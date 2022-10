Jelena Bikić (Silvan): Kako ući na dm-ove police? Pošalješ mu e-mail s upitom za suradnju!

Kako se ručno spravlja sapun, Bikić je naučila na YouTubeu. Teži dio ulaska na prezasićeno tržište kozmetike bio je osmisliti proizvod koji je drukčiji, proizvodnu recepturu, izgraditi brend, definirati tržište, pronaći kvalitetne partnere, osmisliti marketinšku strategiju…

U moru kozmetičkih proizvoda, što onih velikih proizvođača, što onih manjih, inovativnost, izgleda, i dalje stvara priliku pa ne začuđuje što su svoje mjesto na tržištu našli proizvodi brenda prirodne kozmetike nazvanog prema zaštitniku divlje prirode – Silvanu. Taj obrt smješten u Kljacima u Šibensko-kninskoj županiji bavi se proizvodnjom prirodnih sapuna koji, osim kvalitete za njegu kože, nose i priču o baštini i ekologiji.

– Priča iza proizvoda Silvan s jedne je strane nostalgična i inspirirana životima ljudi koji su obitavali na ovim prostorima nekoliko tisuća godina prije nas, odnosno kulturnim nasljeđem, a s druge strane utire put boljoj i zelenijoj budućnosti za sve nas – govori Jelena Bikić, koja je 2016. godine uz pomoć dečka osnovala Silvan i dokazala da se iz hobija može pokrenuti uspješan posao.

Trenutačno svoje proizvode prodaje u dm-ovim drogerijama u sklopu odjela prirodne kozmetike namijenjenog ekološki osviještenim kupcima, a proizvodi ukupno četiri vrste sapuna: one za čišćenje lica, dvije vrste za piling te sapune za ruke i tijelo. Pakiranje svakog sapuna, koje je inspirirano prapovijesnom plemenskom umjetnošću ilirskog naroda, zaokružuje priču ovog brenda s obzirom na to da je biorazgradivo i pretvara se u livadno cvijeće jer su u njega umetnute razne sjemenke.

Od gledanja serije do ideje

A iako je fraza ‘od garaže do velike korporacije‘ češća kad su u pitanju uspješni IT startupovi, ni u slučaju ovoga kozmetičkog startupa nije mnogo drugačije jer je, umjesto u garaži, Bikić posao pokrenula u očevoj alatnici. Cijela priča koja stoji iza pokretanja posla ima neobičan i zanimljiv početak – inspirirana je gledanjem serije. Ideju da bi se mogla baviti proizvodnjom kozmetike Bikić je dobila kad je zajedno s svojim dečkom gledala seriju The Apprentice u kojoj su natjecatelji dobili zadatak stvoriti vlastiti kozmetički proizvod i prodati ga.

– Fascinirala nas je ta ideja i palo nam je na pamet da bismo i mi mogli učiniti isto. Uvijek smo bili vrlo kreativni pa nam se svidio postupak izrade sapuna. Počeli smo s vodičima na YouTubeu i nakon nekoliko dana naručili sve što nam je potrebno za izradu prvog sapuna. Od te točke ubrzajte godinu dana u budućnost, u trenutak kada smo odlučili da je ‘to to‘ i nakon čega smo pokrenuli posao – objasnila je Bikić.

Novac za pokretanje posla uložila je sama. Uspjela je, doduše, dobiti potporu za samozapošljavanje, koja je u tom trenutku iznosila 20 tisuća kuna. Međutim, budući da proizvodnja kozmetike nema veze s njezinim stečenim humanističkim obrazovanjem, posvetila je godinu i pol kako bi stekla potrebne kvalifikacije za pokretanje posla.

– Kad sam odlučila da želim ući u posao, saznala sam da je za vođenje takvog posla potrebno zadovoljiti nekoliko zahtjeva, od kojih su najvažniji imati odgovarajuće obrazovanje u tom području te pronaći odgovarajuće mjesto za proizvodnju – iznosi Bikić.

Odgovarajućim mjestom u koje bi mogla smjestiti proizvodnju pokazala se već spomenuta alatnica njezina oca jer bila jedina prostorija u obiteljskoj kući koja je imala zaseban ulaz, što je bio jedan od zakonskih zahtjeva. Uz rušenje starih zidova, gradnju novih i kompletnu adaptaciju, alatnica je doživjela transformaciju i postala pravi laboratorij u kojem se stvorio Silvan. Upravo se tamo i danas svakodnevno odvija proces ručne proizvodnje sapuna od prirodnih sastojaka poput saponificiranih i eteričnih ulja, dodataka poput mljevene kave, morske soli ili aktivnog ugljena.

Prepoznao ih i Vogue

Osnovna formula korištena za postizanje uspjeha u Silvanovu poslovanju definitivno je uloženi trud u razvoj ideje i proizvoda, no pitanje je bi li trud bio dovoljan da nije bilo nekoliko ključnih trenutaka u kojima je bio prepoznat i koji su prelomili njegov razvoj. Među prvim prekretnicama bilo je ostvarivanje suradnje s dm-ovim drogerijama koju je inicirala Bikić.

– Kada sam poslala upit za suradnju na dm-ovu e-mail adresu, rekla bih da smo bili ‘u pravo vrijeme na pravom mjestu‘ – priča Bikić.

Osim toga, 2019. godine Silvan je bio izabran kao jedan od pet dobitnika nagrade ‘Odvažna‘. Riječ je o programu koji su pokrenuli Ikea i Mastercard u suradnji s udrugom Solidarna, koji je kao svoj cilj imao ekonomsko osnaživanje žena poduzetnica. Također, nedavno je Silvan postao i dio Infobipova startup-programa, što je posebno zanimljivo jer nije riječ o IT kompaniji.

No, najposebnije priznanje uspjeha i potvrda da su se nametnuli kao dobar brend, ali i ogroman vjetar u leđa bila je objava u britanskom izdanju magazina Vogue.

– Vogueov e-mail stigao je iznenada 2019. godine. U tom trenutku ni u primisli mi nije bilo da bi se moglo dogoditi takvo što. No to je bila posebna, golema potvrda kvalitete proizvoda, dizajna i brenda te je na neki način okrunilo sva naša promišljanja i trud koji smo uložili u ideju – objasnila je Bikić i dodala da joj je objava u Vogueu bila odskočna daska i da je od tog trenutka počeo snažniji rast prodaje.

O tome kako posluju trenutno, gdje izvoze, planiraju li širenje te koji su daljnji planovi Silvana pročitajte u digitalnom ili tiskanom izdanju ovotjednog Lidera.