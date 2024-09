Ivan Božić (Ars Futura): Ove godine stabiliziramo poslovanje nakon vrlo turbulentne 2023. u IT sektoru

Gejming, biotehnologija, pravo i tehnologije interneta svari djelatnosti su s kojima Ars Futura najviše posluje, a najviše klijenata dolazi joj iz Sjedinjenih Američkih Država. Točnije, zagrebačka IT tvrtka surađuje s Activision Blizzardom već niz godina na izgradnji ‘Call of Duty League‘ i ‘Overwatch League‘ (koja je ove godine postala ‘Overwatch Champions Series‘), a s još jednom perjanicom u e-sportu Riot Gamesom radi na projektima za ‘Teamfight Tactics‘.

Rješenjima interneta stvari biotehnološkog teškaša Elemental Machinesa koristi se diljem svijeta, a Ars Futura mu je osmislila i izradila mrežne i mobilne platforme te komunikaciju s uređajima za mjerenje u znanstvenim istraživanjima i medicinskim laboratorijima. Ars Futura stoji i iza CRM (customer relationship management – upravljanje odnosima s korisnicima) projekta podatkovne platforme za Harvard Innovation Labs odnosno Harvard i-labs, koji potiče poduzetništvo među studentima, zaposlenicima i ostalim dionicima Sveučilišta Harvard.

I tu nije kraj, jer su Ars Futuri zanimljive i proizvodne industrije te osiguranja, a nakon što je u posljednje dvije godine diverzificirala klijente, četvrtina prihoda počela je dolaziti i iz Europske unije. Osnivači Ivan Božić i Nikola Jakić naglašavaju da je tvrtka specijalizirana za izradu po narudžbi mrežnih i mobilnih rješenja, s pristupom koji pokriva svaki dio razvoja softverskih proizvoda. Od faze razrade razvoja proizvoda, u kojoj surađuju s klijentom, do dizajna i tehničke primjene.

– Svaki projekt ima i visoku razinu provjere kvalitete, a brinemo se i o održavanju serverske infrastrukture. Od početaka dizajn je bio okosnica proizvoda na kojima radimo. To nas razlikuje od konkurencije i daje nam prednost u očima klijenata. Naš dizajnerski tim pokriva user research (istraživanje korisnika), UX (user experience – korisničko iskustva) dizajn i high-fidelity dizajn (faza u kojoj je proizvod pred završetkom). S tehničke strane, nudimo cjelovite usluge primjene proizvoda front-end (za mrežne stranice i aplikacije), back-end (pohrana podataka, sigurnost) i mobile development (razvoj aplikacija za prijenosne uređaje poput pametnih telefona). Kod front-end tehnologija naglasak je na JavaScriptu i programskom okviru React, a kod back-enda na platformi Node.js i mrežnoj aplikaciji Ruby on Rails, dok mobilne aplikacije razvijamo koristeći se programskim jezicima Swift i Kotlin. Naravno, koristimo se i drugim tehnologijama i jezicima, ali ti su glavni. S infrastrukturne strane imamo iskustva s više platformi, ali u Amazon Web Servicesu smo najbolji i imamo najviše iskustva. Također smo jedna od samo dvadeset tvrtki iz Hrvatske koje su dio Amazon Partner Networka – iznosi Božić.

Teška godina

Tvrtka lani bilježi 3,41 milijun eura prihoda, što je 9,25 posto manje nego 2022. pa Božić naglašava da 2023. nije bila blaga prema IT-u. Visoka inflacija, povećane kamatne stope, a i opća makroekonomska nesigurnost doveli su do smanjenja investicija, objasnio je, pa i potrebe za uslugama poput Ars Futurinih. Osim toga, prošle je godine tvrtka imala mnogo projekata koji se na kraju nisu ostvarili. To se događalo i prije, ističe Božić, ali ovoga puta to su bili uzroci izvan njihove kontrole poput odgađanja klijenta o početku rada na projektu, promjena u strategiji, ograničenih proračuna ili otkaza kupaca.

– Jedan veliki klijent naglo je srezao suradnju za 90 posto. Dijelom smo uspjeli pokriti taj udar na financije, ali ne u cijelosti. To je utjecalo i na pad prihoda u odnosu na nikad jaču 2022., a utjecat će i na 2024. Lani je neto dobit od 120.875 eura smanjena za 88,63 posto u odnosu na godinu prije. Tri su razloga utjecala na to. U 2023. proslavili smo 10-godišnjicu i u povodu toga prošli smo vizualni rebranding, mnogo smo ulagali u marketinške kampanje i odnose s javnošću. Uvelike smo također ulagali u svoje interne proizvode iako smo 2022. odlučili odvojiti veće svote za njihov razvoj, većina tih ulaganja dogodila se tijekom 2023. Treći razlog je početak hladnog pogona zbog otkazivanja nekih projekata naših klijenata. Ova godina je godina stabilizacije nakon vrlo turbulentne 2023. Dijelom i dalje prolazimo kroz krizu, posljedice smo osjetili i početkom godine. Drugo i treće tromjesečje su stabilniji, imamo dobre pokazatelje da će stvari krenuti nabolje, ali to ćemo vjerojatno osjetiti u poslovanju za 2025. – vjeruje Božić.

Što su sve morali napraviti da prebrode krizu te koji su im planovi za budućnost čitajte u novom broju Lidera.