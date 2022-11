Iva Franić (Neuroth): Najnaprednija tehnologija u službi osoba s oštećenim sluhom

Vodeća tvrtka na području slušne akustike u Europi, austrijski Neuroth, ove je godine u Hrvatskoj obilježila deset godina djelovanja. U godini obljetnice Neuroth, uz postojećih osam centara u šest hrvatskih gradova, za otvaranje sprema još dva nova slušna centra. A osim vrhunskih aparata, Neurothovi centri nude preglede, potporu i edukaciju klijentima

Tvrtka Neuroth slušna pomagala ove godine je obilježila 10 deset godina rada u Hrvatskoj i 115 godina od osnivanja u Austriji. Tvrtku je osnovala Paula Neuroth, koja je i sama patila od oštećenja sluha i koja zbog toga nije pristajala na lošiju kvalitetu života. Od tada do danas Neuroth je postao vodeća tvrtka na području slušne akustike u Europi, a pod vodstvom Ive Franić Neuroth u Hrvatskoj otvara dva nova slušna centra: u Zagrebu i Zadru.

Što tvrtku Neuroth čini prepoznatljivom u Europi i Hrvatskoj? Osim pomagala, koje su još usluge dostupne za zaštitu sluha?

– Neuroth već 115 godina podiže ljestvicu izvrsnosti na području slušne akustike. Ono po čemu je tvrtka prepoznatljiva diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj je primjena najnaprednijih tehnologija i kontinuirana potpora korisnicima koji imaju oštećenje sluha. U svim Neuroth slušnim centrima bilo gdje u Europi posebno educirani akustičari vode osobe s oštećenjem sluha kroz postupak od utvrđivanja oštećenja sluha, odabira adekvatna slušnog aparata do razdoblja početne prilagodbe i kasnije tijekom godina korištenja. Posebna pozornost pridaje se i zaštiti sluha pa tako Neuroth nudi brojna rješenja za osobe koje su izložene prekomjernoj buci, glazbenicima i sportašima ili samo onima koji žele malo više tišine u svakodnevnom životu. Filozofija tvrtke Neuroth je ‘Bolje čuti, bolje živjeti‘ i njoj smo svi posvećeni u svom svakodnevnom radu.

Što za Neuroth u Hrvatskoj znači otvaranje dviju novih poslovnica?

– Zanimljiva podudarnost je da je Neuroth ove godine u Hrvatskoj obilježio deset godina djelovanja, a uz postojećih osam centara u šest hrvatskih gradova, za otvaranje su spremna još dva nova slušna centra, čime će ih u Hrvatskoj biti ukupno deset. Novi, četvrti slušni centar otvara se u Zagrebu, u blizini renomirane Poliklinike Suvag te prvi u Zadru na samom poluotoku, u neposrednoj blizini tržnice. Širenje Neurothove mreže znači da će naša usluga biti još dostupnija korisnicima i da ćemo moći pružiti uslugu koja dokazano može promijeniti život osobama koje se suočavaju ili će se suočiti s oštećenjem sluha. Istodobno, Neuroth time jača svoju tržišnu poziciju u jugoistočnoj Europi i uz planirana otvorenja doseže broj od ukupno 40 poslovnica na tržištima u regiji te više od 260 u cijeloj grupi.

Neuroth se zalaže za nošenje dvaju slušnih uređaja, kao što je to praksa u Europskoj uniji. Zašto je važno da se osobama koje imaju problema sa sluhom propišu dva slušna uređaja?

