Iz Borova ne mogu ni potvrditi niti demantirati da je Stipe Latković potencijalni ulagač u tu kompaniju?

Splitski poduzetnik Stipe Latković zainteresiran je za preuzimanje Borova, objavio je Poslovni dnevnik. Doduše, ta vijest nije potvrđena, a u Poslovnom dnevniku podsjećaju da se pozivom na iskazani interes u Borovu iz travnja tražilo strateškog partnera koji bi dokapitalizirao tvrtku i sudjelovao u provođenju plana restrukturiranja. Iz Borova i Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao vlasnika kompanije, potvrđeno je i Lideru prošli tjedan da je interes pokazao jedan ulagač, no tada nisu mogli reći o kome je riječ jer je na tome inzistirao taj potencijalni ulagač.

No da bi taj ulagač mogao biti Latković, pisali su lokalni dalmatinski mediji preko kojih je do te informacije i došao Poslovni dnevnik. Poslali smo upit Borovu iz kojeg su nam poručili da ne mogu ni potvrditi, niti demantirati da je Latković potencijalni ulagač u tu kompaniju, poručivši samo da je riječ o jednoj domaćoj kompaniji koja bi mogla uložiti u Borovo.

Latković je javnosti inače poznat zbog bespravne gradnje u uvali Vruja i navodne dobre veze s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, a u poduzetništvu percepiran je ponajprije kao građevinac sa svojom tvrtkom Point, iako najveći prihod od svih njegovih tvrtki ostvaruje Dr. Luigi koja se bavi proizvodnjom medicinske obuće.

Otuda, pretpostavlja se, i interes Latkovića za Borovo. Njegova medicinska obuća se inače distribuira kroz ljekarne i trgovine ortopedskim pomagalima u Hrvatskoj i ostatku EU, ali i u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Ta je tvrtka lani ostvarila šest milijuna eura prihoda (Borovo 12,4 milijuna eura).

Lider je u prošlom broju analizirao poslovanje Borova i pisao o potencijalnom ulagaču. No nitko za sada nije spomenuo kad bi zainteresirani ulagač mogao donijeti konačnu odluku, ali valjda će do kraja godine znati na čemu je. Za to vrijeme u CERP-u prate i analiziraju sve moguće opcije stabiliziranja poslovanja, primarno vodeći računa o zaposlenima, no država je unazad par godina već dosta pomogla u smislu prolongiranja otplate kredita u iznosu od 6,1 milijuna eura podignut kod Croatia banke i HBOR-a.

– Činjenica je kako Borovo ustrajno odolijeva svim izazovima poslovanja zahvaljujući pomoći Vlade Republike Hrvatske u vidu danog zaloga dionica, a posljednjih godina i prolongatu otplate kredita, što pokazuje brigu većinskog vlasnika zbog važnosti i osjetljivosti tvrtke na lokalnoj razini. Izravnije pomaganje nije moguće niti dozvoljeno, obzirom na stroga pravila Europske komisije o preuzimanju uloge investitora od strane države – kažu u CERP-u.

Poslali smo upit i Stipi Latkoviću te ćemo njegov odgovor objaviti kada nam ga pošalje.