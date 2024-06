Jedinstven slučaj u Hrvatskoj: IT tvrtka Gauss preuzela osječku privatnu gimnaziju

Rijetko kada imamo priliku čuti da je neka privatna obrazovna institucija otišla u ruke privatne kompanije, no upravo se to dogodilo nedavno na istoku Hrvatske kada je osječka IT tvrtka Gauss preuzela Gimnaziju Gaudeamus, prvu privatnu školu u Osijeku. Neuobičajen je to, ako ne i jedini slučaj preuzimanja neke privatne škole od strane IT tvrtke. Međutim, razlog koji se krije iza takvog poteza više je nego očit.

Kako nam priča Dragan Ibriks Golub, vlasnik i direktor Gaussa, Gimnaziju Gaudeamus odlučili su kupiti kako bi uveli učenike u nova, tržištu prijeko potrebna područja kao što su umjetna inteligencija, blockchain tehnologija, virtualna stvarnost, dizajn i razvoj proizvoda.

– Otvaranje škole i rad s djecom želje su koje nosimo već nekoliko godina, a kada se ukazala prilika za preuzimanjem Gaudeamusa, privatne gimnazije s dugogodišnjom tradicijom, nismo oklijevali ni trenutka. Glavni cilj nam je bio rad s djecom i njihov napredak, kao i usklađivanje obrazovnog procesa s potrebama 21. stoljeća. Smatramo da je obrazovni sustav u današnje vrijeme pun prostora za unapređenje i vjerujemo da možemo pridonijeti njegovom razvoju – kaže Ibriks Golub, ne otkrivajući iznos transakcije.

S navedenim tehnologijama, za kojima na tržištu rada nedostaje kadra, Gauss radi projekte za klijente, a tvrtka, koja je osnovana 2012. godine, već je otprije poznata po davanju studentskih stipendija.

Kurikulum Gimnazije Gaudeamus ostat će gimnazijski, a Ibriks Golub kaže da će naglasak biti na praktičnom i projektnom učenju te radu u Gaussu i drugim partnerskim tvrtkama.

– Za prvu godinu planiramo formirati jedan razred s 15 učenika. Naš kratkoročni plan uključuje pronalaženje adekvatnog i atraktivnog prostora, kao i odabir kadra kojem je rad u školstvu poziv, a ne samo posao. Većinu sadašnjih zaposlenika planiramo zadržati, a dodat ćemo i novi kadar te angažirati gostujuće predavače. Dugoročno, planiramo ulagati u infrastrukturu i razvoj vlastitih projekata u suradnji s vodećim fakultetima i vrhunskim tehnološkim tvrtkama. Cilj nam je pružiti djeci temeljitu pripremu za život, fakultet i državnu maturu – zaključuje direktor.