– Imamo dva uha, dakle priroda je dizajnirala stereofonsko slušanje. Monokli su odavno neprihvatljiv način rješavanja problema s vidom. Zašto sluh, posebno u današnje vrijeme, još uvijek tretiramo kao manje važan? Obostrano slušanje nam je nužno potrebno zbog lokalizacije zvuka odnosno usmjeravanja izvora zvuka, lakšeg razabiranje govora u bučnom okružju, prostorne percepcije i niza drugih razloga. Osim toga, gubitak sluha je nepovratan. Što prije otkrijemo problem, prije ćemo biti u mogućnosti usporiti njegovo daljnje propadanje. Slušamo ušima, ali čujemo mozgom. Ako aparat nosimo samo na jednom uhu, drugo uho koje ostaje nepokriveno i dalje progresivno gubi sluh, a mozak doslovno zaboravlja slušati. To pak vrlo često dovodi do cijelog niza drugih problema socijalne, ali i psihološke prirode. Istražuje se čak njegov utjecaj na razvoj demencije. Također, nepotpuno zbrinuto oštećenje sluha izaziva naprezanja, čime se povećava razina stresa u organizmu, a to pak nepovoljno utječe na cijeli niz sustava. U Hrvatskoj, nažalost, još nismo ni blizu standardima koji se primjenjuju u razvijenijim državama EU, odnosno još uvijek je potrebno vrlo visoko obostrano oštećenje sluha kako biste imali pravo na jedan i to osnovni model slušnog aparata koji vam pokriva zdravstveno osiguranje. Neuroth se u komunikaciji s institucijama, medicinskim stručnjacima, medijskim kampanjama te u direktnom kontaktu s kupcima snažno i argumentirano zalaže za poboljšanje kvalitete života odnosno nošenje dvaju slušnih aparata za sve osobe s obostranim oštećenjem sluha.

Što su najveće teškoće osoba sa slušnim teškoćama u Hrvatskoj?

– Gubitak sluha u većini je slučajeva postupan i naša istraživanja govore da je potrebno i do osam godina od pojave teškoće do traženja liječničke pomoći. To je velik javnozdravstveni problem jer se procjenjuje da oko deset posto populacije pati od problema sa sluhom. Osvješćivanje problema te posebno skidanje stigme s nošenja slušnog aparata jedan je od koraka. Slušni aparat treba postati normalno pomagalo za sluh, baš kao što su naočale za vid. No, u Hrvatskoj se nije dogodio napredak u pravima pacijenata, nego njihovo dodatno smanjivanje u posljednjih nekoliko godina. Proces je započeo ukidanjem prava na baterije putem doznake korisnicima pomagala, a zatim i podizanjem granice za obnovu prava na slušni uređaj s pet na sedam godina. Slušni aparati su fina tehnika, u stalnom svakodnevnom doticaju s toplinom tijela, znojem i atmosferilijama. Zamislite samo koliko je nerealno očekivanje da budu vaša pouzdana podrška u svim zaista bitnim životnim situacijama na rok od čak sedam godina, danas kada većina robusnije tehnike ima znatno kraći vijek trajanja. Zadnji je i možda najteži udar, čisto zbog dalekosežnosti svog učinka, smanjenje vrijednosti doznake za slušno pomagalo. U praksi to znači da korisnik slušnog pomagala sada, ali i svi korisnici ubuduće imaju pravo na manje novca od osiguranja, a samim time i lošiju kvalitetu slušnih aparata. Neuroth trenutačno radi na nekoliko projekata kako bismo pokušali promijeniti prava korisnika odnosno promijeniti neke postojeće prakse, što iziskuje velika sredstva i trud bez izvjesnih promjena. Ali budući da od svoje misije ‘Bolje čuti. Bolje živjeti.‘ nismo odustali 115 godina, nećemo to ni sada.

Neuroth se u svom poslovanju oslanja i na iskustvo najeminentnijih stručnjaka iz područja audiologije. Koliko je to područje medicine razvijeno u Hrvatskoj i kako surađujete s liječnicima audiolozima?

– Neuroth je vodeća tvrtka na području slušne akustike, no rad liječnika audiologa je temelj našeg razvoja. Ponosni smo što u Hrvatskoj rade brojni eminentni audiolozi čiji rad je iznimno cijenjen među kolegama u cijelom svijetu. Potvrda toga je i održavanje europskoga audiološkoga kongresa iduće godine upravo u Hrvatskoj. Dodatno, izabrani predsjednik Europskoga audiološkog društva u mandatu 2023. – 2025. je prof. dr. Robert Trotić, jedan od najuvaženijih stručnjaka tog područja na svijetu, također predsjednik hrvatskog Društva za audiologiju i fonijatriju. Ponosno ističemo da smo uza stručnu suradnju s prof. dr. Trotićem i njegovim drugim kolegama diljem zemlje neprestano na izvoru novih znanja i saznanja na području audiologije. Upravo je prof. dr. Trotić pokrenuo stručnu inicijativu o propisivanju i nošenju dva slušna aparata, a mi u Neurothu vjerujemo da humanistički projekt poput ovog mora dobiti što širu podršku javnosti i medija u Hrvatskoj.

