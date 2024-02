Ivan Bušljeta (Papaya): Mogli bismo postati treći hrvatski jednorog

Evo kako smo ‘kralja Zrća‘ Ivana Bušljetu priveli na intervju, koje priznaje da ne voli davati. Pročulo se da se ženi, i to za mladu poduzetnicu Anamariju Vučkovac, kćer vlasnika tvrtke Anamaria Company, jednog od vodećih proizvođača kave i napitaka od kave u Hrvatskoj. Nama je odmah pala na pamet ideja o poduzetničkom udruživanju u ugostiteljskom svijetu. No Bušljeta kaže da nije riječ o udruživanju biznisa, ali isto tako priznaje da mu je njegova, uskoro bračna, družica velika potpora i u poslovnom smislu, pomaže mu u donošenju poslovnih odluka i nema sumnje da će tako biti i ubuduće.

Bušljeta je suvlasnik tvrtki u sastavu grupe Papaya, jedne od vodećih grupacija u party-biznisu u Hrvatskoj, koja osim klubova u svom sastavu ima i smještajne kapacitete kao i putničku agenciju. U sklopu nje posluju četiri tvrtke: Mondo, Projekt Nomad, Future Simple i Alonija usluge, putem kojih se upravlja različitim dijelovima biznisa na tri destinacije: u Novalji, Umagu i Zagrebu. U više od dvadeset godina poslovanja Zrće se profiliralo kao jedna od najpopularnijih party-plaža i festivalskih destinacija u Europi, koja zahvaljujući vrhunskom programu u sezoni privuče oko pola milijuna posjetitelja.

Je li party-biznis prebolio koronu? Kako je prošla lanjska sezona i s čime ulazite u ovu?

– Sezona 2022. i prošla sezona prema svim su pokazateljima za nas i za Zrće bile najbolje svih vremena. Nakon korone eksplodirala je potrošnja, mladi su izbačeni iz takta. Brazilci kažu da je nakon španjolske gripe u Riju održan najbolji karneval, i to je usporedivo s onim što se lani događalo na Zrću.

Nakon svih onih zatvaranja, maski, zabrana putovanja i te atmosfere koja je vladala u pandemiji, ljudi valjda shvate što je život, žele ga maksimalno proživjeti i uživati u njemu, tako da su nama te zadnje dvije sezone bile sjajne. Mladi troše više nego ikad. Istina je da je nama kao poduzetnicima ta cijela euforija bila ograničena, jer smo se istodobno našli pod pritiskom inflacije i ogromnih troškova, od energenata do cijena rada, tako da su nam uz rast prihoda rasli i troškovi, ali jako smo zadovoljni rezultatima.

Već ste debelo u pripremama za ovogodišnju sezonu. Koji su vam planovi?

– Naravno, ova je sezona već pripremljena, 1. svibnja otvaramo cijeli pogon, koji je sad već ogroman, prođe nam oko 500 radnika u sezoni. No trenutačno nam je fokus na važnom srednjoročnom projektu koji bi nas mogao dovesti do pozicije da postanemo treća tvrtka jednorog u Hrvatskoj. Cilj nam je napraviti tehnološki startup Zrće holding, koji bi pružao usluge za početak svim klubovima koji imaju koncesiju na plaži Zrće, kako bismo cijelu lokaciju povezali jednom bezgovovinskom aplikacijom, da imamo totalno bezgotovinsko poslovanje s pomoću narukvica.

Usto ćemo napraviti virtualnu klupsku scenu u oblaku, da omogućimo korisnicima da, recimo u Papayi, uz neke VR naočale, njihovi avatari partijaju odakle god žele, pa i iz vlastitog doma. Digitalne usluge želimo povezati i s našim brodovima koje imamo u najmu, hotelima, kampovima, ali ih ponuditi i svim ostalim pružateljima usluga u destinaciji koji će za to biti zainteresirani. Sigurni smo da u tom projektu možemo osigurati milijardu eura prihoda na godinu. Na tome intenzivno radimo.

Kako to mislite provesti, to su velika ulaganja?

– Jesu, plan nam je dokapitalizacija u strateškom partnerstvu, na čemu smo već počeli raditi, pregovaramo s nekim globalnim igračima, no zasad ne možemo govoriti o detaljima. Možemo otkriti da je riječ o najjačim američkim festivalskim imenima, partnerima koji nam mogu biti i investitori i partneri za provedbu programa te nam dovesti još neke jake festivale za produžetak sezone. Sad nam je sezona na Zrću od 1. svibnja do 1. listopada, a mi bismo da traje od 1. travnja do 1. studenoga, što nam i vrijeme definitivno dopušta. Idući nam je cilj izlazak na burzu u od pet do sedam godina, dakle cijela se ta priča strukturira i dodatno profesionalizira.

Kakva je festivalska scena u Hrvatskoj, kakva je budućnost festivala, što očekuje posjetitelje Zrća ove godine i kakve brojke posjećenosti Zrće ostvaruje doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.