Ivan Ergović: Nitko nije toliko blizu potencijalne lokacije za skladištenje CO2 kao što je Nexe

Nexe Grupa lani je ostvarila konsolidirane poslovne prihode od 208 milijuna eura, što je rast od 20 posto u odnosu na 2021. godinu. Rezultat je tim bolji jer je godina bila zahtjevna zbog tada još uvijek slabije povezanih dobavnih lanaca i divljanja cijena, zbog čega su i rashodi rasli gotovo 18 posto. Uz realizirane investicije definirane Nexe Strategijom 2022. – 2030., ostvarena je dobit Grupe od 27,2 milijuna eura.

Inače, Grupu čini 15 tvrtki koje posluju u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, a u kojima je zaposleno nešto više od 1800 radnika. Nedavno su predstavnici Nexea (matične tvrtke u Grupi) i Sindikata graditeljstva Hrvatske godinu dana prije isteka starog potpisali novi Kolektivni ugovor (KU), čime je povećana osnovica za obračun plaće za 10 posto, a zadržana su i sva dosadašnja materijalna prava radnika u maksimalno neoporezivom iznosu. Osim u Nexeu, i u ostalim članicama Grupe pristupilo se korekciji plaća s ciljem njihova povećanja.

Predsjednik Uprave i vlasnik Nexe Grupe Ivan Ergović smatra da su potpisivanje KU-a i poslovni rezultati veliki uspjeh jer su se u tvrtki, priča, na svim razinama usmjerili kako bi našli ravnotežu, pogotovo zbog rasta cijena energenata. Upravo su investicije u energetiku Nexe Grupe bile povod za intervju s Ergovićem. Još prije dvije godine kad smo razgovarali najavljivao je projekte uštede energije i zelene politike (neki su već tada bili realizirani), a nedavno je u Dilju završen jedan takav.

Zadnjih godina mnogo ulažete u energetske projekte.

– Okolnosti i izazovi poslovanja kojima svjedočimo posljednje tri godine pred kompanije donose nova pitanja, ponajprije kako osigurati održivost poslovanja u takvom okružju. Smatramo da kompanije svoje poslovanje moraju transformirati u digitalno i zeleno, a dodao bih još i – energetski što neovisnije.

Naš cilj je energetska tranzicija. Ulažemo u digitalizaciju i proizvodnju električne energije kako bismo imali sigurnost i što se tiče opskrbe, a i zbog cijena. U našem biznisu najveći nam je problem energija kao trošak te CO₂ emisije. Zato smo lani usvojili novu Strategiju Grupe za razdoblje 2022. – 2030., u kojoj smo definirali četiri strateška stupa putem kojih ćemo stvarati dodanu vrijednost.

Koja su to?

– Tržišna orijentiranost, implementacija novih tehnologija, operativna izvrsnost te razvoj ljudi i organizacije. Glavni ciljevi Strategije su povećanje stupnja spremnosti na nove tržišne okolnosti, kao i osiguranje dugoročnog razvoja i održivosti poslovanja, a energetska i zelena tranzicija njezin su važan dio, rekao bih najvažniji.

U njoj energetska tranzicija podrazumijeva niz ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u cilju smanjenja energetske ovisnosti naših tvornica, a zelena tranzicija podrazumijeva smanjenje CO₂ emisija za više od 50 posto do 2030. operativnom izvrsnosti i ulaganjem u nova tehnološka rješenja.

Kako?

– Lani smo u tvrtki Nexe započeli projekt ‘CO₂NTESSA‘, koji podrazumijeva modifikaciju procesa proizvodnje klinkera na bazi Oxyfuel tehnologije druge generacije, najekonomičnijeg dugoročnog rješenja za potpuno uklanjanje CO₂ emisija.

Možete li pojasniti o čemu se konkretno radi?

– Danas postoje rješenja zahvaljujući kojima u postojećim pogonima na izlazu procesa proizvodnje pročišćavate plinove jer udio CO₂ u emisijskim plinovima treba biti veći od 90 posto da bi ga se moglo transportirati i zbrinjavati. No ta je tehnologija skupa jer bismo trebali potrošiti više energije nego što trošimo za proizvodnju te bi cement stajao dvostruko više nego sada. Ipak, postoji tehnologija koju je razvio njemački ThyssenKrupp kojom se CO₂ čisti tijekom procesa, a ne na kraju.

