Ivica Pivac: Ulažemo u tvrtke za koje smatramo da su kvalitetne i perspektivne, pa tako i u Podravku

Naše je poslovanje diverzificirano, nismo sve karte stavili na jednu djelatnost. Da je pametno poslovati u različitim industrijama, pokazala je i promjena poslovnih okolnosti posljednjih godina, koja nije jednako pogodila sve grane gospodarstva

Nedavno je u javnosti, unatoč medijskom praćenju afere u Ini i vlasničkom preslagivanju u Fortenovi, odjeknula vijest da je Grupa Pivac kupila mali paket dionica u Podravci, što nas je asociralo na već viđeno u slučaju Kraša. Ta je vrgoračka kompanija u vlasništvu Ivice i Nevena Pivca te njihova nećaka Miljenka inače već dugo vrlo likvidna te ulaže u razne poslove, a primjerice vlasnik je i turističke tvrtke Sol Tourism, koja ima dva hotela u Makarskoj te hotel i hostel u Dubrovniku.

Grupa Pivac nastavila je u 2022., unatoč nepovoljnim i, što je još gore, neizvjesnim gospodarskim kretanjima, ulagati u proizvodnju, a predsjednik njezine uprave Ivica Pivac ulaganja najavljuje i za ovu godinu. Budući da se rezultati iz zadnjega kvartala tek zbrajaju, Pivac u razgovoru za Lider nije rekao kako su članice Grupe poslovale u 2022., osim da vjeruje da će ‘rezultat biti proporcionalan trudu i brizi‘ koji su uloženi, kao i svake godine.

To je inače njegov stil, samozatajan je kao i drugi članovi te obiteljske kompanije, i s obzirom na to da nije pretjerano zainteresiran za medije novinaru s njim nije lako dogovoriti razgovor. No, evo, ipak je pristao na intervju za Lider u kojem smo se dotaknuli raznih tema.

A što se tiče poslovanja, prema rezultatima iz 2021. MI Braća Pivac ostvario je prihod od 1,7 milijardi kuna te dobit 54,4 milijuna kuna. Druge dvije članice Grupe ostvarile su: Vajda 552,4 milijuna kuna prihoda i 22,4 milijuna kuna dobiti te PPK karlovačka mesna industrija 1,3 milijarde kuna prihoda i 16 milijuna kuna dobiti. Unatoč svim nedaćama, u netom završenoj godini punoj izazova za Grupu Pivac strateški se ništa nije mijenjalo – stvarao se i održavao zaokruženi poslovni ciklus. – Držimo se tog cilja, a dosadašnji poslovni rezultati pokazali su da su naše odluke bile dobre – započeo je razgovor Pivac.

Prihodi i dobit članica Grupe jako su dobri. Koliko od toga izvozite i kamo?

– Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosio je gotovo 12 posto. Osim na tržištima Srbije, Slovenije, BiH i Sjeverne Makedonije, prisutni smo na policama trgovačkih lanaca u većini zemalja Europske unije: Bugarska, Slovačka, Njemačka, Austrija, Italija, Švedska, Rumunjska, Finska i Danska samo su neke od zemalja u koje redovno plasiramo svoje proizvode.

Jačamo svoju poziciju i na njemačkom tržištu pa smo prošle godine u suradnji s partnerom iz Njemačke osnovali tvrtku za veleprodaju i maloprodaju Pivac Group GmbH. Ove nas godine čeka puštanje u rad novog pogona u Ljubuškom, čime ćemo povećati prisutnost i na tržištu BiH.

Iza Grupe Pivac velike su investicije. Koje pripremate?

– Osim investicije vrijedne osam milijuna eura u pogon za obradu i preradu mesa u Ljubuškom kojom ćemo povećati obujam proizvodnje, nastavit ćemo investirati i u postojeće proizvodne pogone u Čakovcu i Karlovcu. U Karlovcu upravo finaliziramo gradnju novoga skladišno-logističkog centra površine 4500 kvadrata, u koji smo uložili sedam milijuna eura.

Ove godine planiramo i završetak i puštanje u rad projekta Ravča 2, odnosno druge faze gradnje velikog pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina. Taj objekt vrijedan 30 milijuna eura omogućit će potpuno objedinjavanje proizvodnih procesa na jednoj lokaciji, ali i povećati proizvodne kapacitete. Za Grupu Pivac investicije su nužno gorivo za razvoj poslovanja. Vremena se mijenjaju, a investicije su način kako ići ukorak s njima.

One su još i više od toga, dokaz su odgovornosti prema poslovanju. Samo ulaganjem možemo održati i unaprijediti kvalitetu svojih proizvoda, a zajamčenom kvalitetom osigurati konkurentnost. U svakom smo slučaju zadovoljni jer smo uspjeli ostvariti sve planirane investicije.

