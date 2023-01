Karlovačka mljekara Dukatova je zlatna koka

Pretkraj prošle godine najavljen je štrajk radnika u KIM Mljekari Karlovac, no neće ga biti jer je kompanija postigla dogovor sa sindikatom. Ipak, bilo je to na neki način iznenađenje jer se vjerovalo da KIM, koji je dio Dukat grupe, odnosno Lactalis grupe, unatoč svim nedaćama s kojima se muče stočari i prerađivači mlijeka ne bi trebao imati problema s razgovorima i dogovorima sa zaposlenicima. Na trenutak su se vanjski promatrači mogli zapitati je li kompanija u problemima, no nakon nekoliko dana njezini predstavnici ipak su se dogovorili sa sindikatom PPDiV. Prema našoj analizi pak kompanija solidno posluje i ima snažnu potporu Dukata i Lactalisa dok se suočava s poznatim problemima posljednjih nekoliko godina.

Sindikalci su u posljednjem tjednu prošle godine izvijestili javnost da Uprava KIM-a ne želi riješiti probleme radnika i ponuditi bilo kakve prijedloge nastojeći ‘zadržati jednaku razinu prava koja je upisana u Kolektivni ugovor‘. Najavljen je i štrajk ako se ne postigne dogovor do posljednjega dana prosinca, odnosno do kraja isteka Kolektivnog ugovora, a onda je ipak sve mirno završeno.

U tih nekoliko dana, kaže predsjednik PPDiV-a Denis Paradiš, direktorica KIM-a Andrea Bušić sa suradnicima prihvatila je neke zahtjeve sindikata. Primjerice, prehrana je s 20 eura (150 kuna) povećana na 53,33 eura (400 kuna), dodatak za otežane uvjete rada iznosit će 26,70 eura (200 kuna) te je dogovoreno usklađenje plaće za rad nedjeljom na dodatnih 50 posto.

Povećana prava zaposlenika

– Poslodavac je također donio odluku o isplati jednokratne novčane nagrade u visini neto plaće radnika, koja će biti isplaćena 13. siječnja. Postignut je i načelni dogovor o povećanju plaća podizanjem koeficijenata ako ne bi bilo većih otegotnih okolnosti za tvrtkino poslovanje u idućem razdoblju – kaže Paradiš.

Direktorica Bušić potvrdila je da su izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora dodatno povećana prava zaposlenika, no za Lider je najavila da će kompanija nastojati, kako je to bilo i do sada, zaposlenike nagrađivati i povrh ugovorenih prava, brinući se pritom o održivosti poslovanja.

Slijedi teška godina

Ističe da je broj zaposlenika u KIM-u stabilan. U netom završenoj godini zaposlenih je bilo 119, godinu prije 118, a 2020. ondje je radilo njih 117. Fluktuacija zaposlenika​ je zanemariva, tvrdi Bušić, što govori o dobrim uvjetima rada i KIM-u kao dobrom poslodavcu. Nedostaje servisera u održavanju, no to je i inače problem u industriji mlijeka, ali, rekli bismo, i u drugim industrijama.

Dakle, već i ti podaci daju nagovijestiti da nema govora o poteškoćama s likvidnošću, nego je riječ o otežanim tržišnim uvjetima poslovanja. Sindikalci su, doduše, i prije dogovora isticali da razumiju situaciju u kojoj kompanija posluje, kao i ono što je tek očekuje. Direktorica Bušić najavljuje i u ovoj godini ekonomsku nestabilnost te izrazit rast ulaznih troškova, posebno energenata, pa je zbog toga, kaže, zahvalna socijalnim partnerima na razumijevanju. Ističe da kompanija ima višedesetljetni kvalitetan dijalog s njima te da neprekidno materijalno i nematerijalno ulaže u svoje zaposlenike.

– Ova godina zasigurno će biti jedna od najizazovnijih. Očekuje nas izrazit rast ulaznih troškova, posebno energenata. Terminski su ugovori završili i s prvim danom ove godine cijena energenata​ višestruko je narasla unatoč tomu što ih je Vlada ograničila. Globalna ekonomska kriza, pojačan osjećaj nesigurnosti naših građana, smanjenje raspoloživog dohotka… zasigurno će otežati poslovanje ove godine – govori Bušić.

Poslovanje kompanije analizirao je financijski stručnjak Mario Kurtović, vlasnik konzultantske tvrtke Credit Analyst, koji ističe tri ključna kreditna rizika: jedan je kompetitivno tržište mliječnih proizvoda i snažna pregovaračka moć trgovaca; drugi je trend pada profitabilnosti kompanije, što je možda posljedica veće prodaje unutar Grupe te rasta cijene sirovina i usluga. Kurtović navodi i znatno niža kapitalna ulaganja u odnosu na amortizaciju, što može izazvati pad efikasnosti poslovanja. Ipak, kompanija ima i kreditnu snagu koja se ogleda u tome što nema kreditnih zaduženja te je visokokapitalizirana i visokolikvidna, odnosno ima dovoljno novca za financiranje sezonskoga radnog kapitala i kapitalnih ulaganja, bez potrebe za dodatnim vanjskim izvorima. Osim toga, dodaje Kurtović, dio je Dukat grupe, odnosno Lactalis grupe, što znači da bi u slučaju poteškoća vjerojatno mogla računati na njihovu financijsku pomoć.

– KIM je dio Dukat grupe, odnosno Lactalis grupe, i u tom kontekstu treba promatrati ostvarene rezultate poslovanja. Prihodi su u posljednjih pet godina oscilirali između 45,2 milijuna eura (339 milijuna kuna) i 49,7 milijuna eura (373 milijuna kuna), a 2021. završili su na 47,5 milijuna eura (356 milijuna kuna) – iznosi Kurtović.

Dobra je strana priče o KIM-u također ta što kompanija nema kreditnih zaduženja, visokokapitalizirana je i visokolikvidna. Kurtović kaže da je ta mljekara na kraju 2021. raspolagala sa 60 milijuna kuna sredstava na računu, što je sasvim dovoljno za financiranje sezonskoga radnog kapitala i kapitalnih ulaganja, bez potrebe za dodatnim vanjskim izvorima. Međutim, manje je dobra strana priče moguća podinvestiranost kompanije.

Istodobno navodi podatak da je ukupan operativni novčani tok (operativni novčani tok umanjen za kapitalna ulaganja, nap. a.) od 2018. do kraja 2021. bio 17,2 milijuna eura (129 milijuna kuna), a da je čak 14,8 milijuna eura (111 milijuna kuna) iskorišteno za isplatu dividende prema Grupi. Kad se to uzme u obzir, zaključuje Kurtović, KIM je trenutačno zlatna koka za Grupu.

