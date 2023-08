Johannes Steurer (Aluflexpack Grupa): Zbog našeg novog pogona u Drniš se vraćaju ljudi koji su otišli raditi u inozemstvo

Ulaganjem 65 milijuna eura u proširenje Aluflexpackova pogona u Drnišu, što je u završnoj fazi investicije, Aluflexpack Grupa, čije je sjedište u Švicarskoj, pozicionirala se uz tek nekoliko kompanija u svijetu koje proizvode fleksibilnu ambalažu od aluminija. Predsjednik Uprave Aluflexpack Grupe Johannes Steurer kaže da im je ta investicija otvorila brojne nove mogućnosti i proširila postojeći proizvodni portfelj, ali da na tome neće stati.

Što će proširenje pogona u Drnišu donijeti tome kraju, a što hrvatskom gospodarstvu?

– Proširenje pogona u Drnišu već ima velike benefite, ne samo za Aluflexpack, nego i za cijeli drniški kraj i hrvatsko gospodarstvo. Tako velika investicija zahtijeva veliki broj dobavljača i izvođača radova, od gradnje i nabave strojeva, sofisticiranih sustava za održavanje, inženjera koji njima upravljaju do graditelja strojeva i samog pogona, te smo se koristili uslugama lokalnih i hrvatskih dobavljača kad god i gdje god je to bilo moguće. Aluflexpack Novi jedan je od tri najveća poslodavca u cijeloj jadranskoj regiji i najveći poslodavac u drniškom kraju, a gradnjom novog pogona stvorili su se uvjeti za 65 novih radnih mjesta i većina zaposlenika dolazi iz Drniša i okolice. Zbog novih mogućnosti zaposlenja stanovnici su se počeli vraćati iz inozemstva, mahom mladi ljudi koji ostaju u Drnišu jer sada imaju financijsku stabilnost i grad koji se stalno razvija. U svakodnevnom radu promoviramo drniški kraj, i to podrškom aktivnostima u domeni kulture, djece i mladih te okoliša, a, između ostalog, ponosni smo partner kazališnog festivala ‘GOOD fest‘. Osim toga, brojni naši domaći i inozemni kupci, dobavljači i drugi poslovni partneri dolaze u obilazak našeg pogona te osim korištenja usluga lokalnih ugostitelja, često se i vraćaju privatno oduševljeni ljepotama drniškoga kraja. Na nacionalnoj razini, jedan smo od najvećih izvoznika. Izvozimo čak 90 posto svojih proizvoda, a tom investicijom stvaraju se uvjeti da se taj postotak i poveća. U svakodnevnom poslovanju stvaramo prilike za suradnju s domaćim tvrtkama, kako onima iz drniškoga kraja tako i iz cijele Hrvatske, što nam je jako važno.

Biste li išli u investiciju od 65 milijuna eura da niste dobili i dio nepovratnih sredstava od HAMAG-BICRO-a?

– Tom smo investicijom postali jedna od najviše vertikalno integriranih kompanija u industriji i time smo otvorili brojne nove mogućnosti, poput proširenja postojećeg proizvodnog portfelja. Pozicionirali smo se uz tek nekoliko kompanija u svijetu koje se bave proizvodnjom fleksibilne ambalaže zasnovane na aluminiju s tako duboko vertikalno integriranim lancem. Nepovratna sredstva HAMAG-BICRO-a bila su nam velika pomoć pri gradnji novog pogona u Drnišu, ali ne i odlučujući faktor za realizaciju projekta. U tu investiciju ušli bismo i bez tih sredstava.

Za koliko će vam se vremena ta investicija vratiti?

– Proces je već započet jer odsad možemo proizvoditi mnogo više s kraćim vremenom dobave za kupce, istodobno osiguravajući još višu razinu kvalitete za sve ostale pogone koji se koriste poluproizvodima iz pogona u Drnišu. Očekujemo ukupno vraćanje investicije za tri do pet godina.

U proteklih jedanaest godina, otkako je Aluflexpack Grupa preuzela hrvatsku kompaniju, u pogone u Hrvatskoj uložili ste 200 milijuna eura. Jesu li ulaganjem u proširenje pogona u Drnišu završena planirana ulaganja?

– Ta je investicija dosad bila najveća, ali sigurno ne i posljednja u Hrvatskoj. Naš mindset kao poduzetnika i inovatora uvijek nas gura naprijed, stalno smo u potrazi za novim tehnologijama, rješenjima, strojevima, proizvodima... Naša ulaganja definitivno neće stati jer na tome počiva naša poslovna filozofija. Prije novog pogona u Drnišu uložili smo u razvoj novih linija za lakiranje i tisak 2017., zatim u pogon u Umagu, gdje smo ulaganjem u proizvodnu liniju za samostojeće vrećice proširili svoj proizvodni portfelj, u Zadru smo uložili u automatizaciju proizvodnje itd. Ambiciozno radimo na stalnom ulaganju u nove strojeve u svim pogonima, opremu, kao i u ljudske potencijale, odnosno edukaciju zaposlenika, ali i održiva rješenja u proizvodnji, što nam je jedan od stupova razvoja za budućnost.

Koji proizvođači u Hrvatskoj upotrebljavaju vašu ambalažu i raste li potražnja?

– Svi hrvatski top-brendovi koriste se našim rješenjima za ambalažu, uključujući najveće prehrambene i farmaceutske kompanije, poput Atlantic Grupe, Fortenova Grupe, Podravke, Kraša, Plive, Francka... S obzirom na to da već godinama surađujemo, naša se dugogodišnja povezanost pretvorila u partnerstvo, pa tako sada zajedno radimo na razvijanju proizvoda, razmjenjujemo ideje i stvaramo inovacije. Ponosni smo na sjajnu i vrlo blisku suradnju koju smo razvili i njegujemo sa svojim kupcima. Upravo zato potražnja stalno raste jer konstantno pratimo potrebe kupaca te im nudimo najbolja i moderna rješenja za njihove potrošače i cijelo tržište.