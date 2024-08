Janja i Dražen Pavetić, MagisWall: Vlastiti marketinški kanal enormno je važan na putu prema svjetskom uspjehu

Nedavno je u zagrebačku tvrtku MagisWall došao poziv službenika iz Facebookova Odjela za podršku poslovnim korisnicima, koji je direktorima Janji i Draženu Pavetiću uputio po jednu čestitku i ispriku. Čestitao im je na sjajnom poslu koji rade i ocjeni korisnika od 4,9. Ispričao im se jer ta ocjena nije maksimalnih 5,0, a zbog prepoznatog rada botova. Iz Facebooka je obećano da će to biti ispravljeno te da će ocjena na osnovi stvarnih reviewa biti ispravljena na maksimalnu. Naime, MagisWall među više od tisuću i pol osvrta nema ni jednoga jedinog negativnog. Za više od 10 godina postojanja!

Takve izvrsne recenzije kupaca zvuče još impresivnije doda li se tome podatak da FB stranica MagisWall ima 172 tisuće pratitelja. A druga stranica te tvrtke, Ideja doma – 1000 ideja za uređenje interijera, čak 479.000 pratitelja. Neka se ne naljute nogometni fanovi, ali zajedno imaju nekih 30-ak tisuća pratitelja više od nogometnoga kluba Dinamo!

Priča o bračnom paru Pavetić i njegovu biznisu, proizvodnji dekorativnih tapeta, uređenju interijera i web shopu koji vodi, inspirativna je do svoje srži. Ona uključuje baš sve elemente potrebne za roman. Uspjeh na kraju zato posebno raduje. Onako ljudski, prema zaslugama. A sve je počelo od sna, pa gotovo završilo u bankrotu. Tako to valjda ide. Možda ovaj razgovor ne bi ni bio vođen u njihovu zagrebačkom showroomu da početak nije bio tako težak.

– S 19 sam se godina doselila u Varaždin, gdje sam upisala Fakultet organizacije i informatike. Ondje sam upoznala Dražena. Bio mi je najbolji prijatelj, poslije partner, nakon toga suprug i otac naše Sarah. I cijelo vrijeme moja srodna duša, u poslu i privatno. Nakon što smo diplomirali, većina naših kolega počela je raditi, putovati i uživati u životu, slati nam slike iz raznih dijelova svijeta. A nas smo se dvoje preselili u Zagreb i otvorili tvrtku za grafički dizajn, izradu web-stranica te internetski marketing. Kada smo te 2010. u autu njegova oca vozili potpisati dokumente za osnivanje tvrtke, na radiju je spiker govorio da se zbog krize u Hrvatskoj svakog dana gase tri poduzeća. Nije nas to obeshrabrilo. Samo smo ubrzo shvatili da kao 24-godišnjaci baš i nemamo jednostavan prolaz kod direktora tvrtki kojima smo nudili svoje marketinške usluge. Sam MagisWall razvili smo paralelno s tim, kao dodatni biznis, i prva ideja pokretanja bila je da pokažemo kako smo jaki u marketinškom smislu – prisjetila se Janja Pavetić.

Preokret u nekoliko sati

Njih su dvoje ubrzo kupili prvi stroj pomoću kojeg su izrađivali naljepnice iz folija, a poslije i pisač. Tada su dobili ideju o otvaranju štanda u Arena Centru. Nakon toga jednog i u šibenskom centru Dalmare. Vjerovali su da će turisti navaliti na njihove proizvode. No, nisu.

– Bili smo mladi i prilično naivni. A onda nam je 2013. Porezna uprava poslala ‘čestitku‘. Pisalo je da će nas blokirati ako u idućih 15 dana ne platimo dugove, koji su bili ogromni. Odmah smo krenuli prema Poreznoj, čak se i izgubili po putu koliko smo bili u stresu. Dražen je ostao dolje, a ni moje suze nisu pomogle da dobijemo neku odgodu plaćanja. Kada sam ubrzo ušla u auto, rekla sam Draženu da nazovemo knjigovotkinju i probamo otvoriti stečaj jer nam druge nema. Već smo kovali planove kako ćemo ići u Njemačku i do kraja života otplaćivati dugove. On je nakon toga otišao u tvrtku, a ja doma – istaknula je.

Umjesto da očajava, otišla je na Facebook i kreirala novi profil ‘Ideja doma – 1000 ideja za uređenje interijera‘. Što bi se reklo, ostalo je povijest. Na profil je stavila nekoliko fotografija, svojih ideja uređenja interijera. Pozvala je prijatelje da i oni nešto objave. A prijatelji su pozvali prijatelje. Nekoliko sati poslije nazvala je supruga i rekla da pod hitno dođe kući i vidi što se događa. Naime, u tom kratkom vremenu profil je već imao tri tisuće pratitelja. Do jutra 10.000! Do kraja mjeseca 30 tisuća, a do kraja godine 150.000.

– Da nije bilo tog pisma iz Porezne, tko zna gdje bismo danas bili. No, u tom trenutku sve se promijenilo. Profil koji smo kreirali dao nam je nadu i novi pogled na marketing. Ugasili smo štandove i u cijelosti se prebacili na digitalne platforme. Otvorili smo vlastiti marketinški kanal, koji je, pokazat će se u godinama koje su uslijedile, enormno važan. Viralna zajednica koja je tada stvorena stalno raste i okuplja ljubitelje interijera iz cijele regije te nam uz stranicu MagisWall predstavlja odličan način komunikacije s kupcima – ispričao je Dražen Pavetić u dahu.

Cijelu poduzetničku priču Janje i Dražena Pavetića čitajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.