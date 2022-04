Kako su se spojili domaći i strani osnivači uspješnih startupa Visage Technologies i Cognism

Iz startupa Visage Technologies koji je prije dvadeset godina osnovao prof. dr. sc. Igor Pandžić, s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu, s kolegama znanstvenicima iz Švedske izrasla je respektabilna tvrtka koja razvija softver za prepoznavanje, praćenje i analizu lica. Sjedište joj je u Švedskoj, a ima istoimenu tvrtku u Zagrebu osnovanu 2013. i oko osamdeset zaposlenih. Startup Visage Technologies bio je prvi u Hrvatskoj s udjelom stranaca suosnivača u vlasništvu za razliku od startupova u čije vlasništvo su nakon osnivanja ušli strani ulagači. Do osnivanja ove tvrtke dovela je Pandžićeva suradnja s prof. Robertom Forchheimerom i dr. Joergenom Ahlbergom s kojima je sredinom 90.-tih godina surađivao na više europskih projekata.

- Oni su radili na Sveučilištu u Linkopingu, a ja na Sveučilišta u Ženevi i kroz tu suradnju razvili smo profesionalne i prijateljske veze, te me je Robert 2000. pozvao kao gostujućeg znanstvenika u svoju grupu na Sveučilištu u Linkopingu. Za vrijeme toga moga boravka u Švedskoj zajedno smo osnovali tvrtku – kaže Pandžić.

Visage Technologies AB je dioničko društvo registrirano u Švedskoj, a ujedno je i osnivač i vlasnik tvrtke Visage Technologies u Zagrebu. U početku je Pandžić bio većinski dioničar, no u međuvremenu se taj udio smanjio na oko 45 posto. U Visage Technologies kroz program opcija i druge inicijative kontinuirano potiču prijenos vlasništva prema članovima tima tako da trenutačno oko trideset zaposlenika tvrtke posjeduje dionice. Kada se dodaju opcije, gotovo svaka treća osoba koja radi u Visage Technologiesu jest ili će uskoro postati dioničar. Pandžić je član Nadzornog odbora čiji je sastav miješan (hrvatsko-švedski) tako da su njihovi mjesečni sastanci još davno prije pandemije bili online, obično uz jedan fizički sastanak godišnje.

Među najbrže rastućim tvrtkama

- Osim Nadzornog odbora, sve razine upravljanja tvrtkom su u našem zagrebačkom uredu. Jedini stranac je naš direktor prodaje, Nizozemac koji se ženidbom doselio u Dugo Selo – kaže Pandžić. Tvrtka Visage Technologies ima dvije divizije kojima je zajednička vrhunska ekspertiza u području računalnog vida. Automobilska divizija je bitno veća i radi na razvoju algoritama računalnog vida za asistiranu i autonomnu vožnju za švedskog partnera, tvrtku Arriver. Face Technology divizija razvija vlastite softverske proizvode u području praćenja, analize i raspoznavanja ljudskog lica.

- Naša tehnologija konkurira na tržištu diljem svijeta s primjenama u automobilskoj industriji, industriji ljepote, zdravstvu, prodaji, marketingu, sigurnosti i drugim područjima. Već više godina zaredom smo na raznim listama najbrže rastućih tvrtki u Europi, a cilj nam je nastaviti razvijati nove tehnologije i primjene te biti poticajno i ugodno radno mjesto za članove našeg tima – kaže Pandžić.

Drugi hrvatski startup s međunarodnim vlasništvom je Cognism, koji su 2015. zajednički osnovali Englez James Isilay i Hrvat Stjepan Buljat, IT stručnjak iz Zadra. Njih dvojica slučajno su se upoznali na mreži za freelancing nakon čega su počeli zajednički raditi na nekom projektu za financijsku industriju, ali im je taj posao propao jer je klijent odustao. No to ih nije obeshrabrilo nego su zajednički osnovali startup Cognism koji putem vlastite patentirane tehnologije umjetne inteligencije (AI) pruža tvrtkama B2B podatke i paket alata za ubrzanje prodaje.

Cognism je početkom ove godine dobio 87,5 milijuna dolara investicija od nekoliko fondova, no ovo nije prva investicija, ranije je dobio 28,9 milijuna dolara. Sjedište tvrtke je u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je 2019. proglašena jednom od najboljih razvojnih tvrtki, a iste godine osnovana je istoimena tvrtka i u Zadru.

Popisu hrvatsko-inozemnih startupova pridružio se i Solrise koji se bavi blockchainom, a uz osnivača Vidora Gencela iz Srbije, suosnivači su Hrvat Filip Dragoslavić i Englez Matt Martin. Osim suvlasništva u Solrise, Dragoslavić ima još jednu tvrtku. Potencijal ovoga starutpa prepoznali su ulagači koji su u rujnu prošle godine u Solrise uložili 3,4 milijuna dolara.