Umjesto zraka upotrebljava se samo kisik, kojeg je u zraku 21 posto, i on podržava gorenje, a ostali se plinovi filtriraju. Takav je pogon manjih dimenzija, potrebno je manje topline da zagrije kompletnu masu i u procesu se uštedi 25 posto energenata jer mu ne treba toliko veliki obujam da bi mogao dobiti dovoljno kisika za podržavanje izgaranja. Osim toga, podrazumijeva gotovo potpunu zamjenu fosilnoga goriva. Tako da je to najinovativnije i najekonomičnije rješenje za održivu proizvodnju cementa, a mi ćemo ga primijeniti među prvima u svijetu.

U kojoj je to fazi?

– Projekt ‘CO₂NTESSA‘ je vrlo opsežan i složen projekt CO₂ neutralne i troškovno efikasne proizvodnje cementa i unatoč izazovnim rokovima za njegovu prijavu na Inovacijski fond EU-a, uspjeli smo u tome. Projekt je pozitivno ocijenjen uz EIB-ovu preporuku za tehničku podršku. Zadovoljni smo jer smo u ovoj fazi ostvarili cilj – prepoznat je ogroman potencijal projekta, kako bi on uz ponuđenu tehničku pomoć u sljedećoj fazi dobio zeleno svjetlo, odnosno sredstva za realizaciju.

U sljedećem koraku Europska komisija šalje prijedlog za tehničku podršku Europskoj investicijskoj banci, koja taj prijedlog razmatra. U taj proces uključena su i naša resorna ministarstva, s ciljem daljnje podrške projektu. Sukladno toj proceduri, vjerujemo u daljnju podršku svih uključenih u taj proces koji će rezultirati sklapanjem ugovora za tehničku podršku s EIB-om, očekivano u listopadu ove godine. Istodobno, Nexe nastavlja intenzivne aktivnosti u cilju realizacije tog projekta te u skladu s tim od 2029. godine planiramo proizvodnju cementa bez emisija CO 2 u atmosferu.

Koliko inače CO₂ emitirate na godinu?

– Sedamsto tisuća tona. Sad je cijena CO₂ između 80 i 100 eura, što znači da bismo trebali plaćati 70 milijuna eura na godinu. Međutim, prema pravilima EU-a dobivamo dio slobodnih alokacija, a dio moramo plaćati i za prošlu godinu taj je trošak iznosio 15 milijuna eura.

No do 2032. više neće biti slobodnih alokacija, zbog toga smo fokusirani na realizaciju projekta ‘CO₂NTESSA‘. To je naš najveći projekt, a vrijednost mu je 400 milijuna eura. Prijavili smo ga i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u cilju njegova proglašenja projektom od strateškog državnog interesa.

Zašto je on strateški važan za državu?

– Osim modifikacije procesa proizvodnje klinkera u našoj tvornici, projekt podrazumijeva i transport do definirane lokacije za podzemno skladištenje CO₂, što znači da je kompatibilan s projektom ‘GT CCS Croatia‘, koji razvija Agencija za ugljikovodike. Naime, nitko nije toliko blizu potencijalne lokacije za skladištenje CO₂ kao što je Nexe u Slavoniji.

Ina već godinama odlaže CO₂ u bušotine i to uspješno funkcionira. Osim toga, Agencija za ugljikovodike svoj je projekt prijavila za uvrštenje na listu strateških projekata EU-a, tzv. PCI listu. Dakle, njezin se projekt naslanja na naš. ‘CO₂NTESSA‘ je jedan od rijetkih projekata u EU-u koji ima efikasno rješenje zbrinjavanja CO₂, transportnim cjevovodom do lokacije Bockovci-1, gdje će se utiskivati u slani akvifer.

Hoće li i drugi moći odlagati CO₂ u podzemno skladište?

– Projekt nije budućnost samo naše kompanije, nego cijele industrije. Kapaciteti ležišta za utiskivanje CO₂ dovoljni su ne samo za nas, već i za tvornice emitere iz šire regije. Uz velike mogućnosti koje bi se realizacijom ‘CO₂NTESSE‘ otvorile našoj kompaniji i cijeloj industriji, zbog prirodnih mogućnosti skladištenja CO₂ Hrvatska ima odličnu priliku postati buduće čvorište za upravljanje tim plinom iz šire regije i tako utjecati na važan segment u ostvarenju plana zelene tranzicije EU-a.

Cijeli intervju pročitajte u digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.