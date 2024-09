Je li veći broj ‘roamera‘ na telekom mrežama znak da je Hrvatsku ove godine ipak posjetilo više turista?

Proteklog se ljeta u javnom prostoru mnogo raspravljno o stvarnom broju turista koji su posjetili Hrvatsku ove godine, pa iako su neki izvještaji pokazali manju posjećenost, postavlja se pitanje mogu li neki alternativni pokazatelji, poput broja roamera na telekom mrežama, otkriti stvarno stanje. Povećan broj roamera tijekom ljetnih mjeseci, odnosno korisnika koji se prijavljuju na telekom mreže u inozemstvu, mogao bi, naime, biti indikator da je Hrvatsku ove godine posjetilo više turista, stoga smo odlučili provjeriti što pokazuju konkretne brojke te ih usporediti s podacima Državnog zavoda za statistiku.

Više Nijemaca, Slovenaca, Poljaka...

Sva su tri telekoma u Hrvatskoj potvrdila kako su ovoga ljeta zabilježili veći broj roamera u odnosu na prošlo ljeto. Prosječan broj roaming korisnika na mreži Hrvatskog Telekoma u lipnju, srpnju i kolovozu 2024. bio je 951 tisuća mjesečno, dok je u istom periodu 2023. taj broj bio 862 tisuće. Dakle, porast u odnosu na prošlu godinu iznosi 10 posto.

– Najčešće je riječ o korisnicima koji dolaze iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Češke, Poljske, Francuske, Mađarske, BiH, Srbije i Nizozemske – odgovorili su iz HT-a.

Eksponencijalan rast potrošnje podatkovnog prometa u ljetnim mjesecima bilježi i A1 Hrvatska. Napominju da je broj SIM kartica stranih korisnika na A1 mreži u lipnju, srpnju i kolovozu ove godine rastao u odnosu na prethodnu godinu za oko 11 posto na mjesečnoj razini.

– Najveći broj stranih SIM kartica bilježimo iz Njemačke, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Poljske. Iz ovih brojki vidljivo je kako korisnici doista surfaju i razgovaraju kao kod kuće (engl. roam like at home), koriste OTT (engl. over the top) aplikacije za video pozive ili gledaju video sadržaje na popularnim servisima s filmovima i serijama – pojašanjavaju u A1.

I Telemach Hrvatska bilježi porast broja roamera tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2024. u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine.

– Što se tiče njihove strukture, vrlo je slična onoj iz prošlih godina s tim da značajne poraste bilježimo kada je riječ o broju posjetitelja iz pojedinih EU zemalja iz kojih već godinama dolazi najviše turista u Hrvatsku, poput Slovenije, Italije, Austrije i Poljske te mnogih drugih zemalja – napominju u Telemachu.

Logična posljedica

Do povećanja broja roamera moglo je doći zbog povećanog broja stranih državljana koji su boravili u Hrvatskoj ili prolazili kroz Hrvatsku ovog ljeta, potvrđuju iz Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a). Prema HAKOM-ovim podacima s tržišta elektroničkih komunikacija za drugo tromjesečje 2024., koje, doduše, završava s 30. lipnja 2024., vidljiv je porast trajanja telefonskih poziva inozemnih korisnika (roamera) u nacionalnim mrežama za gotovo 10 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

– HAKOM nema podatke o strukturi korisnika koji se spajaju na mreže operatora u Hrvatskoj, međutim, logično je pretpostaviti da je riječ o turistima, iako i drugi faktori mogu doprinijeti toj brojci. Primjerice, moguće je da su ovoga ljeta strani državljani u manjoj mjeri za vrijeme boravka u Hrvatskoj kupovali i koristili SIM kartice nacionalnih operatora što također doprinosi porastu broja roamera, iako se možda broj inozemnih posjetitelja nije promijenio – objašnjavaju u HAKOM-u.

To također može značiti i veći broj uređaja kojima su se posjetitelji spojili na mrežu, dodaju iz HAKOM-a, kao što su mobiteli, tableti, laptopi i uređaji u vozilima, bez da je došlo do povećanja broja korisnika.

Međutim, Krešimir Alić, direktor istraživanja u kompaniji IDC specijaliziranoj za podatke s telekomunikacijskog i tehnološkog tržišta, smatra da je veći broj roamera ‘logična posljedica sporazuma o snižavanju cijena roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i EU koji je stupio na snagu u listopadu prošle godine‘.

– Na osnovu ugovora sklopljenih s EU operaterima, operateri država Zapadnog Balkana svojim su korisnicima ponudili dostupnije roaming pakete te ih na taj način, uključujući Hrvatsku – objašnjava Alić, koji misli da je ovaj trend tek malim dijelom vezan uz povećanje broja turista, s obzirom na to da se prema statistika Ministarstva i sporta RH broj turista temeljenih na podacima sustava eVisitor u prvih osam mjeseci ove godine povećao tek za četiri posto.

A podaci Državnoga zavoda za statistiku pokazuju da je u lipnju ove godine ostvareno 3,4 posto više, u srpnju 2 posto manje dolazaka turista u odnosu na ista razdoblja lani, dok za kolovoz 2024. podaci DZS-a još nisu dostupni.

‘Roaming‘ otkriva neprijavljene goste

No Alić, koji je u IDC-u odgovoran za fiksne i mobilne komunikacijske usluge u Srednjoj i Istočnoj Europi te zemljama Commonwealtha, spominje još jedan razlog zbog kojega je možda došlo do većeg broja roamera.

– Ovi podaci, primjerice, mogu ukazati na brojnost strane radne snage iz regije Zapadnog Balkana u Hrvatskoj tijekom ljetnih mjeseci – dodaje Alić.

Osim toga, rastući trend rada na daljinu, odnosno digitalnih nomada koji borave u Hrvatskoj, također utječe na navedene brojke. Iako su poslovna putovanja tijekom ljetnih mjeseci rjeđa od onih privatnih, nisu zanemariva, kao niti posjete obitelji i prijateljima ljudi iz dijaspore, koji imaju strane brojeve.

Međutim, iako turisti nisu jedini koji se tijekom ljeta priključuju na mreže hrvatskih operatora, roaming itekako može biti jedan od pokazatelja turističkog prometa. Pa ako se već i brojke ne poklapaju sa službenim statistikama, mogu ukazivati na broj neprijavljenih gostiju.