Kako zaraditi sa strane

Iako mnogima kao dodatni izvor zarade na pamet prvo padne platformski rad, odnosno dostava hrane i prijevoz putnika, polje je, zapravo, vrlo široko. Pandemija i inflacija postale su katalizatori trenda koji je nekoć tinjao, zarađivanja sa strane, pa je sve lakše naći primjere raznih inovativnih načina kojima pojedinci podebljavaju osobne financije. Štoviše, neki su otkrili i uspješna poduzetnika u sebi

Da je netko prije nekoliko godina rekao Tomislavu Anadolcu, financijskom i IT konzultantu, i njegovu partneru Hrvoju Bušiću, pilotu koji je radio za Croatia Airlines, da će njihov hobi, odnosno dodatni posao proizvodnje žestokih alkoholnih pića, tako dobro krenuti da će obojica napustiti svoje karijere i posvetiti se tom biznisu, obojica bi mu se nasmijala u lice. Dvojac je to iza brenda Duh u boci, destilerije u kojoj su u slobodno vrijeme proizvodili svoj viski i votku, a sada već proizvode, sudeći prema nekim priznanjima i nagradama, najbolji džin na svijetu.

– Zbog rasta našega dodatnog posla Hrvoje je nedavno prestao pilotirati i sad se full time angažirao u našoj zajedničkoj tvrtki, a ja još imam svoju kompaniju za IT i konzultantske usluge, no također se planiram potpuno posvetiti zajedničkom poslu koji je, u biti, narastao iz hobija – istaknuo je Anadolac, koji je već za Lider govorio o tranziciji maloga lokalnog proizvodnog pogona u globalnog igrača u industriji žestokih pića.

Nepoznati teritorij

Da će jednoga dana zapošljavati čak četrnaest ljudi, da će njezine tete animatorice biti zvijezde glavnih influenserskih profila u Hrvatskoj i šire te da će joj se kalendar za cijelu godinu napuniti već u proljeće, ni slutiti nije mogla Nikolina Gajec. Iz njezina nevjerojatno poduzetničkog duha nastala je ideja Little Stars by Nina, djelatnost specijalizirana za čuvanje i animaciju djece na vjenčanjima i eventima poput rođendana i raznih svečanosti. Studirala je pedagogiju i cijeli se život željela baviti djecom premda je jedno vrijeme radila nešto sasvim drugo. Posao u drugoj industriji, na potpuno drukčijemu radnome mjestu, nije ju zadovoljavao ni na jedan način osim egzistencijalno. A s obzirom na to da je uvijek razmišljala da bi bilo dobro pokrenuti vlastiti biznis, nije se libila ući na nepoznat teritorij te je prva u Hrvatskoj pokrenula biznis u koji je vjerovala od starta.

– Najprije sam otvorila obrt sa samo nekoliko animatorica kojima je, kao i meni, to bio dodatni posao, nešto sa strane što radimo vikendom. Danas, nakon četiri godine, mogu bez zadrške reći da sam izgradila ozbiljan biznis koji je preživio pandemiju. Obrt je danas tvrtka s četrnaest zaposlenika, posao cvjeta i vjerujem da su dobre stvari pred nama – istaknula je Gajec.

Ekipa iz Porezne

Pokretanje ili ulazak u posao sa strane u Hrvatskoj je uobičajena praksa već desetljećima. 'Fušari' se sve u šesnaest: vodoinstalateri, 'strujići', krojačice, frizerke, učitelji, pa čak i novinari, rijetki su oni koji baš nikad nisu radili dodatni posao. No još su rjeđi oni koji su poput dvojca iz Duha u boci ili Nikoline Gajec i njezinih zvjezdica u svoj dodatni posao uložili toliko truda i rada da je postao pravi pravcati biznis.

Pogodnosti dodatnog posla dodatni prihod

radite ono što doista volite

sâm svoj šef

radno vrijeme kreirate sami

potencijal za razvoj uspješna biznisa

Međutim, ono što je sasvim normalno u nekim drugim državama, rad za drugog poslodavca ili bavljenje vlastitim hobijem radi financijske koristi, u Hrvatskoj još nije dovoljno regulirano. Osim toga, većina Liderovih sugovornika koji i rade nešto sa strane ne želi o tome govoriti pod vlastitim imenom i prezimenom – zbog straha od Porezne uprave. Ne znači to da su konspirativni ili paranoični. Jednostavno, ne žele da im Porezna pokuca na vrata, svjesni da rade 'na crno'. Ne izdaju nikakve račune, novac za svoje usluge dobivaju na ruke, u gotovini, i trude se ostaviti što manje traga da doista zarađuju nekakav džeparac sa strane.

– Nažalost, moram odbiti sudjelovanje u Liderovoj temi pod svojim imenom. Upravo čitam jezive priče paušalnih obrtnika koje proganja Porezna uprava zbog tzv. prikrivenog zaposlenja. Vjeruj mi, to ne bih poželio ni najgorem neprijatelju, a kamoli sâm sebi takvu ekipu navukao na vrat – rekao je jedan od izvora koji ima svoju tvrtku za prevođenje, a u slobodno vrijeme susjedima izvodi pse u šetnju i k tome se počeo ozbiljno baviti proizvodnjom vlastite kozmetike.

Može i legalno

Istina, Porezna uprava već je nekoliko mjeseci u akciji hvatanja paušalnih obrtnika za koje se smatra da tim statusom imaju prikriveno zaposlenje, što u prijevodu znači da, prema njezinu mišljenju, imaju previsoke plaće i da za njih plaćaju premalen porez. Reakcije se ne stišavaju. No paušalni obrt sasvim je drukčiji oblik rada od dodatnog posla. Ali je i prereguliran, pa oni koji i rade sa strane radije ostaju u sivoj zoni.

Osim što se može regulirati otvarenjem obrta, dodatni posao moguće je raditi honorarno, na ugovor o djelu, ali pritom se mora plaćati porez, pa čak i doprinosi. Premda se taj trošak ne čini poštenim, itekako se može isplatiti. Kako i na koji način se dodatni rad može monetizirati, pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju tjednika Lider. Trk na kiosk po svoj tiskani primjerak ili se pretplatite na Lider i čitajte ga na pametnom telefonu ili tabletu u cijelosti, kad i gdje želite.