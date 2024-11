IPO Studenca: Objavljen Prospekt, cijena po dionici između 3,14 i 3,32 eura

Studenac Group S.A. koju čini jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi, sa sjedištem u Hrvatskoj, danas je objavila Prospekt te 20. studenoga 2024. započinje inicijalnu javnu ponudu (Initial Public Offering – IPO) svojih dionica, objavili su iz kompanije putem priopćenja. Ponuda uključuje do 24,066,667 novih dionica i do 31,103,927 postojećih dionica, što je ukupno do 55,170,594 dionica i predstavlja do 35,0 posto temeljnog kapitala Društva nakon IPO-a (s pretpostavkom da Društvo izda maksimalan broj novih dionica). Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama u skladu s Prospektom. Za potrebe procesa knjige upisa, raspon cijena dionica ponuđenih institucionalnim ulagateljima postavljen je između 13,60 PLN i 14,40 PLN te između 3,14 EUR i 3,32 EUR po dionici. Nalozi za kupnju od malih ulagatelja u Hrvatskoj i Poljskoj prihvaćat će se po maksimalnoj cijeni od 14,40 PLN, odnosno 3,32 EUR po dionici. Očekuje se da će konačan broj i konačna cijena ponuđenih dionica određenim kategorijama ulagatelja biti objavljeni 27. studenoga 2024. ili sljedećeg dana.

- Objava inicijalne javne ponude važan je korak na putu Studenca prema Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi. Studenac je jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi, s dokazanim poslovnim modelom kojeg potvrđuju snažni financijski rezultati sa značajnim rastom prihoda, razvojem poslovanja na atraktivnim tržištima, nudeći podjednako daljnji dinamičan rast kao i atraktivne razine profitabilnosti.

Od 2018. godine, Studenac je više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži. Na kraju rujna 2024. godine činilo ju je više od 1.400 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji, a cilj nam je da do kraja 2028. Studenac u vlastitoj mreži broji 3.400 trgovina. Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji. Sredstva prikupljena izdanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila Društva. Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto (na pro forma osnovi) u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju - izjavio je Michał Seńczuk, predsjednik Uprave Studenca.

- Od preuzimanja Studenca 2018. godine, dosljedno potvrđujemo svoje uvjerenje da je riječ o kompaniji s iznimnim potencijalom rasta. Tada je Studenac, izgrađen na čvrstim temeljima, započeo svoju veliku transformaciju pod vodstvom novog menadžmenta sastavljenog od hrvatskih i međunarodnih stručnjaka i lidera s bogatim iskustvom u maloprodaji. Danas je Studenac najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj po broju trgovina te najbrže rastući lanac po prihodima u posljednjih pet godina. Ove je godine Društvo napravilo prvi korak u međunarodnoj ekspanziji ulaskom na susjedno tržište Slovenije. Važno je naglasiti da je sav profit Društva u proteklih pet godina reinvestiran u daljnji rast. Nakon ponude, namjeravamo ostati glavni dioničar u Studencu jer vjerujemo da postoji značajni potencijal za njegov daljnji rast i u njemu želimo sudjelovati - komentirao je Michał Kędzia, član Nadzornog odbora Studenca i partner u Enterprise Investors.

Ključne informacije o Ponudi

• Ponuda uključuje izdanje do 24,066,667 novih dionica Društva i prodaju do 31,103,927 postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara Društva („Dioničari prodavatelji”), što je ukupno do 55,170,594 dionica i predstavlja do 35,0 posto temeljnog kapitala Društva nakon IPO-a (s pretpostavkom da Društvo izda maksimalan broj novih dionica).

• Dioničari prodavatelji su: Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors, jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a koji trenutno ima 90,08 posto dionica Društva („Glavni dioničar prodavatelj”), te Beragua Capital Advisory S.L., Heunadel Retail Invest GmbH, Elisario Limited i Vladimir Bosiljevac (zajedno „Manjinski dioničari prodavatelji”) koji zajedno drže 9,16 posto dionica Društva. Osim toga, 0,76 posto dionica Društva drže određeni drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi (tzv. „Ostali manjinski dioničari”).

• Društvo namjerava prikupiti sredstva u bruto iznosu od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financiralo daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjilo zaduženost mjerenu omjerom Prilagođenog neto duga/EBITDA.

• Ponuda će biti upućena malim i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, u svakom slučaju u skladu s Uredbom S (eng. Regulation S) prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a, kvalificiranim institucionalnim kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s i temeljem Pravila 144A (eng. Rule 144A) prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a, kao i odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u određenim drugim jurisdikcijama.

• Za potrebe upisa dionica koji će se održati od 20. studenog do 27. studenoga 2024., raspon cijene za dionice ponuđene institucionalnim ulagateljima postavljen je između 13,60 PLN i 14,40 PLN te između 3,14 EUR i 3,32 EUR po dionici.

• Malim ulagateljima će biti ponuđene postojeće dionice do približno 10 posto od ukupno ponuđenih dionica u ponudi.

