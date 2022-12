Kazna zbog kašnjenja: Rimac Grupa nije Fini predala financijsko izvješće za 2021. godinu

Rimac Grupa će, izgleda, morati platiti kaznu jer nisu predali financijsko izvješće za 2021. godinu. Kako prenosi Telegram, iako su ostala još samo dva tjedna do kraja godine, Rimac Grupa još uvijek nije predala izvješće za 2021. godinu.

Naime, prema Zakonu o računovodstvu, sve kompanije u Hrvatskoj moraju Financijskoj agenciji dostaviti svoja izvješća, za što je propisano nekoliko rokova. Do 30. travnja kompanije su za statističke potrebe FINA-i trebale dostaviti bilancu i račun dobiti i gubitaka, a u roku od šest mjeseci i ostala izvješća, poput izvješća o novčanim toku, promjenama kapitala itd.

Telegram je zbog neobične situacije FINA-i uputio upit zašto na njihovim stranicama nema izvješća Rimac Grupe.

- Rimac Group d.o.o. nije podnio GFI za 2021. godinu za potrebe javne objave te stoga podaci nisu dostupni putem aplikacije RGFI – javna objava - stoji u odgovoru FINA-e.

Iz Rimac Grupe, koju je Telegram također zamolio za pojašnjenje ove situacije, kažu da je do kašnjenja došlo zbog vlasničkog preslagivanja vezanog za preuzimanje Bugattija i novih investicija. Sve to, kažu, dovelo je do kašnjenja s izvješćima, koja namjeravaju predati u narednim mjesecima.

- Tijekom 2021. smo tvrtku Rimac Automobili razdvojili na Bugatti Rimac (koja je preuzela ‘hypercar’ poslovanje Rimac Automobila te francuskog proizvođača automobila Bugatti) i Rimac Technology. Kasnije, početkom 2022., Rimac Automobili d.o.o. mijenja ime u Rimac Group d.o.o. kao holding tvrtka prethodno navedenima.

Istovremeno smo odradili dvije runde financiranja s preko 600 milijuna eura investicije prikupljeno tijekom 2021. i 2022. te smo implementirali novi ERP sustav za sve tri tvrtke. Navedeni procesi su vrlo opsežni i složeni te smo radi njih i radi dostupnosti revizora zakasnili s predajom revizorskog izvještaja, za što smo i platili predviđenu kaznu. Izvješće ćemo predati u narednim mjesecima - odgovorili su iz Rimac Grupe.

Za nepredaju izvješća u zakonskom roku kazne se kreću od 10 do 100 tisuća kuna za pravnu osobu, te od 5 do 20 tisuća kuna za odgovornu osobu – direktora kompanije.