je dividenda za 2024. pozitivna, treba napomenuti da je do nje došlo zbog činjenice da Telekom Slovenije nije isplatio dividendu u 2023. zbog primanja državne pomoći. Da jesu, ne samo da bi morali vratiti navedenu pomoć, već bi morali isplatiti i dividendu iz smanjene neto dobiti.

- Nakon njih slijedi Petrol s DY od 6,8 posto. Financije Petrola bile su pod posebnim pritiskom u 2022. godini zbog značajnog rasta cijena prirodnog plina i državne regulacije marži za benzin. Situacija se popravila 2023., što je Društvu omogućilo isplatu veće dividende. Treba napomenuti da, unatoč ovom izazovnom okruženju, Društvo nije preskočilo isplatu dividende ni prošle godine. Slijedi Krka, najveći član indeksa SBITOP, s DY od 5,9 posto u 2024. Poslovanje Društva, dok su obje pozitivnije/negativnije u 2022./2023. zbog promjena tečaja povezanih s fluktuacijama ruske rublje/eura, stabilni su i nastavlja bilježiti vrhunski rast u svim regijama, iako bi profitabilnost mogla biti smanjena u određenim razdobljima, au drugim bi mogla biti iznad očekivanja zbog gore navedene dinamike - objavio je InterCapital u najnovijem blogu.

Odmah iza njih slijede Luka Koper, Sava Re i Triglav s DY od 5,7 posto, 5,5 posto, odnosno 4,9 posto. Za Luku Koper rezultati u 2022. bili su izuzetno dobri (i dugoročno neodrživi), što je dovelo do veće isplate dividende u 2023. Situacija je trenutno nešto blaža, a kompanija nastavlja s stabilnim rezultatima, dok je ova dividenda i dalje druga najveća nakon prošlogodišnje.

Osiguravajuća društva, Sava Re i Triglav, ostaju stabilni isplatitelji dividende, iako ih je pogodilo nekoliko situacija, ponajprije elementarne nepogode u Sloveniji u ljeto 2023. Osim toga, na njih su utjecali i novi računovodstveni standardi, a promjene dopunskog zdravstvenog osiguranja također su pogodile slovenski Triglav. Posljednja dva slovenska blue chipa su Cinkarna Celje i Equinox. Cinkarna ove godine nije predlagala isplatu dividende jer je dobila sličnu državnu potporu kao i Telekom Slovenije, što znači da bi tu potporu morala vratiti. Međutim, to ne znači da se isplata ne može izvršiti početkom 2025., slično kao što je njihova dividenda za 2023. isplaćena početkom 2024., iz istog razloga.

- S druge strane, očekuje se da će Equinox uskoro objaviti svoju dividendu, točnije 10. svibnja 2024. i ona bi trebala biti u rasponu od 50 do 70 posto sredstava iz poslovanja (FFO) 2023. Prema našim vlastitim procjenama, ova bi dividenda trebala iznositi otprilike 2,34 eura po dionici, uz DY od 4,3 posto. Isključivši ovo, sve bi trenutno najavljene dividende podrazumijevale indeks DY od 5,8 posto. Isključeno to bi sve trenutno najavljene dividende podrazumijevalo indeks DY od 5,8 posto. Ako bismo uključili Equinoxove procjene kao i puni iznos NLB-a, tada bi DY iznosio 6,9 posto - zaključuju iz InterCapitala.