• Mali ulagatelji moći će upisati dionice Društva od 20. studenog do 27. studenoga 2024. do 14:59 sati po srednjoeuropskom vremenu (CET). Ponude za kupnju od strane malih ulagatelja iz Hrvatske i Poljske prihvaćat će se po maksimalnoj cijeni postavljenoj na 14,40 PLN, odnosno 3,32 EUR po dionici.

• Konačna cijena i konačni broj dionica ponuđenih specifičnim kategorijama ulagatelja bit će određeni nakon završetka procesa knjige upisa s institucionalnim ulagateljima i očekuje se da će biti objavljeni 27. studenog 2024. ili dan kasnije.

• Uvjeti ponude su predstavljeni u Prospektu koji je, zajedno s njegovim sažetkom prevedenom na hrvatski i poljski jezik, objavljen na internetskoj stranici Društva (www.studenacgroup.eu) i na internetskoj stranici Luksemburške burze (www.luxse.com) u skladu s relevantnim propisima nakon odobrenja Luksemburške nadzorne financijske agencije (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) i postupka notifikacije Prospekta u Hrvatskoj i Poljskoj.

• Studenac planira tražiti uvrštenje i uvođenje dionica Društva za trgovanje na uređenom tržištu Varšavske burze i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze.

• Studenac planira tražiti registraciju ponuđenih dionica u Nacionalnom depozitoriju za vrijednosne papire (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), kao primarnom depozitoriju, te u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, kao sekundarnom depozitoriju.

• Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie i Banco Santander, S.A. djelovat će kao Zajednički globalni koordinatori i Zajednički voditelji knjiga upisa. Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie i Erste&Steiermärkische Bank d.d. također će djelovati kao Investicijska društva za Poljsku i Hrvatsku.

• Nalozi za kupnju od malih ulagatelja iz Hrvatske bit će prihvaćeni kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d. Nalozi za kupnju od malih ulagatelja iz Poljske bit će prihvaćeni kod Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie i drugih članova Poljskog sindikata malih ulagatelja, odnosno Alior Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Maklerski BDM S.A., ING Bank Śląski S.A., Ipopema Securities Spółka Akcyjna, mBank Spółka Akcyjna, Noble Securities S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie and Trigon Dom Maklerski S.A.

• Erste Group Bank AG će djelovati kao menadžer za stabilizaciju i imat će pravo steći dionice na Varšavskoj burzi (WSE) i/ili Zagrebačkoj burzi (ZSE) u ukupnom iznosu koji ne prelazi 10 posto konačnog broja dionica ponuđenih u ponudi kako bi stabilizirao cijenu dionica.

• Članovi Uprave s vlasničkim udjelom na dan objave prospekta obvezali su se da neće nuditi ili prodavati dionice Društva, uz uobičajene iznimke, tijekom razdoblja od 540 dana nakon prvog uvrštenja dionica Društva (lock-up). PEF VIII se obvezao na isto u razdoblju od 180 dana, dok su se Društvo, Manjinski dioničari prodavatelji i Ostali manjinski dioničari (osim članova Uprave) obvezali na razdoblje od 360 dana.

Očekivani vremenski plan ponude

20. studenog 2024. Početak ponude – početak procesa formiranja knjige upisa s institucionalnim ulagateljima

20. – 27. studenog 2024. Razdoblje upisa za male ulagatelje (završava 27. studenog 2024., u 14:59 sati CET)

27. studenog 2024. Završetak procesa formiranja knjige upisa s institucionalnim ulagateljima.

Određivanje konačnog broja Ponuđenih dionica (uključujući konačan broj novih dionica i konačan broj prodajnih dionica), konačan broj Ponuđenih dionica ponuđenih svakoj kategoriji ulagatelja, konačne cijene ponuđenih dionica koje se prodaju malim ulagateljima te konačne cijene ponuđenih dionica za institucionalne ulagatelje, izražene u EUR i PLN (“Datum određivanja cijene”)

27. studenog 2024. ili dan poslije Objava informacija o konačnoj cijeni dionica koje se prodaju malim ulagateljima, konačnoj cijeni dionica koje se prodaju institucionalnim ulagateljima, konačnom broju ponuđenih dionica te konačnom broju ponuđenih dionica koje se nude različitim kategorijama ulagatelja (uključujući konačan broj dionica koje se prodaju malim ulagateljima).

2. prosinca 2024. Raspodjela ponuđenih dionica - određivanje i objava konačnog broja ponuđenih dionica koje će biti dodijeljene ulagateljima, uključujući podjelu između različitih kategorija ulagatelja (“Datum raspodjele”)

2. prosinca 2024. Datum namire za institucionalne ulagatelje koji su odabrali namiru kroz SKDD (“Datum namire u Hrvatskoj ”)

2. prosinca 2024. Očekivani datum registracije dionica koje se prodaju na računima vrijednosnih papira malih ulagatelja iz Hrvatske i Poljske

10. prosinca 2024. Očekivan prvi dan trgovanja dionicama na Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi (“Datum uvrštenja”)