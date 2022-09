Kineskom tržištu strani proizvođači električnih automobila više nisu zanimljivi

Piše: Roko Kalafatić

Prognoza prodaje domaćih električnih vozila u Kini do kraja 2022. iznosi čak šest milijuna

Sredstva od prodaje tradicionalnih automobila trebaju se uložiti u razvoj novih električnih vozila

Mali kineski auto Hongguang Mini košta oko 4.700 dolara

Zadnjih četiri desetljeća, zapadni proizvođači automobila ostvarivali su odlične rezultate u prodaji na kineskom tržištu koje je privlačila kvaliteta stranih marki. Zbog toga je tamošnja prodaja donijela znatan dio prihoda i planova rasta europskih i američkih proizvođača automobila, ali se kineski kupci u sve većoj mjeri odmiču od tradicionalnih automobila na benzin i dizel prema električnim vozilima, objavio je Bloomberg.

Domaći proizvođači sada kontroliraju velik dio prodaje novih električnih vozila, a globalni divovi poput Volkswagena ili BMW-a zbog toga su u opasnosti od zaostatka na najvećem svjetskom tržištu električnih vozila. Zanimljivo je da su domaći proizvođači automobila činili gotovo 80 posto prodaje električnih vozila u prvih sedam mjeseci ove godine, prema podacima Udruženja kineskih osobnih automobila (PCA).

Domaći proizvođači vodeći u 'električnoj revoluciji'

Makar je dugogodišnji BYD Co. iza kojeg stoji Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta i dalje vodeća kompanija, novi igrači poput Xpeng Inc. i Hozon New Energy Automobile Co. koji su izvan Kine nepoznati - sada prodaju više od VW-ovih dvaju kineskih zajedničkih investicija. Promjene dolaze u trenutku kada se kinesko tržište automobila bliži električnoj revoluciji koju, čini se, prihvaćaju i potrošači. Više od 25 posto novih automobila prodanih u srpnju bili su električni, ali oni uključuju i plug-in hibride te kompletno električne automobile na baterije.

PCA je nedavno povisio svoju prognozu prodaje električnih vozila za 2022. godinu na čak šest milijuna, što je dvostruko više od prošlogodišnjeg ukupnog iznosa. Od tada, BloombergNEF vidi godine neprekidnog rasta, s godišnjom prodajom koja se penje na 22.3 milijuna dolara do 2040. godine, što je gotovo trećina globalnog tržišta električnih vozila.

Globalni divovi poput Daimlera, General Motorsa i Volkswagena koji ulažu milijarde dolara u proizvodnju električnih vozila svjesni da je kinesko tržište ono na kojemu se pogreške ne dopuštaju, upravo zbog enormnog prodajnog potencijala, Ipak, strani proizvođači su suočeni s izazovima poput sporog razvoja električnih vozila uz pritisak zadovoljavanja prosječnog kineskog kupca cijenom i značajkama njihovih automobila.

Unutarnje izgaranje više nije opcija

Dok kineski apetit za električnim vozilima raste, zapadni proizvođači riskiraju velike gubitke u prodaji automobila s benzinskim pogonom, koji su i dalje glavni oslonac za financiranje njihovog prelaska na elektriku.

- Stari proizvođači automobila jedva da su konkurentni u svojim elektrificiranim proizvodima. Uvelike se oslanjaju na put benzinskih automobila, ali nove igračke poput električnih vozila ne trebaju nužno slavnu povijest - kazao je za Bloomberg Yale Zhang, direktor konzultantske kompanije Autoforesight Co. sa sjedištem u Šangaju. Zhang je također napomenuo da tradicionalnim vozilima nedostaje domet, imaju zastarjeli dizajn i zaostaju u inteligentnim uslugama poput autonomne vožnje, a i precijenjeni su.

Drugi ipak ne žele tako brzo otpisati neka od najvećih svjetskih imena.

- Ova industrija zahtijeva ekonomiju razmjera i profitabilnost. Ključna prednost za tradicionalne proizvođače automobila je novčani tok koji su zaradili od prodaje automobila na benzin. To bi im moglo dati vremena i kapitala da se pridruže utrci - kazao je Charley Xu, partner u Boston Consulting Groupu u Šangaju.

Jedina iznimka kineske dominacije je Tesla Inc. koja je ove godine na trećem mjestu u maloprodaji električnih automobila, s čak 7,5 posto tržišnog udjela. Tesla je, naime, jedini strani proizvođač automobila koji može raditi u Kini bez lokalnog partnera, a to je samo jedan od brojnih ustupaka koje je Elon Musk dobio od Pekinga za otvaranje svoje prve tvornice izvan SAD-a.

Manje od pet tisuća dolara potrebno za električno vozilo u Kini

Glavna prednost domaćih brendova i dalje je cijena, smatra glavni tajnik PCA, Cui Dongshu. U zemlji u kojoj velik broj ljudi još uvijek kupuje svoj prvi automobil, cijena je iznimno bitan faktor. Jedno od najpopularnijih tamošnjih vozila je Hongguang Mini koji proizvodi SAIC-GM-Wuling Automobile Co., a cijena osnovnog paketa vozila iznosi samo 4.700 dolara.

Drugi kineski proizvođači automobila također se fokusiraju na isticanje različitih značajki u modelima ne bi li postali primamljiviji za kupce, a među uspješnima (i prodajnima) zasigurno se ističu Hozon, mali obiteljski auto koji i dalje drži cijenu od otprilike 12 tisuća dolara, ali i Xpeng koji nastavlja ulagati u značajke autonomne vožnje koje olakšavaju putovanje vlasnicima vozila.

Strani proizvođači, u drugu ruku, nešto sporije odstupaju od svojih stoljetnih naslijeđa motora s unutarnjim izgaranjem. Volkswagen je predstavio svoju električnu ID liniju u Kini krajem 2020. godina tek tri godine nakon što su Nio i Xpeng izbacili svoje prve automobile. GM očekuje da će kasnije ove godine kineskom tržištu isporučiti prvi potpuno električni Cadillac, a novi električni Audi izgrađen na svojoj Premium platformi Electric neće ući na tržište barem do kraja 2024. godine.

- Ako niste u Kini i ako se ne nosite s kineskom brzinom i pristupom, sumnjam da ćete biti vodeći proizvođač u sljedećih pet do deset godina - kazao je Stephan Wollenstein, bivši šef Volkswagena za Kinu u intervjuu prije odlaska s dužnosti u kolovozu.