Koliko je u vašim proizvodima domaćeg mesa, a koliko uvoznog?

– Zanimljivo je da nam se to pitanje često postavlja. Očito postoji svijest o važnosti te teme. Grupa Pivac davno je prepoznala važnost domaće sirovine za svoju proizvodnju pa nam je strateški prioritet osigurati što je moguće više kvalitetne domaće sirovine.

Vlastita proizvodnja i kooperacija trenutačno zadovoljavaju oko 70 posto naših ukupnih potreba za junećim mesom, a samodostatnost u svinjskom mesu iznosi oko 50 posto. Uzimajući u obzir eskalaciju cijena sirovina i energenata, kratkoročni nam je cilj prebroditi ovo razdoblje uza zadržavanje sadašnjih brojeva. Nadamo se da će se situacija stabilizirati jer od krajnjeg cilja ne namjeravamo odustati, a to je samodostatnost sirovine za potrebe vlastite proizvodnje.

Zaokruženi ciklus, od ratarstva i uzgoja stoke do vlastite maloprodaje, omogućio nam je da budemo otporniji na tržišne šokove u svim fazama, od ulazne sirovine do plasmana proizvoda. U Grupi Pivac u posljednje dvije godine unatoč svim izazovima nije bio doveden u pitanje kontinuitet nabave sirovine, proizvodnje i opskrbe.

Često govorite da je jedan od vaših ciljeva revitalizacija stočarstva u Hrvatskoj i ostvarenje samodostatnosti u domaćem uzgoju. Kako ste inače zadovoljni Vladinom poljoprivrednom politikom u sektoru stočarstva?

– Revitalizacija stočarstva preduvjet je ostvarenja samodostatnosti. Zapravo, riječ je o jedinom održivom konceptu. I ne mislim pritom održivom konceptu samo u smislu poslovanja Grupe Pivac. Govorim o temi koja ima ekonomsku, socijalnu i demografsku komponentu. Poljoprivredna politika trebala bi prije svega počivati na tome da se proizvodnju hrane tretira kao stratešku odrednicu Republike Hrvatske kojoj treba pristupati cjelovito.

Kad znamo da imamo sve prirodne preduvjete, logično je da se zapitamo što smo propustili da zaostajemo za usporedivim zemljama. Problematično je kad nakon više od 30 godina funkcioniranja slobodnog tržišta mi još uvijek postavljamo ključne stvari na noge i pričamo o strategijama i konceptima. O hrvatskom stočarstvu predugo se govori kao o sektoru koji ima perspektivu. I u tome je kvaka – ne možemo 30 godina biti samo perspektivni.

Potencijala ima, ali ga treba razvijati. Na agraru i razvoju stočarstva počiva samodostatnost, ostalo je nadgradnja. Tržište vapi za domaćom sirovinom. Grupa Pivac pokazala je spremnost da vlastitim naporima i resursima potiče domaću primarnu proizvodnju jer smo odlučni u tome da se naša proizvodnja opskrbljuje iz domaćeg uzgoja.

No u tjedniku Nacional nedavno je objavljeno da je Grupi Pivac iz Mjere 14 Ruralnog razvoja isplaćeno 33,5 milijuna kuna za 2021., zbog čega se pobunio manji dio Vajdinih kooperanata koji tvrde da su sredstva za uzgojene svinje trebala biti isplaćena njima, a ne tvrtkama u sastavu Grupe Pivac.

– Model kooperacije u sustavu Grupe organiziran je na način da s kooperantima sklapamo ugovor o uslužnom tovu, pri čemu Grupa Pivac ostaje vlasnik životinja. Sukladno potpisanim ugovorima farmerima plaćamo za uslugu tova, odnosno ugovorenu fiksnu cijenu po kilogramu prirasta.

Mi kupujemo životinje i isporučujemo ih na farme kooperanata. Kao organizator tova i vlasnik životinja nabavljamo što je moguće kvalitetniji tovni materijal. Nadalje, tijekom cijelog razdoblja tova kupujemo i na farme dostavljamo hranu za te životinje. Vodimo brigu da to bude isključivo zdravstveno ispravna hrana provjerenih dobavljača koju redovito kontroliramo i šaljemo na analize kako bismo osigurali maksimalno kvalitetnu prehranu s pozitivnim učincima ne samo na proizvodne rezultate već i na zdravlje životinja.

Naša stručna služba, u kojoj su veterinari i drugo stručno osoblje, svakodnevno odnosno svaki tjedan obilazi sve naše kooperante i nadzire uvjete držanja životinja, njihovu prehranu i postupanje s njima. Farmerima smo na usluzi 24 sata na dan za sve što im je potrebno. Svim tim radnjama stvaramo okvir za provođenje mjere. Stoga u isplaćenim sredstvima ne vidimo ništa sporno.

