Ivan Brezak Brkan (Netokracija): U IT-ju se dijeljenje znanja cijeni, a mi ćemo proširiti glas o Infobipovom

Odjeci o prošlotjednom Infobipovom preuzimanju Netokracije još se ne smanjuju. Doznajemo detalje skrivene iza ove još uvijek tajne transakcije – što ta akvizicija znači za obje tvrtke, kako će zajednički djelovati nakon preuzimanja, koju će ulogu imati Ivan Burazin, član Uprave za developersko iskustvo Infobipa, a koju osnivač Netokracije Ivan Brezak Brkan

Još od kada je Ivan Burazin u prvoj polovici prošle godine preuzeo odjel za developersko iskustvo u Infobipu, u trenutku kada je Infobip preuzeo developersku konferenciju Shift, htio je Infobip još jače okrenuti prema developerima. Isto kao i Shift, i preuzimanje Netokracije u skladu je s njihovom strategijom ulaska i širenja u B2D (business to developer) segmentu, što su prepoznali kao veliki potencijal.

Budući da su brzo shvatili da B2D poslovanje uz konferencijski sadržaj podrazumijeva i kreiranje sadržaja za developere poput članaka, vodiča, vijesti i podcasta, Netokracijin se tim novinara našao kao 'prirodni fit' u Burazinov odjel, ali i u Infobip generalno. Sa svojim znanjem i iskustvom u pisanju o developerima i za developere, ali i zahvaljujući desetogodišnjoj suradnji s Infobipom, Netokracija je postala dijelom Infobip Grupe.

– Naš tim razvija niz stvari, od Software Development Kitova (nazvani SDK's), dokumentacije, testnih aplikacija pa sve do organizacija svojih konferencija poput Infobip Shifta, meetupova, predstavljanja Infobipa na drugim konferencijama diljem svijeta, pa do ovog najrecentinijeg – kreiranja developerskog sadržaja. I upravo tu sad nastupamo osnaženi Netokracijinim timom i njihovim velikim znanjem i iskustvom – objašnjava Burazin i dodaje da je pred Infobipom još niz aktivnosti usmjerenih prema developerskoj zajednici koje pripremaju do kraja godine.

No, iako poslovanje usmjereno developerima na prvu možda čini van Infobipova 'core businessa', Burazin ističe da slične poteze rade i druge kompanije koje im se žele približiti.

– Trenutno se nalazimo u situaciji gdje je potrebno razmišljati 'out of the box' kako bi se postigao globalni doseg. Iz tog je razloga i stvoren odjel koji vodim nazvan Developer Experience – dodaje Burazin.

S druge strane, osnivač Netokracije Ivan Brezak Brkan bit će Infobipov direktor za developerski sadržaj. Uz Tenu Šojer Keser i Marka Mudrinića, vodit će tim koji će kreirati web, blog, video i podcast sadržaj za developersku publiku.

Doprinos zajednici

– Znamo kakav točno developerski sadržaj žele i znamo surađivati s developerima, tako da to rezultira kvalitetnim formatima. Zbog toga sam posebno ponosan što ne samo vodstvo, već cijeli tim nastavlja rad na projektu i širenju – kaže Brezak Brkan čiji će zadatak biti uskladiti tim s cijelom organizacijom, ali i internim i vanjskim suradnicima, no priznaje da će mu najveći izazov biti učiti kako djelovati u velikoj organizaciji jer su do sada bili manji tim.

Suradnja Netokracije s Infobipom, između ostalih projekata, očitovala se i u izradi Infobipovog globalnog Engineering handbooka kojeg su napravili, dok je Brezak Brkan održavao radionice pisanja tehničkih blog postova s developerima. Nastavno na to, kao i na Developer blog čijem su stvaranju također doprinijeli, nastavit će raditi s Infobipovim developerima, product managerima i dizajnerima da pokažu i podijele svoje znanje. Brezak Brkan napominje da je u tehnološkoj industriji, za razliku od mnogih drugih industrija, dijeljenje znanja se iznimno cijeni.

– Na taj način ne samo da pomažete napretku svoje struke, nego si olakšavate nalaženje poslovnih partnera, pa i novih članova tima. Dapače, većina tehnoloških giganata svoje je platforme izgradila na open source tehnologijama kojima je doprinijela zajednica, a hrvatska tehnološka industrija je upravo učila od, primjerice, tehničkih postova kolega iz SAD-a. Dijeljenje znanja se cijeni, a mi smo urednici koji će pomoći proširiti glas o Infobipovom – zaključuje Brezak Brkan.

No, unatoč preuzimanju i novim ulogama novinara i urednika, Netokracija će nastaviti sa svojim prepoznatljivim radom. U sklopu Infobip Grupe i dalje će djelovati kroz nezavisno uredništvo.

– Kao medijski portal u Hrvatskoj i Srbiji, Netokracije će se još jače usredotočiti na startup i developersku scenu koju ćemo sad imati resurse još bolje podržati. Sadržaj će i dalje biti autorski, originalan, a vodit će ga naša glavna urednica Mia Biberović – pojasnio je Brezak Brkan.

Dapače, Netokraciji će ovo preuzimanje biti i svojevrsan vjetar u leđa za širenje u regiji i svijetu, što im je plan od samih početaka. Razvijat će sadržaj za globalnu developersku zajednicu na engleskom jeziku.

– Svakako nećemo raditi copy-paste Netokracije, iako imamo Netocratic.com na engleskom, nego će se sadržaj razlikovati. Svakako ćemo isprobati neke nove formate, ali ćemo se držati i svega što znamo o developerima i njihovih formata, poput Netokracija Podcast i Office Talks. Osobno me najviše veseli testiranje formata koje nismo imali prilike toliko koristiti u Hrvatskoj i regiji, primjerice Twitter za tzv. DevTwitter zajednicu ili pak formati video eseja za YouTube koji su vani hit – dodao je Brezak Brkan.