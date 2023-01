KING ICT postao jedan od ključnih cyber security partnera NATO-u

NATO je odabrao hrvatsku tvrtku KING ICT za jednog od dva cyber security partnera za svoje operacije diljem svijeta. Kako stoji u priopćenju, NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) potpisala je dva ugovora o ‘Indefinite Delivery Indefinite Quantity‘ (IDIQ) s KING ICT-om i belgijskim IBM-om, za pružanje usluga implementacije i konfiguracije u području cyber sigurnosti za cijeli NATO Enterprise.

Cilj je ubrzati i optimizirati procese implementacije rješenja iz sfere cyber sigurnosti za cjelokupnu strukturu NATO Enterprisea.

Nakon javnog natječaja, Cyber ​​Security Services Framework (CSSF) ugovor potpisan je 12. prosinca 2022. i stupa na snagu 1. veljače 2023. Dodijeljeni ugovor ima ukupan budžet od 30 milijuna EUR za sve nositelje IDIQ-a tijekom ugovornog razdoblja. Ugovor uključuje period od dvije godine i dvije jednogodišnje opcije produženja.

- Ponosni smo na naše stručnjake i počašćeni velikim povjerenjem koje nam daje NCI Agency. Ovo je još jedan pokazatelj da je KING ICT uvelike zakoračio na Zapadno tržište i da hrvatski stručnjaci itekako mogu biti ravnopravni u međunarodnoj konkurenciji, okruženi najvećim svjetskim IT tvrtkama. Kontinuirano ćemo raditi na tome da opravdavamo dano nam povjerenje - poručili su iz KING ICT-a.

U nadolazeće dvije godine tvrtke KING ICT i IBM Belgija ispred sebe imati odgovorne zadatke visokog prioriteta i implementacije najsuvremenijih cyber security rješenja za NATO.

- Ovi ugovori daju NCI Agenciji fleksibilnost i mogućnost dobivanja brze podrške od dva pouzdana dobavljača za instalaciju i konfiguraciju opreme za cyber sigurnost onda kada to naši projekti budu zahtijevali ili kada dođe do hitnog zahtjeva za podrškom - rekla je Rebecca Benson, Principal Cyber Security Contracting Officer.

Projekt obuhvaća instalacije i konfiguracije u sferi cyber sigurnosti za cijeli NATO, dajući podršku uslugama koje za NATO trenutno pruža njihov NATO Cyber Security Centre (NCSC).

Ovaj tip okvirnog ugovora je značajna prekretnica i primjer primjene Agencijine nove strategije ‘pametnog ugovaranja‘, budući da NCSC-u omogućuje da se koncentrira na svoje temeljne misije obrane NATO-ovih mreža i implementaciju novih, poboljšanih funkcionalnosti i usluga u sferi cyber sigurnosti.

- Ugovor će NCSC-u omogućiti odrađivanje više posla i jačanje pozicije za podršku vrlo ambicioznoj agendi NATO-a za 2030. Ovaj pristup izvrsna je ilustracija nove strategije „pametnog ugovaranja“ koju provodi NCI Agencija s ciljem najučinkovitijeg korištenja svojih resursa kako bi se postigla operativna izvrsnost i optimizirale isporuke diljem NATO-a - rekao je Frederic Jordan (Head of the Cyber Security Programme Delivery Branch at the NATO Cyber Security Centre).