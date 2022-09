Investitori iz dijaspore počeli ulagati u regionalne startupove, prvi na redu sportreact

Hrvatski startup sportreact koji razvija sustav senzora za unaprjeđivanje treninga sportaša, javnosti od prošle godine poznat kao pobjednik Idea Knockouta Zagrebačkog inovacijskog centra, nedavno je dobio novu investiciju od čak 250.000 dolara što je otprilike 1,87 milijuna kuna. Investicija je stigla od, ni manje ni više nego regionalnih investitora s američkom adresom koji su se okupili u 'anđeosku' investicijsku grupu nazvanu Skok123.

Budući da vjeruju da se tehnološki sektor u zemljama jugoistočne Europe okreće s agencijskih modela poslovanja prema razvoju vlastitih proizvoda, odlučili su im sa svojim znanjem, iskustvom, pa i novcem pomoći pri ulasku na američko tržište, a upravo su hrvatski sportreact odabrali kao svoju prvu investiciju.

– Skok123 je grupa 18-ak prijatelja iz dijaspore i SAD-a okupljena u neformalnu grupu 'anđeoskih' investitora. Evaluiramo startupe, radimo due dilligence, ali svako od nas pojedinačno investira. Dakle, nemamo jedan ugovor, nego svatko od nas sklapa zaseban ugovor sa startupom u kojeg odlučimo investirati. Shvatio sam da u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji nedostaju dvije stvari. To su 'pametni novac' gdje mi uz novac dajemo svoje znanje, mentoriranje, mrežu kontakata, ali i know-how kako ući na američko tržište – objašnjava za Lider, osnivač Skoka i bivši vlasnik tvrtkekoju je 2018. godine prodao američkoj javnoj kompanijiza 8,5 milijuna dolara, a koja sada ima dvostruko veći ured u Zagrebu nego što ga je imala tada.

Suosnivači sportreacta i profesionalni sportaši Anto Širić i Andrej Kedveš, kao i rekreativac Ivan Josipović, u svom startupu razvijaju i hardverski i softverski dio svog uređaja koje će sada moći dodatno unaprijediti uz ovu investiciju.

– Investicija za nas znači ostvarenje jednog velikog cilja kojem težimo od samih početaka, validaciju da smo na pravom putu i, naravno, jednu veliku motivaciju za daljnji rad. Naglasak investicije bit će na uspostavi i definiranju tehnološkog procesa te pripremi maloserijske proizvodnje, razvoju mobilne aplikacije te dokazivanje product market fita u suradnji s našim prvim korisnicima i kupcima – objašnjava Ivan Josipović, suosnivač i kreativni direktor sportreacta, te priznaje da im je prije investicije financiranje u posljednje vrijeme 'predstavljalo veliki problem'.

Šest mjeseci 'due diligencea'

Lončar je još 2006. godine pokušao u SAD-u oformiti grupu potencijalnih ulagača u startupe s našeg podneblja, no tada je, kako kaže, to bilo prerano. Tek se u zadnjih 10-ak godina počela nazirati tranzicija ovdašnjih IT tvrtki s agencijskog modela rada u tvrtke koje kreiraju vlastite proizvode, čime postaju i vrjednije, a što je potaklo i interes investitora.

– Sportreact tim, Antu Širića i Ivana Josipovića, upoznao sam u studenom 2021. kada sam bio u posjetu Anti Mediću na Ziceru u Zagrebu. Antina tvrtka PulsarLabs strateški je tehnološki partner koji proizvodi sportreact IoT platformu, a on je i investitor u sportreact. Sa sportreactom smo počeli surađivati od siječnja. Dobrih šest mjeseci trajao je čitav proces due diligencea i financijske projekcije. Pregledavali smo sve njihove ugovore da im ne štete kasnije pri ulasku na američko tržište, a odradili smo i intervjue s petero trenera u SAD-u koji su koristili njihov proizvod. Nakon tog postupka, dvanaest od sedamnaest članova Skoka123 uložilo je u sportreact u kolovozu 2022. – opisuje Lončar cijeli proces koji je doveo do investicije.

Velika konkurencija u SAD-u

Kako je objasnio, da ne smatraju da sportreact, kao i mnoge druge tvrtke s područja Jugoistočne Europe, itekako imaju šanse na američkom tržištu, investitori okupljeni u Skok123 jednostavno ne bi ulagali svoje resurse u njih. Kao primjere hrvatskih tvrtki koje su u tome uspjele i čiji primjer treba slijediti navodi Infobip, Microblink i Photomath.

S vremenom se tehnologija ušuljala u sve sfere, pa i u sport, jer se danas velika većina sportskih rezultata i analiza kvantificira, osobito u SAD-u. U Hrvatskoj je situacija potpuno drugačija. Tim sportreacta imao se prilike iz prve ruke uvjeriti u to kako njihov sustav senzora funkcionira u praksi na domaćem, ali i na stranom terenu.

– Budući da smo proveli neko vrijeme u Kaliforniji, vidjeli smo kako funkcioniraju njihovi sportski klubovi i kakvo je zapravo njihovo tržište. Sportsko tržište je znatno brže i agilnije u odnosu na naše. Sportski klubovi u SAD-u su već okrenuti digitalizaciji dok je kod nas taj trend tek u začetku. Svaki klub ima neku vrstu softvera ili hardvera koja prati rast i razvoj sportaša, sve se mjeri i analizira. Velik je broj sportskih klubova na američkom tržištu, a odličnu priliku vidimo u primjeni sportreacta na sveučilišne i sportske klubove i timove za mlade – priča Josipović.

Iskustva i povratne informacije prvih korisnika koje su skupili tijekom puta u SAD poslužit će im za daljnji razvoj proizvoda. Beta verziju uređaja na kojoj su radili zamijenit će potpuno nova, na čemu trenutno rade. Josipović ističe i da su dobro proučili konkurenciju te se nisu iznenadili kada su vidjeli što je zastupljeno u dvoranama.

– Većina dvorana u kojima smo bili već koriste slične sustave, ali naš sustav pruža mnogo više kada govorimo o radu s profesionalnim sportašima. Dobili smo jako dobre povratne informacije nakon testiranja što se je svidjelo i našim investitorima koji su razgovarali s trenerima koje smo posjetili u Los Angelesu – dodaje Josipović.

Još dvije tvrtke u planu

Krajem godine sportreact planira pokrenuti pretplatni model kojim će njihovi prvi kupci moći naručiti novu verziju sustava po promotivnoj cijeni.

S druge strane, Lončar otkriva da mjesečno razgovaraju s najmanje tri tvrtke s područja Jugoistočne Europe, i to kroz 30-minutne sastanke koje im posvećuju svakog prvog petka u mjesecu. Polovica investitora Skoka123, pa tako i on, investira i u druge projekte van udruženja.

– Trenutno smo s još dvije tvrtke u due diligence procesu, da vidimo postoji li šansa za investiranjem u njih – kaže Lončar.

Hoće li se investitorima ulaganje u sportreact isplatiti, vrijeme, odnosno tržište će pokazati.